Una cita con la gloria del interior A las 16.15 en el Bicentenario de Pocito, Arbol Verde de Jáchal y Peñaflor de San Martín definen al campeón.

Un clásico. Una tradición que ya superó los 50 años de emociones más que auténticas porque se juega por amor a la camiseta. Esa es la esencia de la Copa de Clubes Campeones que nació en un enero de 1966 en Diario de Cuyo y hoy tendrá nuevo campeón. Será en el Bicentenario de Pocito cuando Arbol Verde de Jáchal y Atlético Peñaflor de San Martín definan mano a mano cuál es el patrón del interior sanjuanino. Una final apasionante que en la previa sirvió para reunir a los referentes de los dos planteles.

Por el lado de los jachalleros, Matías Ontiveros -volante- y Lucas Sueza -defensor- mientras que representando al Canario de San Martín, nadie mejor que el experimentado Nino Morales. Tres futbolistas que sintetizan lo que la Copa genera en cada departamento y lo que es llegar, jugar y ganar la final.

Sueza, forjado en las inferiores de San Martín, no oculta su desazón por que se perderá el partido más importante del año: ‘Me quedo afuera por una expulsión en Rodeo, pero vamos a estar con el grupo sabiendo que esta vez se nos tiene que dar. El año pasado se nos escapó por muy poco’. Matías Ontiveros, el volante Verdolaga, no oculta sus ilusiones: ‘Sería muy lindo ganarla. Desde 2006 que Arbol Verde no festeja y ahora estamos cerca pero claro, la final es distinta a todos los partidos y tenemos que estar muy concentrados’.

Ilusiones. Una final en el corazón de San Juan no se da siempre y para Nino Morales, Matías Ontiveros y Lucas Sueza es un momento para disfrutarlo en la previa de la gran final del Bicentenario.

Del otro lado, Nino Morales, el Patrón de Peñaflor, sabe que se juegan mucho, tanto como los 26 años de espera del Canario para poder dar otra vuelta olímpica tras aquella conquista de 1999: ‘Estamos muy ilusionados. Venimos trabajando desde hace rato juntos como plantel y hemos podido armar algo lindo. Queremos darle la alegría a nuestra gente pero finales son finales y hay que dejar todo’.

La expectativa es grande. El sector Norte del Bicentenario será para Arbol Verde que tiene ya tres colectivos confirmados para viajar en la mañana de este sábado, además de los particulares que estarán acompañando al Verdolaga. Del otro lado, Peñaflor tendrá a disposición la parte Sur del coloso de Pocito y tendrá respaldo multitudinario de su gente que quiere volver a ser campeón.

En lo organizativo, los propios finalistas decidieron con el consenso de las autoridades de la Federación Sanjuanina que el árbitro nacional Emmanuel Ejarque sea quien dirija la gran final. Lo secundarán Jorge Albanesi y David Ozan, mientras que Nelson Leiva será el cuarto árbitro. Ejarque dirigirá su quinta final en la Copa de Campeones. Estuvo en Instituto La Laja con San Martín de Cañada Honda, Los Andes con Defensores de Martín, entre otras definiciones: ‘Es un orgullo poder ser parte de esto tan lindo y auténtico que es el fútbol de los departamentos. Uno sabe del sacrificio de los clubes, de sus dirigentes y de la gente que acompaña a los planteles. Ese es su gran campeonato’.

Es fiesta para el interior y para todo San Juan. La más auténtica expresión del fútbol sin intereses.

Entradas y accesos

Las localidades para la Gran Final ya tienen sus precios y la General tendrá un costo de 5.000 pesos, mientras que la Platea ascenderá a los 7.000. Popular Norte y Platea Baja para Arbol Verde. Popular Sur y Platea Baja Sur para Peñaflor.

Los finalistas

Nino Morales – Volante Peñaflor

‘Es un privilegio ser parte de este momento del club. Esperemos conseguir esa Copa que hace tanto no se disfruta y tenemos que dejar todo’

Matías Ontiveros – Volante Arbol Verde

‘Es un momento especial para todo Jáchal y tener esa revancha de la final perdida el año pasado es una chance que no podemos dejar pasar. Estamos muy ilusionados’

Lucas Sueza – Defensor Arbol Verde

‘Por esas cosas del fútbol, me la pierdo pero se que este grupo hizo todo para tener la posibilidad de ganar la Copa. Se merecen todo y queremos festejar con todo Jáchal’