Una ciudad ambulante que acerca salud y servicios sociales a la gente Se trata del Tren de Capital Humano de Nación y del operativo 'San Juan cerca', de la provincia.

La imagen es imponente. A los 11 grandes vagones estacionados sobre las vías se suman más de 10 carpas en el andén y la presencia de cientos de personas que buscan recibir atención gratuita. Se trata del Tren de Capital Humano, de Nación, y del operativo integral ‘San Juan Cerca’, de la provincia, que entre ambos conforman una especie de ciudad ambulante que recorre San Juan para acercar salud y servicios sociales a la gente. Ayer se instaló en la ciudad de Caucete, donde también hubo actividades recreativas para los niños que ya están de vacaciones.

El bullicio y el trajín es similar al de una ciudad, aunque en este caso una donde sólo se brindan servicios gratuitos a la gente que hasta pasó la noche en el lugar para no quedarse sin recibir atención o realizar algún trámite. ‘Yo vine anoche -por el domingo- desde Bermejo en un remís y me quedé aquí para conseguir turno para un electrocardiograma. Es que me dijeron que en el tren te atienden rápido y sin problema. Y así fue, son las 10 y ya me estoy por volver al pueblo’, dijo Mercedes Atencio, de 62 años.

Diversión. Ayer, los chicos que concurrieron al Tren de Capital humano participaron en diferentes actividades.

A las 6,45 de ayer arrancaron los preparativos tanto para dejar listos los vagones para la atención de las diferentes especialidades médicas como también las carpas para el asesoramiento y trámites sobre diferentes servicios y prestaciones. A las 8,30 comenzaron a asignarse los turnos a la gente que desde mucho más temprano ya formaba fila. En menos de una hora y media se agotaron los más de 520 turnos para la atención médica en sus diferentes especialidades.

Desde el área de Coordinación del Tren de Capital Humano dijeron que en los vagones funcionan consultorios de oftalmología para niños, odontología para niños y adultos, cardiología, pediatría, clínica médica, medicina familiar, ginecología, salud mental, enfermería, vacunación y nutrición. También que, por especialidad, se entregan en promedio 40 turnos, excepto en oftalmología infantil que se atiende a 80 pacientes por día que, además, cuentan con el beneficio de obtener los lentes recetados en forma gratuita y antes de que termine la jornada de atención. Agregaron que ayer se agotaron los turnos en su totalidad por lo que, más de 500 personas concurrieron sólo para ser atendidos por el médico. A ellas se sumaron muchos vecinos más que asistieron para tramitar o renovar el DNI, averiguar sobre la asistencia social que ofrece el Ministerio de Familia y hasta evacuar dudas sobre el boleto estudiantil gratuito. Es que en esta ciudad ambulante de servicio participan todas las áreas del Gobierno provincial en el marco del operativo ‘San Juan cerca’.

Demanda. Oftalmología infantil, servicio más buscado

Orden, agilidad y comodidad son cualidades con las que la misma gente valoró la atención en este operativo. ‘Esto es tan grande que no sabés por dónde empezar. Por suerte apenas llegás, alguien te indica dónde tenés que ir, según lo que necesitás. Ahí te anotan y sólo tenés que esperar que te llamen. Todo es rápido y ordenado’, dijo Juan Romero, que llegó en busca de atención odontológica.

Por su parte, Mariela Tejada dijo que ni siquiera ‘sufrís’ la espera, ya que hay sillas para todos, como también chocolate caliente que preparan los soldados del RIM 22.

Visita. Orrego visitó el operativo para entregar lentes.

Del 23 de junio al 4 de julio, el tren y el operativo ‘San Juan cerca’ estuvieron en el departamento Albardón. Y desde ayer hasta el 11 de julio estarán en Caucete para luego trasladar los servicios a la comuna de Sarmiento, donde permanecerán del 14 al 18 de julio.

Durante la estadía en el departamento Caucete como en Sarmiento, los niños podrán participar de actividades recreactivas, también gratis, como el laboratorio de experimentos, la fábrica de robots y la fábrica de slime, propuestas de Comparte Lab, en el marco de las vacaciones de invierno.