Una señora feliz La famosa actriz llegó a los 40 en plenitud.

Acaba de cumplir 40 años (el 22 de noviembre) y lejos de sentirse apabullada por las cuatro décadas, asegura que el número la encuentra en plenitud y la invita a mirar hacia el futuro con optimismo. Scarlett Johansson está feliz y lo grita a los cuatro vientos. Aunque muy celosa de su vida privada, no tuvo reserva al subrayar que mucho de esto tiene que ver con su marido, Colin Jost, estrella de Saturday Night Live. Fue el cómico, dos años mayor que ella y con quien contrajo matrimonio hace 4, quien la ha hecho saborear la vida de otro modo. “Es una persona amable, divertidísima, atenta y cariñosa’, dijo la protagonista de Black Widow, que se confesó “muy afortunada’ de tenerlo a su lado. Es más, la ex de Ryan Reynolds declaró que con Jost le encanta su vida de casada y que lo pasan muy bien, en pareja y en familia.

De hecho, fue él quien se ocupó de armar la gran fiesta sorpresa para celebrar los 40 de Johansson. “Vinieron muchos de mis amigos y colegas de todas partes y fue simplemente mágico. ¡Y él lo organizó todo! Es muy bueno regalando’, destacó la estrella de Hollywood en el programa Live with Kelly and Mark, dejando boquiabierta a la envidiosa que todavía espera que su peor es nada se acuerde de su onomástico, murmurando entre dientes “escoba nueva barre bien’. Pero nada de eso ocupa a esta mujer, que justamente especificó que si algo más llegó con los 40, fue el hecho de que ya no le importa un pepino lo que piensen los demás. “Y es tan liberador’, disparó la actriz, enamoradísima de quien -dejó ver- le cambió la vida: “Es un buen tipo. Es un tipo muy, muy, muy genial (…) Hace que las cosas sean interesantes’, sintetizó.

Scarlett nació en Nueva York en 1984 y a los ocho años hizo su debut teatral junto a Ethan Hawke en una obra under de Broadway. Despegó de la mano de Robert Redford en El hombre que susurraba a los caballos (1998) y desde entonces no paró de crecer en la industria.