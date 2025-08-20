“Yo creo que sí… Ojalá que sí, me encantaría’ dice Milagros Rodríguez, consultada sobre si este paso puede significar el puntapié de su carrera artística. La joven rawsina acaba de ganar la primera edición de “Escenario Abierto: Tu voz… Tu sueño’, el certamen para cantantes amateurs de San Juan que, más allá de un premio en efectivo, tiene como objetivo visibilizar a los artistas que están comenzando y darles la posibilidad de subir a escena. Organizado por Julio Bittar Producciones, Magda Gómez en la dirección vocal (Mi voz renacerá, taller de canto), Julio Vargas (Sientemente) y Gabriel Sánchez (La Masía 1940), se llevó a cabo durante varios domingos consecutivos, que fueron funcionando a modo de rondas hasta concluir en la Gran Final, cuando subieron al podio Milagros -quien recibió la estatuilla de manos de Andrés Cantos-, Florencia Hidalgo en el segundo puesto y Diego Rodríguez, en el tercero.
“Competimos cantantes de distintas edades, había por ejemplo un chico de 14 y gente grande también, con música muy variada. La verdad es que yo estaba súper nerviosa porque no había podido ensayar mucho por problemas de salud, así que iba ensayando como podía. Es más, estuve a punto de no participar, pero bueno… La primera canción que interpreté fue Sueños rotos, de La quinta estación, y en la segunda hice Me vas a extrañar, de Damas Gratis, que es cumbia’, contó Mili, que celebró con creces sus 22 años ese mismo día. “A esas canciones las elegí yo, porque era con las cuales me sentía más cómoda, por el solo hecho de no haber tenido tanto tiempo para practicar algunas nuevas. Nunca las canté en público, pero sí me las sabía’, agregó quien, como el resto, tuvo el asesoramiento de Magda Gómez en lo musical. “La misma semana que íbamos a participar nos convocaba, unos tres días antes más o menos, y nos ayudaba a ver si la canción nos quedaba o no, nos marcaba algunas cosas… La verdad que eso me ayudó muchísimo, porque, por ejemplo, descartamos una canción que no me quedaba bien’, valoró.
Aunque solo frente a familia y amigos, Milagros empezó a cantar de pequeña, de la mano de su abuelo Luis Rodríguez, que también es cantante y tiene un grupo de folclore a modo de pasatiempo. “Cuando ellos se juntaban, mi abuelo me hacía cantar y él moneaba con eso por todos lados’, contó con una sonrisa la intérprete, que se inclina más por el cuarteto y la cumbia y que se dio el gusto de estar junto a dos de sus ídolos, Eugenia Quevedo y Rodrigo Tapari.
“Yo, medio de cara dura nomás, el año pasado cuando vino Eugenia Quevedo, hice una cartel en el recital, me llamaron y subí a cantar con ella. Igual con Rodrigo Tapari, cuando vino al Teatro Sarmiento, también hice un cartel, me llamaron y subí’, relató entre risas la joven que trabaja como niñera, es manicurista y ya terminó de cursar Idóneo en Farmacia. Pero…
“La verdad que siempre me gustó la música. Hubo un tiempo donde estuve en una banda de cumbia, pero después se desarmó y bueno, quedó ahí. También hice algunos shows en bares, como solista. Ahora, después de esto, es como que me gustaría volver a la música, porque dejé de hacerla por el estudio, porque realmente no tenía tiempo entre trabajar y estudiar; pero como ya terminé de cursar… Es más, en junio tomé unas clases de canto’, explicó, dispuesta a volver a su primer amor y expectante con la posibilidad de acceder, concurso mediante, a algunos escenarios.
“Estos certámenes me parecen muy buenos, porque nos ayudan a quienes por ahí no nos animamos o no tenemos la oportunidad. Y además conocés a otra gente, conecté con muchos chicos y chicas que fueron muy buenos compañeros, nos alentábamos entre todos, hubo mucho compañerismo y fue muy lindo’, dijo la ganadora, que tuvo a su abuelo y a sus padres entre la hinchada. “Siempre están, siempre me apoyan. Y están súper felices, como yo’, concluyó Milagros.