‘Vivimos en un reality show de la crueldad’ CLAUDIO O'CONNOR /// Malón descarga todas sus verdades antes de celebrar en San Juan los 30 años de Espíritu Combativo.

Paridos del vientre de la mítica banda Hermética, Claudio O’Connor, Antonio Romano y el baterista Claudio Strunz (tiempo después se sumó Karlos Cuadrado) fundaron en 1995 una nueva realidad, bajo el nombre Malón. Al poco tiempo lanzaron su primer álbum discográfico ‘Espíritu Combativo’, placa que les dio una de las mejores páginas de la historia del rock y el heavy metal argentino. Con canciones emblemáticas como ‘Síntoma de la infección’, ‘Castigador por Herencia’ y ‘Gatillo Fácil’, rápidamente se ganaron el corazón del pueblo metalero y 30 años después, quieren festejar este domingo 7 de septiembre en Elíazar. En contacto directo con DIARIO DE CUYO, O’Connor tiró munición gruesa contra un mundo de injusticias, pero que no abandona la esperanza que la lucha que se pierde, es la que se abandona.

– ¿Puede decirse que a tres décadas este álbum sigue transmitiendo una consigna sin fecha de vencimiento?

– Digamos que el clima político que estamos viviendo en este país ayuda bastante, porque nuestras letras son muy ácidas respecto a la realidad y a la injusticia. Para cualquiera que nos escuche se dará cuenta que, en nuestras poesías, abordamos cosas duras, pero que de alguna manera no dejan de revivirse con los años.

– ¿Les genera satisfacción, pero al mismo tiempo, algo de tristeza?

– Estas canciones no pierden vigencia para nada, pero bueno, tenemos encontrados, porque si realmente las cosas cambiaran para bien, nosotros nos dedicaríamos a otra cosa, es un tema de conversación constante que tenemos. Bueno, nada, ‘Espíritu Combativo’ salió así, con temas que hablan de nuestros problemas locales, de lo inmediato de nuestro país. Actualmente, en las últimas producciones, como que nos volvimos un poco más internacionales, por decirlo de alguna manera, ya que cantamos cuestionando las guerras que pasan en este mundo, del orden mundial sangriento que nos gobierna. La verdad que es así, no pasa de moda. Es como si la historia no deja de repetirse.

– El tema ‘Gatillo fácil por vocación… cuidate que vas por la calle’ es un canto que lo dice todo.

– Bueno es la música genuina de Malón, que trata de transmitir estas realidades y que ayuda a tomar conciencia de todo lo que tenemos que seguir soportando. Cuando vemos lo que le sucedió, cuando se les ocurre apuntar un arma a un fotógrafo como Pablo Grillo, o a los chicos que vuelven de jugar al fútbol, que por su color de piel ya son considerados un blanco a disparar. Nosotros relatamos estas historias como son, las de ayer y las de hoy, que no es otra cosa en cómo actúa el poder sobre la población. Parece que la democracia parece ser una palabra vacía nada mas ¿no? Porque donde se levanta la voz o tenés un aspecto que no gusta, sos factible que te peguen un puñetazo.

– ¿En ‘Oscuro plan del poder’ hay una conexión coherente respecto al primero?

– Está todo conectado, porque nadie dice nada sobre cómo masacran a bombazos a miles de niños. Esas cosas nos atraviesan porque, como a todos, tenemos un exceso de información, entendemos que no indica sabiduría. Antes, en los ’80 mirábamos MTV a las bandas de rock y ahora el espectáculo en la tele es ver cómo la cúpula de hierro tira misiles por un lado y otro, bombardeando con una precisión quirúrgica a los hospitales de Gaza y nos muestran en televisión cómo matan gente sin parar. Vivimos en un reality show de la crueldad. Un show del genocidio. La maldad del ser humano es tremenda y eso es por elección, no es algo natural.

– ¿Malón supo ganarse el respeto en la gran familia metalera a lo largo de este tiempo?

– La verdad, no tengo la respuesta para esa pregunta. Pero sí nos sorprende que, en tantos años de carrera, sigamos teniendo reconocimiento de tanta gente de todas partes. Algo de talento debemos tener, pero en el fondo, es porque somos auténticos con nuestro discurso, con nuestras letras. Tratamos de disfrutar este presente, creo que fuimos tocados por alguna varita mágica y que nos ha permitido sobrevivir a los cambios de las modas, a todo un sistema de aparatos que son descartables. Hoy te comprás un electrodoméstico y no te dura ni dos años. La música que hace ahora, va por el mismo camino. Es como que se agotan los clásicos, se acaban las cosas que perduran para siempre. Como que nos sumergimos en una sociedad más descartable, más de plástico. Si la leche venía en botella de vidrio, ahora viene en sachet de plástico y que encima te contamina.

– ¿Cómo aguanta el cuerpo con tanta energía que se quema en el escenario?

– Nuestra energía no está tanto en lo físico sino en lo espiritual. Pero sí, después de tres noches seguidas de show, la pobre cintura empieza a hacer ruido en las bisagras (bromeaba). Pero la verdad, que nuestra rebeldía y alma alocada sigue dentro y está muy joven. Los años pasan, pero nosotros no. Es más, hace años vengo cuidándome bastante. Dejé de tomar alcohol, ya no fumo porquerías. Dejar los vicios me hicieron muy bien, me hizo bien conectarme con los afectos. La adicción es todo un tema, porque te aísla, empezás a perder la gente que te quiere, la familia, los amigos, los compañeros. Hace bastante dejé de emborracharme y drogarme y me cambió la cabeza y el cuerpo. Por eso, el consejo que les doy a todos los que tienen un problema de adicción, dense cuenta que es una enfermedad incurable. Hay que luchar contra la tentación y aprender a poner en la balanza, qué es lo mejor para la vida propia y para la vida de quienes te acompañan. La adicción te destruye por dentro y destruye a tus seres queridos.

– Como decía Fandermole, ‘la lucha es de igual a igual contra uno mismo’.

– Exactamente.

– ¿Qué te gustaría vivir de este encuentro en San Juan?

– Vamos con las mejores expectativas. A dar todo de nosotros. Es un ritual de varias horas, que pasen un buen rato y que por un momento se olviden de los problemas económicos, de la frustración y de los gobiernos brutales. Argentina tiene mucha riqueza cultural, científica y en la medicina, no solo exportamos porotos y carne. Ojalá tengamos una clase política que luche por el pueblo y no tanto por la guita. Creo que varios debemos resetear un poco la máquina.

DATO

Malón. Domingo 7 de Septiembre, 18 hs. Complejo Elíazar (Paula Albarracín de Sarmiento 3035 sur). Entradas generales a $35.000. Anticipadas en Alpogo.com