Vuelve La Tecla Feliz Seis nuevos integrantes harán de las suyas, compartiendo piano en simultáneo.

FOTOS DANIEL ARIAS

Inédita en su tipo, hace diez años surgió en San Juan una agrupación de alumnos avanzados y jóvenes graduados de la Cátedra de Piano (de la UNSJ), que rompió el molde en la provincia y más allá también. Ofrecía un repertorio de música popular especialmente adaptado para ser ejecutado por todo el ensamble en simultáneo en el mismo piano; y con otros condimentos que la hacían más atractiva aún: humor, un poco de improvisación y toda la intención de romper “la cuarta pared’. La bautizaron La Tecla Feliz y el público celebró sus originales propuestas. ¿Quién no recuerda aquella vez en el Club Social, cuando aparecieron caracterizados como los personajes de la serie para interpretar la música de La casa de papel? Con la pandemia quedó en un compás de espera, luego los artistas tomaron otros caminos personales y profesionales y el proyecto quedó en suspenso… Hasta ahora. A una década de su creación, La Tecla Feliz volverá a deleitar al público, de la mano de otros seis jóvenes pianistas que, felices de encarnar este regreso, debutarán mañana en el Auditorio Juan Victoria, con una selección de tangos para celebrar el Día del 2×4. Lo harán en el marco del ciclo San Juan Pianístico, que coordina la profesora Ana Inés Aguirre, a su vez alma mater, directora y arregladora del ensamble que ahora conforman Lizell Claros, Gisela Tejada, Bruno Sáez Mallamaci, Cristian Peralta, Walter Vilches y Santiago Albeiro. Ellos tomarán la posta que oportunamente (y de manera rotativa) dejaron sus miembros fundadores: Samuel Aleman, Mariana Pechuán, Andrea Zanni, Ana Paula Oyola, Javier Villegas, Juan Varela Graffigna, Mariana Garrotti; y luego Juan Ignacio Peña, Giuliano Riccobelli e Ivana Garrotti. Y dato no menor es que varios de los actuales participantes fueron o son alumnos de los miembros originales; y que todos conforman no solo una banda de apasionados por la música, sino esencialmente un grupo de amigos.

Nuevo equipo. La Tecla Feliz, ahora integrada por Lizell Claros, Gisela Tejada, Bruno Sáez Mallamaci, Cristian Peralta, Walter Vilches y Santiago Albeiro.

“Esto surgió en 2014 porque no nos incluían en los conciertos del Día de la Música del Departamento de Música, donde participaban solo los grupos grandes y los pianistas decíamos “”¿Por qué no podemos participar nosotros?”. Así que un poquito como tomada de pelo también, porque nadie se esperaba que fuéramos a hacer esto, lo armamos y resultó tan lindo que lo continuamos varios años. Hicimos La casa de papel, Games of Thrones, Despacito, estuvimos con Sergio Feferovich en el Bicentenario… Hasta que llegó la pandemia y suspendimos, pero siempre con ganas de volver’, contó a DIARIO DE CUYO Aguirre. “Cuando empezamos, estos chicos que están ahora eran pequeños o adolescentes, algunos recién comenzaban. Con el tiempo pasó que muchos decían que querían tocar en el grupo, estábamos viendo cuándo retomarlo, pero no se había dado el momento. Ahora con el ciclo San Juan Pianístico nos pareció que era una buenísima oportunidad: teníamos el espacio, el piano y un grupo de jóvenes con el nivel requerido, porque esto es divertido pero bastante complejo también; así que nos pusimos el objetivo y empezamos a trabajar para eso’, se explayó la titular de la cátedra de Piano, quien adelantó que el público recibirá algunas sorpresas en el marco de este recital, que comenzará de forma tradicional y tendrá como broche de oro el reestreno de La Tecla Feliz (ver aparte).

“Otra característica es que los chicos aportan sus ideas, entonces harán efectos, alguna improvisación, algo de percusión… Son cosas muy atractivas para el público, porque no se lo espera; de repente están tocando y aparece alguna cosa distinta… Ya el hecho de estar tocando seis personas en un mismo instrumento, compartiendo banqueta y teclado, tener que dar vuelta la página desenfrenadamente genera una situación bastante absurda y graciosa’, acotó Aguirre, quien subrayó que se trabaja mucho la parte estilística de la música popular, puesto que si bien se toca con técnica clásica, hay parámetros que no son de la música clásica y los tienen que practicar. “Esa es la dificultad mayor, tener la técnica depurada, los planos sonoros bien definidos, que no se tapen entre sí, sin perder el estilo de la música popular; y con las particularidades de La Tecla Feliz’, sumó la profesora.

Tras este puntapié inicial, el grupo viajará para actuar en San Luis y luego de las vacaciones, volverá a reunirse para planear la agenda 2025, quizás con algún invitado, pero seguro con mucha más música, talento y alegría para brindar.

>> ELLOS DICEN

-Bruno Sáez Mallamaci: “La propuesta es única en la provincia. Los arreglos son muy completos y en ocasiones hace un mix con pasajes de la música clásica. Lo que más me gusta es la sonoridad que se logra al ejecutar seis voces simultáneas que abarcan prácticamente todo el registro del piano. Es como tener una orquesta en un instrumento. Además es muy divertido ensayar con amigos y reírse de los bloopers que van pasando.’

-Walter Vilches: “Es muy importante participar y sobre todo que se vuelva a activar. Cuando era chico veía a los más grandes en La Tecla Feliz y era un anhelo ser como ellos. Es una experiencia divertida, pero no olvidamos que lo importante es la música y lleva un arduo trabajo. Los arreglos de Ana Inés son buenísimos, sin esa herramienta, no habría Tecla; y de su mano hemos trabajado duro para que funcione de la mejor manera. Estoy muy feliz de ser parte junto a mis compañeros y amigos. Auguro muchas cosas buenas de esto.’

-Cristian Peralta: “Realmente es un gran trabajo en equipo, los ensayos son demandantes y exigentes,debemos ser muy detallistas en la coordinación, estudio de las partes individuales, unificación de toques, el balance sonoro de cada uno y el fraseo. Tocar en grupo implica repartir el acompañamiento, voces principales, efectos extramusicales y la complicidad con el público. Pero también nos divertimos por las metidas de pata, las vueltas de páginas erróneas y las miradas de nuestra profe. Me llena de orgullo ser parte de La Tecla, ya que la vi nacer cuando cursaba en el pre universitario.’

-Gisela Tejada: “Es muy lindo el regreso, genera expectativas por todo lo que logró la primera generación de La Tecla. En lo personal es una enorme satisfacción y a la vez una grata responsabilidad porque todos en el grupo alguna vez soñamos con ser parte de este ensamble de pianistas. Una de las cosas que más me gusta es que interpretamos obras populares de géneros variados, de una forma distinta y divertida. Realmente es una experiencia muy linda, tanto para nosotros como músicos como para el público.’

-Lizell Claros: “Siempre es novedoso para el público porque está acostumbrado a ver a un solo pianista, máximo dos en el mismo piano; y en este caso seremos seis. Creo que se sorprenderá y es nuestra la idea. Me gusta mucho ser parte porque puedo interactuar con compañeros, considerando que los pianistas en general trabajamos solos. Además es un desafío, porque cada uno tiene que encontrar la forma de tocar y la comodidad en el instrumento, con cinco más. Estamos contentos, ha sido un trabajo desafiante y a la vez divertido, reímos mucho, nos apoyamos, es una retroalimentación también.’

-Santiago Albeiro: “Muy feliz de participar de esta propuesta. La vara está muy alta por los compañeros que conformaron este grupo antes, pero eso habla del alto nivel de música que tenemos en nuestra provincia. Muy contento porque el grupo nos ayuda a perfeccionarnos, a que nuestro nivel crezca como profesionales, como intérpretes, como músicos, como artistas. Y más aún teniendo la posibilidad de llevar a cabo este proyecto en el Auditorio, siempre es un honor tocar en la sala.’

* Entre los románticos, el jazz y el tango

Mañana jueves a las 21, en el Auditorio Juan Victoria (bono solidario de $1000; estudiantes y jubilados: $500), tendrá lugar el último encuentro del Ciclo San Juan Pianístico 2024, organizado por el Auditorio y coordinado por la prof. Ana Inés Aguirre. Gisela Tejada, Santiago Albeiro, Walter Vilches, Mariana Montañez, Cristian Peralta, Juan Ignacio Peña y Javier Villegas ofrecerán obras de Chopin, Liszt, Brahms, Ravel, Rachmaninov y Kapustin, compositor y pianista ruso que se destacó por fusionar el jazz con la música clásica, creando obras que combinaban la improvisación del jazz con el acabado de la música clásica. Para finalizar, hará su debut el nuevo staff del ensamble de pianistas La Tecla Feliz, con arreglos de obras populares, en conmemoración del Día Nacional del Tango.