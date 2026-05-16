El creador de la foto de Ischigualasto que deslumbró al mundo visitó el Parque Provincial

El astrofotógrafo Gonzalo Santile fue recibido por las autoridades del parque tras ser distinguido en el exterior.

En Ischigualasto, el astrofotógrafo argentino (izq), recibió una placa de manos del coordinador del Parque, Juan Pablo Teja Godoy.

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El autor de la fotografía del Parque Provincial Ischigualasto que por estos días dio la vuelta al mundo fue recibido por el coordinador del predio, Juan Pablo Teja Godoy. Durante el encuentro, las autoridades le entregaron una placa conmemorativa en agradecimiento por proyectar internacionalmente este emblemático Patrimonio de la Humanidad.

Se trata del reconocido astrofotógrafo argentino Gonzalo Santile, quien logró un hito histórico al ser seleccionado para el prestigioso certamen mundial Milky Way Photographer of the Year 2026, organizado por Capture the Atlas. Su imponente obra, que retrata la mística "Cancha de Bochas" bajo un deslumbrante manto de estrellas, fue elegida entre las 25 mejores de todo el planeta, compitiendo con imágenes tomadas en destinos icónicos como Namibia, Islandia y Australia.

Aprovechando su visita, el fotógrafo realizó nuevas capturas nocturnas en el complejo.

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Fusión técnica y cielos únicos La impactante toma se distingue por una notable calidad técnica y una composición milimétrica, donde la Vía Láctea se fusiona de manera perfecta con las formaciones geológicas del parque. Para alcanzar este nivel de detalle, Santile utilizó herramientas de vanguardia como rastreadores estelares y complejos procesos de edición que permitieron resaltar la galaxia con una nitidez asombrosa.