El Pentágono se prepara para semanas de operaciones terrestres en Irán

Si el presidente Donald Trump aprueba los planes, tal iniciativa marcaría una nueva fase de la guerra que podría ser significativamente más peligrosa para las tropas estadounidenses que las primeras cuatro semanas

El Pentágono se está preparando para semanas de operaciones terrestres en Irán, según informaron funcionarios estadounidenses, mientras miles de soldados e infantes de la Marina llegan a Medio Oriente para lo que podría convertirse en una nueva y peligrosa fase de la guerra si el presidente Donald Trump decide intensificarla.

Según los funcionarios, cualquier posible operación terrestre no llegaría a ser una invasión a gran escala y, en cambio, podría consistir en incursiones conjuntas de fuerzas especiales y tropas de infantería convencionales. Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato para poder abordar planes militares de alta sensibilidad que llevan semanas en desarrollo.

Una misión de este tipo podría exponer al personal estadounidense a diversas amenazas, como drones y misiles iraníes, fuego terrestre y explosivos improvisados. El sábado no estaba claro si Trump aprobaría todos, algunos o ninguno de los planes del Pentágono.

En los últimos días, la administración Trump ha oscilado entre declarar que la guerra está llegando a su fin y amenazar con intensificarla. Si bien el presidente ha manifestado su deseo de negociar el fin del conflicto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advirtió el martes que si el régimen de Teherán no abandona sus ambiciones nucleares y cesa sus amenazas contra Estados Unidos y sus aliados, Trump está “preparado para desatar el infierno” contra ellos.