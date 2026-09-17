El policía que le disparó a una compañera embarazada, ante el juez de la causa

Cristian Exequiel Albarracín está siendo investigado por el disparo, que se cree fue accidental, contra Mariana Sol Jofré. El hecho sucedió en la Comisaría 34ª.

La Justicia de San Juan llevó adelante este jueves la audiencia de formalización contra Cristian Exequiel Albarracín, en el marco de la investigación por el disparo que hirió a la agente Mariana Sol Jofré dentro de la Comisaría 34ª. El hecho ocurrió el pasado lunes 14 de septiembre y todavía no están determinadas las circunstancias exactas en las que se accionó el arma.

Según la investigación, Jofré y Albarracín habían llegado a la dependencia policial luego de ser comisionados por un requerimiento. Una vez dentro de la Comisaría 34ª, ambos permanecieron en la sala principal junto a otros tres efectivos.

Fue en ese lugar donde se produjo el episodio que ahora intenta reconstruir la Justicia. De acuerdo con los datos incorporados a la causa, Albarracín tomó su arma reglamentaria, una Bersa TPR9, y se produjo un disparo. El proyectil impactó en la espalda de Jofré.

Tras el balazo, sus compañeros dieron aviso al servicio de emergencias y la agente fue trasladada al Hospital Rawson, donde recibió las primeras atenciones médicas.

Uno de los principales interrogantes que deberá resolver la Fiscalía es qué sucedió exactamente en los segundos previos al disparo y cómo se accionó el arma reglamentaria.