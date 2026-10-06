El riesgo país vuelve a caer con fuerza y baja a 575 puntos por la mejora del clima inversor

Los activos argentinos volvieron a operar en terreno positivo este martes, en una jornada marcada por la mejora del ánimo inversor en los mercados internacionales . Los bonos soberanos en dólares avanzan alrededor de 1% y el riesgo país elaborado por JP Morgan cae 25 puntos, hasta las 575 unidades .

La recuperación se produce después del fuerte rebote registrado durante la jornada del lunes, cuando las acciones y los bonos argentinos acompañaron el salto de los mercados brasileños tras el resultado de la primera vuelta electoral en ese país.

Los bonos Globales argentinos, emitidos bajo legislación extranjera, avanzan en promedio 1% durante las primeras operaciones de este martes. La mejora vuelve a presionar a la baja al riesgo país, que mide la diferencia entre las tasas que pagan los bonos argentinos y los títulos del Tesoro de Estados Unidos.

El indicador había alcanzado 655 puntos el viernes 2 de octubre , su nivel más elevado en unos diez meses. Desde entonces, la recuperación de los títulos argentinos permitió una fuerte compresión del riesgo país.

El movimiento se da después de una semana particularmente negativa para los activos locales, que habían sufrido fuertes pérdidas por la combinación de tasas internacionales elevadas, volatilidad externa y mayor cautela de los inversores respecto de la Argentina.

El mercado argentino sigue el buen clima de Wall Street y Brasil

En la Bolsa porteña, el S&P Merval sube 0,5% y se ubica en torno a los 2,88 millones de puntos. La plaza local intenta extender así el rebote que comenzó el lunes, cuando el principal índice accionario argentino avanzó 3,7%.

El escenario internacional también aporta una señal favorable. Los principales índices de Wall Street operan con ganancias cercanas al 0,6%, mientras que el Nasdaq vuelve a marcar un máximo histórico nominal, en una jornada de mayor demanda por acciones tecnológicas.

A nivel regional, el mercado brasileño continúa siendo uno de los principales factores detrás del cambio de humor de los inversores. El resultado de la primera vuelta presidencial, que dejó a Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva para el balotaje del 25 de octubre, provocó un fuerte repunte de las acciones y bonos brasileños y tuvo impacto sobre los activos argentinos.

La mejora del mercado llega, sin embargo, en un contexto de volatilidad todavía elevada. El precio del petróleo vuelve a retroceder y el Brent cae alrededor de 2,4%, hasta los US$97,88 por barril, mientras los inversores siguen atentos a la evolución de las tasas de interés estadounidenses.

Con este nuevo descenso, el riesgo país argentino se aleja de los niveles superiores a 600 puntos que había alcanzado en las últimas semanas, aunque el mercado continúa siguiendo de cerca la capacidad del país para recuperar el acceso al financiamiento externo en condiciones más favorables.