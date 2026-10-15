Buscan voluntarios para vivir gratis en un refugio de animales a cambio de 6 horas diarias de trabajo

Un proyecto de voluntariado en el centro-sur de Chile busca personas que quieran vivir una experiencia rural y de contacto con animales. A cambio de seis horas diarias de trabajo, los participantes reciben alojamiento, dos comidas al día y dos días libres por semana.
Dónde queda
La iniciativa funciona en la Región del Maule, cerca de Linares y Longaví, en el sector cordillerano de San José-Las Amalias, una zona de paisajes montañosos y fuerte tradición agrícola. El predio tiene 3,6 millones de metros cuadrados y combina producción y conservación: hay cultivos de berries, áreas de pastoreo para caballos y vacunos y una huerta para autoconsumo.
Qué tareas habrá que hacer
Los voluntarios se ocuparán del cuidado y la limpieza de los animales, la cosecha de frutas de estación y el mantenimiento general del lugar. Entre las tareas habituales figuran:
- Alimentar y cuidar perros, gatos, caballos y vacunos.
- Limpiar corrales, establos y otras áreas de los animales.
- Sembrar, regar y cosechar en la huerta.
- Colaborar en pequeñas construcciones y reparaciones.
- Mantener ordenados los espacios comunes, como cocina, baños y dormitorios.
Las actividades varían según la estación: en verano predominan la cosecha, el riego y el mantenimiento de la parcela, y en invierno el foco está en los animales y la conservación del predio. Los horarios también se ajustan a la temporada.
Qué ofrece el programa
- Dos días libres por semana.
- Alojamiento en habitaciones compartidas.
- Desayuno y almuerzo diarios sin costo.
- Lavandería gratuita.
- Bicicletas para recorrer la zona.
- Internet básico, útil para comunicarse o trabajar a distancia.
Los responsables remarcan que el compromiso, la responsabilidad y el respeto por los animales son condiciones indispensables.
Requisitos
Pueden postularse personas de entre 21 y 62 años, solas, en pareja o con otro voluntario. Se pide nivel intermedio de español o inglés, seguro de viaje vigente y la documentación para ingresar legalmente a Chile. Los vuelos, traslados internos, visados y seguros corren por cuenta de cada participante.
Cómo postularse
La convocatoria se canaliza a través de la plataforma Worldpackers (hacé click aquí):
- Ingresar al sitio y crear una cuenta.
- Completar el perfil con datos, intereses y experiencia.
- Buscar la propuesta del refugio de animales de Linares.
- Leer condiciones, reglas de convivencia y requisitos.
- Enviar la solicitud con una breve presentación personal.
- Esperar la respuesta del anfitrión para coordinar fechas y detalles.