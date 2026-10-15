    • 15 de octubre de 2026 - 10:05

    Buscan voluntarios para vivir gratis en un refugio de animales a cambio de 6 horas diarias de trabajo

    Ofrece alojamiento, desayuno y almuerzo, y dos días libres por semana. Quiénes pueden postularse y cómo hacerlo

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un proyecto de voluntariado en el centro-sur de Chile busca personas que quieran vivir una experiencia rural y de contacto con animales. A cambio de seis horas diarias de trabajo, los participantes reciben alojamiento, dos comidas al día y dos días libres por semana.

    Leé además

    luz verde para la 11° jornada jae: mas de 1800 asistentes, 60 voluntarios trabajando a puro pulmon y seis disertantes de calidad

    Luz verde para la 11° Jornada JAE: más de 1800 asistentes, 60 voluntarios trabajando a puro pulmón y seis disertantes de calidad
    buscan voluntarios para vivir gratis en la patagonia: cuales son los requisitos para poder inscribirse

    Buscan voluntarios para vivir gratis en la Patagonia: cuáles son los requisitos para poder inscribirse

    Dónde queda

    La iniciativa funciona en la Región del Maule, cerca de Linares y Longaví, en el sector cordillerano de San José-Las Amalias, una zona de paisajes montañosos y fuerte tradición agrícola. El predio tiene 3,6 millones de metros cuadrados y combina producción y conservación: hay cultivos de berries, áreas de pastoreo para caballos y vacunos y una huerta para autoconsumo.

    Qué tareas habrá que hacer

    Los voluntarios se ocuparán del cuidado y la limpieza de los animales, la cosecha de frutas de estación y el mantenimiento general del lugar. Entre las tareas habituales figuran:

    • Alimentar y cuidar perros, gatos, caballos y vacunos.
    • Limpiar corrales, establos y otras áreas de los animales.
    • Sembrar, regar y cosechar en la huerta.
    • Colaborar en pequeñas construcciones y reparaciones.
    • Mantener ordenados los espacios comunes, como cocina, baños y dormitorios.

    Las actividades varían según la estación: en verano predominan la cosecha, el riego y el mantenimiento de la parcela, y en invierno el foco está en los animales y la conservación del predio. Los horarios también se ajustan a la temporada.

    Qué ofrece el programa

    • Dos días libres por semana.
    • Alojamiento en habitaciones compartidas.
    • Desayuno y almuerzo diarios sin costo.
    • Lavandería gratuita.
    • Bicicletas para recorrer la zona.
    • Internet básico, útil para comunicarse o trabajar a distancia.

    Los responsables remarcan que el compromiso, la responsabilidad y el respeto por los animales son condiciones indispensables.

    Requisitos

    Pueden postularse personas de entre 21 y 62 años, solas, en pareja o con otro voluntario. Se pide nivel intermedio de español o inglés, seguro de viaje vigente y la documentación para ingresar legalmente a Chile. Los vuelos, traslados internos, visados y seguros corren por cuenta de cada participante.

    Cómo postularse

    La convocatoria se canaliza a través de la plataforma Worldpackers (hacé click aquí):

    • Ingresar al sitio y crear una cuenta.
    • Completar el perfil con datos, intereses y experiencia.
    • Buscar la propuesta del refugio de animales de Linares.
    • Leer condiciones, reglas de convivencia y requisitos.
    • Enviar la solicitud con una breve presentación personal.
    • Esperar la respuesta del anfitrión para coordinar fechas y detalles.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    por que no deberias cargar la bateria del celular hasta el 100%

    Por qué no deberías cargar la batería del celular hasta el 100%

    Por Redacción Diario de Cuyo
    por que todos estan enterrando una cascara de banana en sus macetas

    Por qué todos están enterrando una cáscara de banana en sus macetas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    por que recomiendan no dejar nunca el tanque de nafta en la reserva

    Por qué recomiendan no dejar nunca el tanque de nafta en la reserva

    Por Redacción Diario de Cuyo
    [video] la llamativa lucha de un entrenador en medio de una entrevista con una periodista que hace furor en redes

    [VIDEO] La llamativa "lucha" de un entrenador en medio de una entrevista con una periodista que hace furor en redes

    Por Redacción Diario de Cuyo