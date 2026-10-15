Buscan voluntarios para vivir gratis en un refugio de animales a cambio de 6 horas diarias de trabajo

Un proyecto de voluntariado en el centro-sur de Chile busca personas que quieran vivir una experiencia rural y de contacto con animales. A cambio de seis horas diarias de trabajo, los participantes reciben alojamiento, dos comidas al día y dos días libres por semana.

Dónde queda La iniciativa funciona en la Región del Maule, cerca de Linares y Longaví, en el sector cordillerano de San José-Las Amalias, una zona de paisajes montañosos y fuerte tradición agrícola. El predio tiene 3,6 millones de metros cuadrados y combina producción y conservación: hay cultivos de berries, áreas de pastoreo para caballos y vacunos y una huerta para autoconsumo.

Qué tareas habrá que hacer Los voluntarios se ocuparán del cuidado y la limpieza de los animales, la cosecha de frutas de estación y el mantenimiento general del lugar. Entre las tareas habituales figuran:

Alimentar y cuidar perros, gatos, caballos y vacunos.

perros, gatos, caballos y vacunos. Limpiar corrales, establos y otras áreas de los animales.

y otras áreas de los animales. Sembrar, regar y cosechar en la huerta.

en la huerta. Colaborar en pequeñas construcciones y reparaciones .

. Mantener ordenados los espacios comunes, como cocina, baños y dormitorios. Las actividades varían según la estación: en verano predominan la cosecha, el riego y el mantenimiento de la parcela, y en invierno el foco está en los animales y la conservación del predio. Los horarios también se ajustan a la temporada.

Qué ofrece el programa Dos días libres por semana.

por semana. Alojamiento en habitaciones compartidas.

en habitaciones compartidas. Desayuno y almuerzo diarios sin costo.

diarios sin costo. Lavandería gratuita.

gratuita. Bicicletas para recorrer la zona.

para recorrer la zona. Internet básico, útil para comunicarse o trabajar a distancia. Los responsables remarcan que el compromiso, la responsabilidad y el respeto por los animales son condiciones indispensables.