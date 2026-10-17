Con $200.000 y un freezer lleno: la estrategia de una joven para comer todo un mes que se volvió viral

Sol Di Paola mostró en Instagram cómo compra, fracciona y congela la comida en una sola salida mensual. Su video superó el millón de reproducciones en plena discusión por el costo de la canasta alimentaria.

En tiempos en que la comida pesa cada vez más en el bolsillo, organizarse antes de ir a comprar se volvió casi una necesidad. Eso fue lo que mostró la creadora de contenido Sol Di Paola (@movewithsol) en un video que ya acumula más de 1,4 millones de reproducciones: un sistema para alimentarse durante todo el mes con unos $200.000 repartidos entre supermercado, carnicería y verdulería.

El recorrido transcurre por comercios de barrio en Mataderos, en la Ciudad de Buenos Aires. Según detalló, destina cerca de $75.000 al supermercado y unos $20.000 a la verdulería, mientras que el resto se va en la carnicería, que es el corazón de su método. Su primer consejo es práctico: ir por la mañana, ya que muchos locales de su zona cierran al mediodía, aunque aclara que abren todos los días y eso le da flexibilidad.

La clave está en comprar por volumen y porcionar. En esta ocasión se llevó tres kilos de carne picada especial por $39.500, que dividió en bolsitas de 200 gramos y guardó aplanadas en el freezer. A eso sumó un bife de chorizo de $16.904, también separado en porciones, cinco kilos de pechuga de pollo por $35.000, un kilo de pata muslo por $4.375 y un maple de huevos de $6.000.

Fraccionar, explica, le evita improvisar y le permite saber con precisión cuánto consume. Todo pasa al freezer apenas llega a su casa, y un kilo de pata muslo, por ejemplo, le rinde para dos o tres comidas. Convencida de que el método funciona, resumió su satisfacción con una frase que también se hizo popular: “Soy una señora de hogar con la heladera llena”.

El video llamó la atención en un contexto de precios en alza. Según el Indec, la canasta básica alimentaria para un adulto equivalente costó $239.058,22 en septiembre en el Gran Buenos Aires, un 1,7% más que en agosto. En lo que va del año acumula una suba del 25,3% y, frente a septiembre del año pasado, un 40% más. Ese valor corresponde a un varón de 30 a 60 años con actividad moderada y marca la línea de indigencia, ya que solo contempla los alimentos necesarios para cubrir requerimientos calóricos y proteicos, sin alquiler, transporte, salud ni educación. Para una mujer de entre 30 y 45 años, equivalente a 0,77 adulto, la canasta de septiembre fue de $184.074,83.