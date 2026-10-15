El curioso truco de las tapitas en la lengua de suegra: para qué sirve y qué hay que evitar

La lengua de suegra es una de las plantas más elegidas para decorar interiores por su resistencia y por necesitar pocos cuidados. En los últimos meses comenzó a circular un particular truco casero que llamó la atención de los amantes de la jardinería: colocar tapitas de gaseosa sobre la tierra de la maceta.

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La práctica tiene como objetivo generar pequeños obstáculos frente a hormigas, caracoles y babosas , especialmente cuando estos insectos o moluscos comienzan a aparecer alrededor de la planta. Algunas variantes incluso proponen colocar una pequeña cantidad de agua o aceite dentro de las tapas, aunque es importante evitar que esos líquidos terminen derramándose sobre el sustrato.

El método consiste simplemente en apoyar una o varias tapitas sobre la superficie de la tierra, cerca de la planta y sin enterrarlas. La idea es dificultar el desplazamiento de determinadas plagas, aunque no funciona como una barrera completamente efectiva ni garantiza que desaparezcan .

Quienes quieran probar este método deben colocar las tapas directamente sobre el sustrato, sin introducirlas cerca de las raíces ni apoyarlas sobre las hojas. También conviene distribuirlas en distintos sectores de la maceta en lugar de concentrarlas en un único punto.

Si se utilizan como pequeños recipientes, hay que extremar el cuidado para que su contenido no llegue a la tierra. En caso de detectar una presencia importante de insectos, caracoles o babosas, lo recomendable es identificar primero la plaga y aplicar un método específico para controlarla.

Las tapitas pueden funcionar como una ayuda complementaria, pero no sustituyen tratamientos adecuados cuando existe una infestación ni solucionan otros problemas frecuentes relacionados con el estado de la planta.

El verdadero secreto para mantener sana la lengua de suegra

Más allá del curioso truco, hay un cuidado mucho más importante para esta especie: evitar el exceso de agua. La lengua de suegra, conocida también como sansevieria y actualmente clasificada como Dracaena trifasciata, almacena humedad en sus hojas y tolera mejor períodos secos que un sustrato constantemente mojado.

Por esa razón, necesita una tierra con buen drenaje y conviene esperar hasta que el sustrato comience a secarse antes de volver a regar. El exceso de humedad puede provocar pudrición de las raíces, hojas blandas o amarillentas y, en los casos más avanzados, la pérdida completa de la planta.

También es fundamental que la maceta tenga orificios de drenaje reales en su base. Colocar tapitas, piedras u otros objetos debajo de la tierra no reemplaza esos agujeros y tampoco mejora necesariamente la salida del agua.

Un truco útil, pero que no hace milagros

La lengua de suegra suele presentar pocos problemas de plagas, aunque puede verse afectada por cochinillas, ácaros y, dependiendo del lugar donde esté ubicada, por otros organismos que circulen cerca de la maceta.

Las tapitas de gaseosa pueden probarse como una barrera doméstica adicional y tienen además la ventaja de reutilizar un residuo plástico. Sin embargo, el buen drenaje, un riego moderado y la observación periódica de las hojas siguen siendo mucho más importantes para conservar la planta saludable.