El "superalimento" argentino, barato y olvidado, que frena el envejecimiento

Es una legumbre que aporta más proteína que la carne, regula el azúcar y la mayoría de los argentinos solo la consume en snacks salados.

En la búsqueda constante de superalimentos importados como la quinoa o las semillas de chía, a menudo pasamos por alto tesoros nutricionales que tenemos al alcance de la mano y a muy bajo precio. En Argentina, existe un cultivo tradicional que es potencia mundial en exportación, pero cuyo consumo interno es alarmantemente bajo y, a menudo, poco saludable. Incorporarlo a la dieta diaria puede tener efectos revolucionarios en la salud a largo plazo.

Pequeño gigante: el maní y sus poderes ocultos Hablamos del maní (cacahuate). Aunque popularmente se lo asocia con la "picada" y los snacks fritos y salados, el maní en su estado natural (tostado sin sal o crudo para cocinar) es una legumbre con propiedades excepcionales. Es una de las mejores fuentes vegetales de resveratrol, el mismo antioxidante potente que se encuentra en el vino tinto y que se asocia con el retraso del envejecimiento celular y la protección del corazón.

Beneficios que la ciencia respalda Consumir una porción diaria de maní natural (aproximadamente un puñado) aporta: