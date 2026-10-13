El "superalimento" argentino, barato y olvidado, que frena el envejecimiento

En la búsqueda constante de superalimentos importados como la quinoa o las semillas de chía, a menudo pasamos por alto tesoros nutricionales que tenemos al alcance de la mano y a muy bajo precio. En Argentina, existe un cultivo tradicional que es potencia mundial en exportación, pero cuyo consumo interno es alarmantemente bajo y, a menudo, poco saludable. Incorporarlo a la dieta diaria puede tener efectos revolucionarios en la salud a largo plazo.
Pequeño gigante: el maní y sus poderes ocultos
Hablamos del maní (cacahuate). Aunque popularmente se lo asocia con la "picada" y los snacks fritos y salados, el maní en su estado natural (tostado sin sal o crudo para cocinar) es una legumbre con propiedades excepcionales. Es una de las mejores fuentes vegetales de resveratrol, el mismo antioxidante potente que se encuentra en el vino tinto y que se asocia con el retraso del envejecimiento celular y la protección del corazón.
Beneficios que la ciencia respalda
Consumir una porción diaria de maní natural (aproximadamente un puñado) aporta:
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Proteína de alta calidad: esencial para la reparación muscular.
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Grasas monoinstaturadas (saludables): que ayudan a reducir el colesterol "malo" (LDL).
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Fibra: que mejora la digestión y genera saciedad, ideal para control de peso.
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Vitamina E y Zinc: antioxidantes vitales para la piel y el sistema inmunológico.
Cómo sumarlo a tu dieta de forma saludable
Para aprovechar sus beneficios sin contraindicaciones, la clave es evitar el maní frito y salado de paquete. Las mejores opciones son el maní tostado sin sal (que podés comer solo o en ensaladas), la pasta de maní 100% natural (sin azúcar agregada, ideal para el desayuno) o utilizar maní crudo triturado para rebozar carnes o incorporar en guisos.