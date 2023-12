A 33 años del estreno, la exitosa película sigue estando en los corazones de todos. Sin dudas, esta producción dirigida por Chris Colombus es un sinónimo de navidad y comedia que no pasa de moda. Además del personaje de Kevin McCallister, interpretado por Macaulay Culkin, los personajes de Harry (Joe Pesci) y Marv (Daniel Stern), los cómicos ladrones, quedaron en la historia del cine.

Este dúo intenta, en la primera entrega, desvalijar la casa de la familia McCallister en plena Nochebuena. Ante sus torpes intentos, el niño que fue olvidado por sus papás, crea una seguidillas de trampas para evitar su vil misión. Mientras tanto, su mamá (Catherine O'Hara) se dispone a reencontrarse con el pequeño Keving, pero para ese entonces, los bandidos se encuentran cara a cara con él.

Qué fue de la vida de Daniel Stern, el actor que interpretó a Marv en "Mi pobre angelito"

Daniel Stern había comenzado su carrera artística en la década de 1970. Sus primeros y sólidos pasos se dieron en teatros neoyorkinos. También se había desempeñado como guionista de la serie The Wonder Years.

En 1990 saltó a la fama por su interpretación de Marv, el torpe y gracioso ladrón que intenta infiltrarse en la casa de los McCallister en plena víspera de navidad. Tras la increíble repercusión de la película, Stern intentó "despegarse" de ese papel e incursionó en la dirección cinematográfica aunque sin éxito.

Luego de varios intentos fallidos tras su gloriosa y recordada actuación, Stern se tomó un tiempo en cuanto a la actuación y dirección. A comienzos del 2000 inició una corta pero intensa carrera poniendo la voz en exitosos proyectos animados como Family Guy y Hey, Arnold.

A sus 66 años se enfoca completamente en su vida familiar junto a su esposa Laure Mattos y sus hijos Henry, Sophie y Ella.

En plena pandemia Daniel creó un taller en su casa y sacó a relucir su faceta como artista plástico. Desde sus redes sociales comparte sus creaciones y es su gran hobby.

Cómo continuó la vida de Joe Pesci tras el éxito de "Mi pobre angelito"

Joe Pesci se puso en la piel de Harry en Mi pobre angelito, y junto a Daniel Stern formaron una de las duplas más famosas del cine. Si bien él ya tenía una larga trayectoria como actor, este papel le brindó una inmensa popularidad.

En 1991 ganó un premio Oscar en la terna de Mejor Actor de Reparto por su trabajo en la película Buenos muchachos de Martin Scorsese. Luego se destacó en 1995 en la película Casino, de dicho director.

A finales de la década de 1990 decidió alejarse de las pantallas y cumplió su gran sueño: dedicarse a la música. En ese entonces, lanzó su primer disco, que fusionaba rap y hip hop, llamado Vincent LaGuardia Gambini Sings Just For You. Si bien no fue tan exitoso, volvió a apostar a su carrera musical en el año 2019 al lanzar Still Singing, su segundo disco y el primero de jazz.

En cuanto a lo actoral, volvió a ser convocado por Scorsese en el 2019 para ser parte de El Irlandés. Ese fue su flamante y ovacionado regreso a las pantallas grandes tras más de 20 años alejado del mundo cinematográfico.

A sus 80 años el actor mantiene un bajo perfil y es muy querido por sus famosos colegas. De hecho, recientemente Sharon Stone reveló públicamente que tanto Robert De Niro y Joe Pesci eran de los pocos actores "no misóginos" con los que había trabajado en su extensa carrear.