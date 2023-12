Un violento episodio sorprendió a los vecinos de la ciudad de Tandil. Un hombre discutió con un grupo de agentes de tránsito porque le secuestraron la moto en medio de un operativo de seguridad y por ello atacó la grúa a piedrazos.

El insólito hecho ocurrió el domingo por la noche en la avenida Diagonal Illia. Fueron los conductores que se encontraban en los alrededores quienes grabaron toda la secuencia que posteriormente se viralizó en las redes.

De acuerdo al relato de los testigos, el motociclista discutió con los empleados de tránsito porque le secuestraron la moto ante una presunta infracción. Esto derivó en una discusión que finalizó de la peor manera.

Violento ataque a inspectores de tránsito en el marco de un operativo en Tandil



Al parecer, cuando intentaron secuestrar algunas motos, uno de los motociclistas reacción muy violentamente contra los inspectores.

La violencia fue escalando y aunque los empleados intentaron calmar al conductor no lo consiguieron. En las imágenes se puede ver cómo el hombre comenzó a arrojar piedras grandes contra la grúa.

“¡Terminó mal! ¡Nos rompieron todos los móviles”, expresó al diario local El Eco Walter Villarruel, director de Tránsito local, quien señaló que en medio de la agresión “una empleada recibió un golpe en el pecho”. Debido a estos ataques, inclusive uno de los agentes tuvo que ser trasladado al Hospital Ramón Santamarina por las heridas que sufrió.

El operativo de control había sido dispuesto por la Dirección de Tránsito a raíz de las quejas contínuas de los vecinos por la constante concentración de motoqueros que se reúnen en las calles de Tandil a “hacer ruido con los caños de escape”, que incluye bocinazos y aceleraciones de un gran número de motos en la ciudad.

“Este problema lo tenemos, no lo desconocemos. Fue un fin de semana muy complicado. Estuvimos desbordados. La relación de fuerza era 50 a 1 entre las motos y nosotros”, expresó Villarruel, sobre la cantidad de vehículos reunidos para hacer disturbios en la vía pública. Además, sumó: “Son personas que no captan órdenes, que no quieren dejarse controlar. Es gente muy violenta, que no le importa absolutamente nada. Atinan a evadir, a golpear y encarar con la moto”.