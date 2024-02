River y Boca vuelven a encontrarse en una nueva edición del Superclásico argentino, uno de los partidos más importantes del país y también a nivel mundial. El encuentro será desde las 17 horas en el estadio Monumental por la fecha 7 de la Copa de la Liga.

La primera edición de este duelo que iba a cambiar la historia del fútbol argentino fue hace 116 años, el 2 de agosto de 1908. Fue un encuentro amistoso entre el Xeneize y el Millonario en una cancha de la Dársena Sur del puerto de Buenos Aires, donde Boca hacía de local.

Los de La Ribera se impusieron por 2 a 1 ante los riverplatenses, que por ese entonces no eran de Núñez, sino vecinos de barrio de su archirrival. De hecho, el campo de juego de los Millonarios (que aún no tenían ese mote) se encontraba a 100 metros de donde hoy se erige la mítica Bombonera.

En 1908, cuando todavía faltaban 23 años para que comenzara la etapa profesional en el país, Boca y River competían en el mismo torneo: el campeonato de segunda división.

Oficialmente no estaba previsto que se enfrentaran, porque integraban zonas distintas y en aquella época no había fecha de clásicos ni cruce entre los equipos de ambos grupos. Pero como a ambos les tocó quedar libres en sus respectivas zonas para la misma fecha del certamen se pusieron de acuerdo y pactaron un amistoso. La idea era mantenerse en forma y seguir practicando, porque en ese entonces no había entrenamientos entre semana.

Ese domingo, mientras el resto de los integrantes de cada zona jugaban por los puntos, los primos se enfrentaron en un amistoso que tuvo como la gran figura del primer Superclásico de la historia a Rafael Pratts, autor de los dos tantos del vencedor.

Las formaciones del primer Superclásico de la historia

Boca salió a campo con esta formación: Juan Antonio de Los Santos; Marcelino Vergara, Luis Cerezo, Guillermo Ryan, Arturo Penney; Juan Bautista Prianno, José María Farenga, Juan Manuel Eloiso; Rafael Pratts, Pedro Moltedo y Alberto Penney.

Por su parte, River alistó de esta manera: Juan Alejandro Luraschi; Francisco Prianno, Arturo Chiappe, Franco, Cambón; Dino Perotti, Pascual Griffero, Arce: Julio Abacca Gómez, Devit y Casella.

Aunque aquel histórico Superclásico lo ganó Boca, ese año terminó siendo favorable para River, que consiguió el título en una polémica final ante Racing. Primero, los de la banda roja golearon a Ferro y así accedieron al partido decisivo ante la Academia, que habían eliminado al Xeneize.

En ese encuentro disputado en el club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, River se imponía 2 a 1 en tiempo suplementario cuando el árbitro suspendió las acciones. Los hinchas del Millo invadieron la cancha en los festejos del segundo gol y eso motivó a que el juez decidiera dar por terminada la final.

Racing, con justa razón, reclamó que se continuaran jugando los minutos restantes, ya que había tiempo para dar vuelta el resultado y quienes habían provocado los incidentes eran los hinchas de River. Sin embargo, las autoridades no hicieron lugar a la protesta y avalaron la decisión del árbitro.

Respecto al primer Superclásico de la historia, es posible que en realidad no haya sido el del estreno de una rivalidad emblemática. De hecho hay quienes aseguran que ya habían jugado antes, pero la falta de registros oficiales y de información fidedigna torna imposible ratificarlo o desmentirlo.

Como muestra de la falta de datos certeros sobre lo ocurrido en los inicios del fútbol argentino, hay que decir que de ese campeonato de segunda división que ganó River solo hay información respecto de los partidos de la zona de Racing y Boca. En el grupo B, solo figuran los encuentros que protagonizó el elenco millonario.