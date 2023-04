Es el momento de pensar seriamente en formalizar tu relación, Aries, no dejes pasar ni un día más. Si echas de menos a tu ex, Tauro, céntrate en el presente y mantén la mente ocupada. Deja de lamentarte porque no has alcanzado tu meta, Géminis, lucha más por conseguirla. Tu relación funciona perfectamente, Cáncer, borra esas dudas y mantén la confianza en tu chico. Si conociendo alguien, Leo, tómate un tiempo antes de empezar a salir más en serio. Afronta los problemas uno a uno, Virgo, no te anticipes a ellos porque te bloquearás. Te está llegando un buen momento para el amor, Libra, prepárate para aprovecharlo. No intentes hoy aclarar cualquier situación con tu pareja, Escorpio, pasa de puntillas sobre los temas discordantes. Es una buena idea celebrar hoy cualquier cosa, Sagitario, con tu pareja, tus amigos o la familia. No te ilusiones demasiado con ese flechazo que has tenido, Capricornio, quizá él no es totalmente compatible contigo. Puedes solucionar las diferencias con tu chico, Acuario, sólo necesitarás amor y comprensión. Te cruzarás hoy con un desconocido, Piscis, que puede ser tu alma gemela.

Aries

Es momento hoy de tomar decisiones importantes en tu vida profesional, Aries. Si no te sientes realizada empieza a buscar a diario la fórmula de reclamar lo que crees que te corresponde o a buscar una salida cambiando de empleo. Has esperado ya lo suficiente y ahora tu paciencia parece que se ha colmado. No seas tan condescendiente con ciertas personas envidiosas que no buscan tu bienestar, no dejes que te tomen el pelo. Demuéstrales que lo tienes todo para triunfar y que su opinión o sus comentarios no te afectan para nada. Hoy es el momento de pensar seriamente en esta persona con quien has empezado a salir hace poco, Aries. Quizá al principio fue sólo un pasatiempo o un “ya veremos lo que pasa”, pero ahora te das cuenta de que va cobrando importancia a diario. No dejes que se escape.

Tauro

Te tiene muy preocupada a diario tu vida sentimental, Tauro, y parece que hoy más que nunca. Ahora que habías conseguido mantener una relación estable están surgiendo dificultades. Son las normales que pone la vida y las tienen todas las parejas. El secreto está en conseguir que estas diferencias no afecten la base de vuestra relación, que es el amor que os tenéis. Estos contratiempos casi siempre sirven para consolidar los lazos que os unen. Si eres de las Tauro que ha salido hace poco de una relación, hoy puede que eches de menos a tu ex. Céntrate en el presente y mantén la mente ocupada. También recuerda a diario los motivos por los que rompisteis. Sobre todo, no corras como una loca para conocer a alguien que le sustituya. Necesitas un tiempo para ver las cosas como son.

Géminis

No andes quejándote a diario porque no consigues llegar a la meta que te habías propuesto, Géminis. A veces hay suerte y las oportunidades caen del cielo, pero no siempre es así y has de poner mucho de tu parte si quieres alcanzar lo que deseas. Cambia de actitud hoy mismo porque esta negatividad te está afectando a la hora de solucionar problemas. Tampoco te acostumbres, Géminis, a apoyarte en los demás cuando surge cualquier inconveniente. De vez en cuando está bien, pero recuerda que todos tienen su propia vida y sus propias cosas que resolver a diario. Si hoy quieres relajarte, procura descansar bien y dedicar tiempo para salir con tu pareja. Es lo que te funcionará mejor. Queda hoy mismo a la salida del trabajo para dar un largo paseo o para acudir a un espectáculo con tu chico.

Cáncer

Tienes un trabajo estable, Cáncer, sólo que hoy te parece aburrido. Hay formas de hacerlo más ameno a diario. Plantéatelo como un reto cada día. Sé creativa y descubre la fórmula. No hay nada que no pueda convertirse en algo divertido. Si estás hastiada puedes cometer muchos errores involuntariamente. Sobre todo evita los roces con tus superiores. Lo que te digan tiene que ir a misa. Hoy un amigo cercano te llamará porque ha descubierto que su pareja le es infiel. Dale todo tu apoyo y lo que necesite, pero no empieces a comerte el coco a diario pensando que tu relación de pareja también está en riesgo. Cuando te asaltan estos temores, Cáncer, puedes decir cosas fuera de lugar o iniciar peleas tontas que nada tienen que ver con el amor que sientes. Mantén la confianza en tu chico.

Leo

Prepárate mentalmente, Leo, por si te enteras hoy en el trabajo de que hay rumores sobre un posible despido colectivo. Es probable que no te encuentres entre las personas afectadas pero sin duda incluirá a muchos conocidos que tendrán un problemón y esto también puede alterar tu estado de nervios a diario. Evita por todos los medios angustiarte o no podrás encontrar ninguna salida válida. Hoy tranquilízate y reflexiona, verás que tienes opciones a capazos. Ve a ver a tu familia, será reconfortante en estos momentos, Leo, y aprovecha para limar asperezas. Si estás conociendo a alguien, tómate un tiempo antes de empezar a salir más en serio. Ahora céntrate a diario en el tema laboral porque en estos momentos, con tu estado de ánimo alterado, esta persona se hará una idea equivocada de tu carácter.

Virgo

Si hoy no te sientes satisfecha con la vida en general, Virgo, tal vez sea debido a que te propusiste algunos objetivos que no has alcanzado ni de lejos. Probablemente estás viendo a diario negativamente y en bloque los obstáculos que te van surgiendo, que por otra parte son los normales, los que tiene todo el mundo en el día a día. Has de dar prioridad a los temas esenciales a diario y afrontar los problemas uno a uno a medida que van llegando, sin anticiparte a ellos porque entonces te bloqueas. En el terreno sentimental puedes estar satisfecha porque tu relación marcha pero puede que algunas opiniones ajenas empiecen a afectar a tu pareja. No dejes que esto ocurra, Virgo. Haz oídos sordos y espera un tiempo. Se cansarán de intentarlo sin resultados. Confía hoy en tu ser amado.

Libra

En el terreno laboral, Libra, estás demasiado pendiente a diario de lo que dicen los demás, sobre todo en la forma que has de abordar los temas que te incumben. Si no vienen de tu jefe, pasa de estos comentarios y haz caso hoy lo que te dice tu voz interior. Mantén a raya a todos los demás porque no siempre tienen razón, como ya has visto en varias ocasiones. Prepárate, porque te llega un buen momento para el amor y has de aprovecharlo. Tal vez recientemente tuviste dudas sobre la fidelidad de tu pareja y hoy sucederá algo que te hará ver clarísimamente que sólo era tu imaginación desbordada, Libra. Si has tenido algún problema por este motivo que no tenía ninguna base sólida, ahora te toca compensar a esa persona especial. Demuéstrale a diario lo mucho que le quieres.

Escorpio

Si hoy te notas con la espalda cargada o que te duele la zona cervical y puede que las rodillas, Escorpio, es consecuencia de una incorrecta posición corporal, en especial cuando estás sentada frente al ordenador a diario, pero en general en cualquier situación. Revisa cómo has de colocarte en cada momento y resolverás el problema. Hoy tendrás las cosas un poco difíciles en el terreno sentimental. Si tienes diferencias con tu pareja, no intentes mantener una conversación sincera porque no es el día. Tenderás a malinterpretar sus palabras y ¡discusión al canto! Es mejor que lo dejes para más adelante y hoy procures pasar de puntillas por cualquier tema de los que afectan a diario a vuestra relación. Las cosas no están tan mal entre vosotros, Escorpio, sólo os afecta el estado anímico de cada uno. Pero el amor sigue intacto.

Sagitario

Te sientes estresada a diario por la carga laboral, Sagitario, y no consigues liberarte de responsabilidades que crees no te corresponden. Llevas así algún tiempo y la gente cercana a ti comienza a preocuparse porque este cansancio y el nerviosismo que conlleva se refleja en tu cara. Estás negativa y hay días, como hoy mismo, que te sientes incluso deprimida. Es momento de empezar a contemplar en serio la posibilidad de cambiar de empleo. Si crees que esto se puede arreglar, espera un tiempo más, pero de todas formas busca en paralelo, Sagitario. Siempre es bueno tener un as en la manga. Hoy es un buen día para distraerte celebrando cualquier cosa, en primer lugar con tu pareja, pero también será reconfortante hacerlo con los amigos o con la familia. Rodéate a diario de quienes te quieren.

Capricornio

Si te sientes agobiada a diario porque no encuentras la solución para ciertos problemas, Capricornio, no te hundas en la desesperación. Hoy sé creativa y busca otras fórmulas ya que el primer intento no te ha dado resultado. De todas formas, no te preocupes innecesariamente. El trabajo te funciona bien y si hay problemas son “pecata minuta”. Si hoy te sientes tentada a ir de compras, echa el freno. Ahora no te conviene gastar a troche y moche a diario. Intenta tener una pequeña reserva de cara al verano o llegará el momento y estarás sin un euro. Es probable que hayas conocido a una persona que te ha cautivado, Capricornio. Crees que ha sido un flechazo pero en realidad más adelante te mostrará una faceta suya que es totalmente incompatible con tu idea de una relación. No te ilusiones demasiado.

Acuario

Es posible, Acuario, que hoy tengas un roce con un superior o con un compañero de la vieja guardia, que tiene bastante influencia en la cúpula de la empresa. Utiliza todas esas dotes de convicción que muestras a diario. Lograrás salir adelante con tu postura y además que se te valore positivamente. Transforma el problema en una oportunidad. En los últimos días quizá has notado que alguien te tira los trastos pero tú tienes interés cero en esta persona. Busca hoy las palabras para decirle la verdad sin que se sienta herido. Si estás en una relación desde hace ya tiempo y han empezado a aparecer diferencias entre vosotros, Acuario, tal vez es por falta de paciencia con el carácter del otro o por falta de comunicación. Nada que no pueda arreglarse. Podrás solucionarlo con amor y mucha comprensión a diario.

Piscis

Has empezado hoy el día con mucho optimismo, Piscis, pero corres el riesgo de perderlo a lo largo de la jornada y no por un motivo concreto, sino porque la rutina de diario te machaca. Atrévete a experimentar más organizándote de otra forma o buscando alicientes a tu tarea. Hoy es un día perfecto para resolver todo tipo de roces pero en especial si has tenido un encontronazo con un compañero de trabajo. Esta persona puede sorprenderte con un comentario muy positivo. Devuélvele el cumplido con una alabanza sincera sobre alguna faceta suya y…¡pelillos a la mar! Si eres un alma libre, Piscis, puedes cruzarte hoy con tu alma gemela. Presta atención a las señales que te envía a diario el Universo y lograrás detectar de quién se trata. No le conoces todavía, pero esto no será un obstáculo.