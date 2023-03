La astrología, como práctica esotérica, intenta develar la influencia que los astros ejercen sobre el destino, la forma de ser de las personas, y así también cómo se relacionan con los demás. Por lo cual, según la influencia del signo con el que haya nacido una persona, se poseerán determinadas cualidades y comportamientos que determinarán su carácter.

Las prácticas astrológicas dejan ver que no todas las personas se comportan de la misma manera: algunas tienen conexiones emocionales más profundas y se toman sus relaciones muy en serio; mientras que hay otras que no son tan apegadas sentimentalmente y eligen los vínculos pasajeros. Por esta razón, las personas que no se atan emocionalmente son las que probablemente, según los astros, terminen engañando a sus parejas al no tomarse en serio el compromiso de la relación

Partiendo de los conocimientos, expertos armaron el ranking de los signos que más posibilidades tienen de engañar estando en una relación:

1. Sagitario

El hecho de que Sagitario está en el primer sitio no es sinónimo de que va a terminar engañando a todo el mundo. Necesita tener un amor genuino para comprometerse. Digamos que si no le demuestran con hechos que realmente están teniendo algo serio, él seguirá andando por su lado. Cuidado con jugar con sus emociones.

2. Virgo

A Virgo le cuesta muchísimo poner los sentimientos sobre la mesa, no confía en las palabras bonitas, quiere algo más para comprometerse con la relación. Además, cuando se siente atrapado, huye. Tal vez es un poco inmaduro de su parte, pero prefiere eso que quedarse con las ganas de conocer a alguien que sí le agite el corazón.

3. Libra

Lo primero que alguien que sale con Libra debe saber es que le gusta sentirse querido, admirado y escuchado. Si alguna de esas tres cosas no se están cumpliendo, se empezará a alejar. Una vez que es infiel, significa que sólo está esperando que lo descubran para ponerle fin a la relación.

4. Aries

Aries se aburre de los amores tibios, quiere fuego en todos los sentidos y si en su relación no se siente deseado y valorado, difícilmente seguirá fingiendo que son una pareja feliz. La infidelidad para este signo solo es un pretexto para atreverse a decir adiós de una vez por todas, no hay más.

5. Géminis

Para Géminis, a veces, acostarse con alguien solo es una salida para ignorar lo que ya sabía hace mucho, es decir, que no amaba a esa persona. Géminis, es demasiado cambiante, si se obliga a estar con alguien por compromiso terminará siendo infiel tarde o temprano.

6. Capricornio

Por lo general, Capricornio no es el tipo de pareja que pone en riesgo la relación, es muy honesto y le gusta hacer las cosas bien, pero… si se siente fastidiado la cosa cambia. Una parte de él lo único que quiere es comprensión, no suele ser infiel físicamente, pero puede caer en la tentación de buscar un refugio emocional.

7. Cáncer

Para que Cáncer termine siendo infiel necesita estar demasiado dolido o decepcionado para hacerlo. Además, si lo hace se delata al instante, pues sus emociones no están en paz, la culpa lo inunda y termina confesando.

8. Acuario

Cuando Acuario está enamorado respeta muchísimo a su pareja. Lo que sí es verdad es que al guardarse las cosas puede contribuir a que se malinterprete si tienen un compromiso o no. Como pareja necesitan hablar claramente y establecer acuerdos de exclusividad.

9. Piscis

La infidelidad no es bienvenida en el corazón de Piscis. Así que en el momento que descubre que alguien más le altera las emociones, sabe que debe darle vuelta a la página antes de que termine lastimando a la persona. Piscis es muy leal, si promete amor así será.

10. Leo

Leo le hace honor a la lealtad, pues considera que las emociones son sagradas. Tiene un carácter especial y no se conforma con las sobras de nadie. Si su pareja no lo trata como su prioridad, se marcha, pero no traiciona.

11. Escorpio

A Escorpio le cuesta muchísimo expresar sus emociones, por ello una vez que se entrega no necesita buscar afecto en nadie más. Es un signo muy respetuoso y le enferman las mentiras. Escorpio ama intensamente, pero si lo decide termina con todo de la noche a la mañana.

12. Tauro

El último signo de este ranking, si alguien se enamora de un Tauro, no debe preocuparse, pues es el signo menos infiel de todo el zodiaco. Cuando ama lo hace profundamente, le apuesta a las relaciones duraderas y si está en crisis prefiere hablar las cosas antes de verse con alguien más.

Fuente: Crónica