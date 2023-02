Día idóneo para cerrar tratos y negocios, Aries, sentar las bases de tu futuro. Puede surgirte la propuesta para un trabajo extra, Tauro, significará más ingresos y mayor prestigio. Sé sincera con tu chico, Géminis, una buena comunicación es la clave del éxito en una pareja. Si piensas que no vas a conseguir lo que deseas, Cáncer, retrasarás el proceso para alcanzarlo. Hay alguien pendiente de ti desde hace semanas, Leo, préstale más atención. No te preocupes por los rumores de cambio en el trabajo, Virgo, si te afectan será para bien. Intenta ser más expresiva y detallista con quien tienes al lado, Libra, él piensa que no tienes demasiado interés. Procura que los temas ajenos te preocupen menos, Escorpio, piensa más en ti misma. Si eres un corazón libre, Sagitario, hoy puedes surgirte la posibilidad de una cita y deberías aceptarla. No te conviene para nada dar una segunda oportunidad a un ex, Capricornio, no funcionaría. Tu futuro depende de lo que ahora te esfuerces, Acuario, ponle ganas.

Aries

Si tienes cualquier duda respecto a lo que tienes que hacer en la vida, Aries, opta por lo que deseas hacer, por aquello que te hace feliz a diario y no tanto por lo que te puede interesar más a nivel económico. Hoy es un día ideal para cerrar tratos de negocios. Se te puede presentar la ocasión de lograr grandes cosas en el futuro por un tema que trates a lo largo de la jornada. Y no dejes pasar el tiempo sin mover ficha. Aplícate la frase “no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy”, a ti ahora te funcionará de maravilla. En el aspecto sentimental, si tienes una relación necesitas avanzar un paso, formalizarla, adquirir un compromiso. Y si estás saliendo con alguien desde hace poco, Aries, también procura avanzar a diario y conocerle un poco más.

Tauro

Hoy Tauro, se pondrá en contacto contigo una persona que necesita tu colaboración para hacer un trabajo extra. Está buscando a alguien capacitado y que le resuelva el tema con rapidez. No tendrías que dejar tu trabajo de diario, así que es una buena oportunidad para equilibrar tus cuentas. Si puedes acéptalo, porque significa un ingreso extra notable y mucho prestigio. Pero prepárate a dedicarle un buen montón de horas. En el ámbito sentimental, estás pensando seguir junto a alguien que te ha herido y quizá te ha sido infiel, Tauro. Tú eres la única que puede saber si eres capaz de perdonar. Si te ves con ánimo, adelante, nadie dice que él no se merezca una segunda oportunidad. Pero eso sí, a partir de hoy mismo tendrás que estar pendiente a diario de cómo funciona vuestra relación.

Géminis

Estás en una etapa de transformación, te estás reinventando a diario y la verdad es que te sienta la mar de bien, Géminis. Posiblemente has cambiado de trabajo, tu pensamiento va evolucionando y has adquirido incluso otro estilo de vestir, que te sienta maravillosamente. Estás en el buen camino. Hoy ya puedes relajarte un poco, que últimamente saltas por nada y es debido a la tensión que acumulas por querer hacer las cosas impecables. En el amor, si tienes una relación que empezó hace tiempo parece que ahora está mejor que nunca, pero no bajes la guardia, permanece atenta a diario a cómo evoluciona lo vuestro y sé sincera con esta persona, Géminis. Si tienes cualquier cosa que manifestarle, no esperes a más adelante. Díselo hoy mismo. Dialogar es la clave, junto a una buena comunicación.

Cáncer

Tienes ahora la energía a tope, Cáncer. La vas a necesitar porque hoy te encontrarás un montón de trabajo esperándote. Recuerda tomarte algunos ratos de descanso, de lo contrario llegarás a la noche hecha polvo. Si estás esperando a diario la oportunidad de conseguir otro empleo, ten paciencia, llegará a su debido tiempo. No pienses negativamente en ello porque podrías retrasar el proceso. Lo que tú esperas llegará pronto. Si alguien de tu entorno social quiere indicarte como debes actuar, ponle en su sitio. Tú sabes bien qué decisiones has de tomar, Cáncer. En el amor tienes a diario posibilidades de encontrar a tu alma gemela, porque le tienes cerca, pero tú no te sacas de la cabeza un ex con el que has coincidido recientemente. Piénsalo hoy bien y no dejes escapar el tren.

Leo

Tendrás que hacer un esfuerzo, Leo, para adaptarte a ciertos cambios y novedades que se producirán hoy en tu trabajo. No vayas contra corriente. Acepta lo que hay. Tiempo habrá de hacer valer tus opiniones y no va a tardar mucho. Y procura cultivar más a diario la paciencia porque últimamente la pierdes demasiado rápido con quienes te rodean. Es cierto que estás tensa por otras causas, pero ellos no tienen la culpa. Te iría bien seguir practicar la meditación o yoga a diario, te relajaría y te sentirás mejor emocionalmente, que te está haciendo mucha falta. Tienes a una persona muy pendiente de ti desde hace unas semanas, Leo, pero no le has prestado mucha atención. Hazlo hoy porque es alguien que supondría un gran apoyo para ti y además puede darte grandes satisfacciones.

Virgo

Si en tu trabajo escuchas hoy rumores sobre ciertos cambios que se van a producir, Virgo, intenta no agobiarte ni empezar a pensar en negativo. Si te afectan será para bien. Sigue tu tarea normalmente y déjate guiar por la intuición a diario. Si te sientes mentalmente cansada y esto te impide conciliar el sueño, toma una ducha o un baño caliente antes de acostarte y una infusión relajante. Hazlo o el cansancio te pondrá de mal humor y por la mañana serás incapaz de afrontar eficazmente tu trabajo. Con tu pareja, aunque las cosas funcionan con normalidad a diario, estás perdiendo la capacidad de ponerte en su lugar. Intenta comprender hoy cómo piensa y lo que siente. No lo veas todo sólo bajo tu prisma, Virgo, puede que en alguna ocasión seas tú la que no veas las cosas tal como son.

Libra

Estás dispuesta a esforzarte a diario, a trabajar duro para conseguir progresar, Libra y esto es muy positivo. Estás en el buen camino. No tardarás mucho en comprobarlo. Mantén una buena relación con tus compañeros de trabajo pero pon mucha atención porque algunos o algunas no son de fiar. Pero aunque estés muy ocupada, no te olvides de visitar o llamar a los tuyos, aunque no sea a diario , te están echando de menos. En el terreno sentimental, intenta ser más comunicativa, más expresiva y también más detallista con la persona que tienes al lado, Libra. Parece que es alguien que encaja muy bien contigo pero por tu actitud de estos últimos días quizá está pensando que tú no tienes el mismo interés. Soluciónalo hoy mismo, antes de que sea demasiado tarde. Vale la pena que lo intentes.

Escorpio

Estás contenta con los resultados de tu trabajo y además disfrutas a diario con lo que haces, Escorpio, deberías estar contenta y sin embargo algunos temas ajenos al mundo laboral que siempre te rondante hacen abandonar tus planes profesionales. A partir de hoy has de intentar que las cosas de los demás te afecten menos,aunque sientas que te va a resultar difícil. Si hoy tienes dolor de cabeza o una contractura en la espalda al llegar la noche, ya sabes de dónde viene, de la tensión acumulada para atender a todo.El amor también puede resentirse de estas situacionesque han llegado a ser normales para ti y que incluso se repiten a diario. Intenta explicarle a tu chico hoy cómo te sientes cuando alguien te pide ayuda, Escorpio. Quizá logres que lo entienda, pero aún así dedícale más tiempo. Puedes descubrir cómo será Escorpio en el amor este 2023 y no llevarte muchas sorpresas. Si necesitas saber sobre el resto de aspectos que rodean a tu signo del zodiaco, comprueba cuál tu horóscopo de la suerte este año.

Sagitario

Avanzas muy rápido en el aspecto profesional, has conseguido grandes logros, Sagitario, pero has de poner algo más de entusiasmo a diario si no quieres “pinchar” por pasotismo o, al contrario, por exceso de confianza. Cuando las cosas van saliendo bien es cuando más nos tenemos que esforzar para que no se tuerzan. Hoy quizá estés lidiando con un encargo complicado que te está trayendo muchos quebraderos de cabeza. Es posible que el origen de tanta dificultad sea que no tienes los conocimientos suficientes. Busca a quien pueda ayudarte a resolver el tema. No te sientas en inferioridad ni nada de eso, Sagitario. Lo tonto sería no buscar información. En el amor, si hasta hoy estabas libre, una persona que acabas de conocer puede proponerte una cita. No te lo pienses, acepta y te alegrarás a diario de haberlo hecho.

Capricornio

Hay gente a tu alrededor en el ámbito laboral, Capricornio, que no te saca el ojo de encima, que están pendientes de ti y de lo que haces a diario y no precisamente con buenas intenciones. Protégete hoy de la mala energía que te pueden contagiar. Puedes detectarlos porque te hacen a diario comentarios demasiado positivos, más bien te adulan. Cordialidad y lejanía es la combinación perfecta. Céntrate en lo tuyo o querrán involucrarte en algún marrón. Hoy una persona muy importante puede ofrecerte una oportunidad que no debes desaprovechar. Seguramente no es para el futuro inmediato, pero en más adelante te reportará muchos logros profesionales, Capricornio. Es posible también que hoy contacte contigo un ex. Escucha lo que tenga que decirte, pero mantenle fuera de tu vida. En tu caso no te conviene dar una segunda oportunidad, no funcionaría.

Acuario

Estás en un buen momento, Acuario, pero eres propensa a pensar a diario que todo lo bueno se acaba pronto y estas paparruchadas. No existe ningún motivo por el que se tenga que acabar. Es más, si piensas estas cosas tan negativas acabas atrayendo la mala suerte. Así que ya sabes, ¡a pensar hoy en positivo! Ahora estás dejando un poco tu dedicación por completo al trabajo para atender a otros frentes, o a uno en particular, el sentimental. Vale que hoy te tomes un poco de tiempo, pero tu futuro depende de lo que te esfuerces ahora a diario en lo que te gusta hacer. Por suerte en el amor estás en un punto óptimo, sea cual sea tu situación, Acuario. Si alguien te espera, ábrele la puerta. No tengas miedo de probar. Te saldrá muy bien, pero si tienes dudas de quién será tu mejor compañero sentimental, comprueba el ranking de signos más fieles.

Piscis

Hoy, Piscis, necesitas implicarte a tope en el trabajo. No sólo has de poner esfuerzo, sino también talento y creatividad. Te han encargado un buen proyecto y será importante para tu futuro. Ten confianza a diario en que estás sobradamente capacitada y conseguirás salir airosa de este desafío. De hecho ahora mismo ya tu fama te precede y una persona con gran capacidad económica hoy puede tantearte para montar un negocio contigo. Si llega ese momento, pídele que lo haga por escrito y lee muy bien la propuesta, que suele tener mucha letra pequeña. En el terreno sentimental, estás necesitando creer en la posibilidad de amar de nuevo. Te has acostumbrado a estar en soledad a diario y quizá hasta te has olvidado de soñar o fantasear con el amor. Recupera tu esencia y tu ilusión, Piscis, ahora puedes hacerlo.