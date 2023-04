Muchos restaurantes, discotecas nocturnas, clubes y otros establecimientos tienen un código de vestimenta exclusivo para las personas que visitan el lugar. El "dress code" o "código de vestimenta" es un conjunto de normas de vestir que deben seguirse cuando se asiste a un evento o como dijimos anteriormente a un establecimiento en particular.

Este tipo de reglas se crean con el fin de ayudar a la gente a saber qué tipo de ropa debe llevar y qué calzado es apropiado para ese evento en particular o espacio. Sin embargo, muchas veces las personas que los crean “se pasan de la raya” y sus pedidos se vuelven absurdos y hasta discriminativos para algunas personas.

En esta oportunidad fue un código de vestimenta de un boliche conocido de Pilar, el que llamó la atención de los usuarios en las redes sociales y generó gran indignación. Fue una usuaria llamada Valen la que decidió publicar el mensaje del boliche y junto al flyer del establecimiento escribió a modo de broma: “Ni quería salir igual”.

La imagen publicada por el local nocturno empieza advirtiendo “Prohibido” y luego enumera la larga lista de accesorios o estilos que no se pueden usar si uno quiere disfrutar de una noche en un boliche junto a sus amigos.

*Gorras

*Viceras

*Ropa deportiva

*Zapatillas deportivas

*Cadenas exceso de biyuri

*Jean exceso de rotura y todo tipo de vestimenta con marca deportiva como estampado

*Mujeres con zapatillas

*Cortes de pelo prohibidos en hombres: Claritos, pelo tenido, dos colores mitad y mitad

Luego de la larga lista volvieron a advertir: “En el caso de no ingresar por no respetar los códigos de vestimenta no hay reintegros”.

Como era de esperarse, los usuarios no podían creer lo que estaban leyendo y quedaron boquiabiertos con la extensa lista que parecía no terminar jamás. Por supuesto, los comentarios mostrando indignación y haciendo bromas al respecto por lo insólito del pedido no podían faltar, pero como siempre, los usuarios decidieron expresarse con divertidos memes.