El horóscopo, basado en la astrología, es un método para obtener predicciones sobre lo que depara para cada signo del zodíaco en el amor, la salud y el dinero.

Te contamos qué tienen previsto los astros para hoy, sábado 1 de abril, para todos los signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Protección que se sentirá desde los afectos, podrán apreciar arianos que las cosas en la familia toman un cauce más unido. Día de uniones nuevas en las parejas, se consolidan y se lanzan a futuro. Salud en muy bien estado. Satisfacción. Momento: de color azul.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo)

Traten de esquivar tener sentimientos derrotistas. Valoren lo que ustedes son y lo que sueñan lograr y apunten hacia eso. No es imposible poder acercarse a lo que queremos lograr. El amor taurinos, con algunos roces y quizás finales de relación. Momento: de color gris plomo.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio)

Siéntense a pensar aquellos que tengan sociedades en la relación laboral que tengan con sus socios. Hay puntos para aclarar. Los intentos en el amor no son en vano, comprendiendo lo que le pasa al otro es empezar a solucionar las cosas. Momento: de color amarillo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Sensaciones del pasado se acercan desde la sombra del olvido, traten de no caer en los mismos errores. El amor es o no es, las medias tintas no son válidas si el objetivo es lograr ir más allá. Día intenso en el que sentirán que es hora de hacer cambios. Momento: de color canela.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Es momento de plantear lo que planean en el amor. Una cosa es amar y otra ver si se siente. Digan sus verdades, leoninos. Se pueden generar hoy nuevos proyectos y asentar objetivos. Las cosas están en marcha si quieren mudarse o conseguir algo mejor. Momento: de color anaranjado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre)

Jornada interesante con movilización interna, cuestionamientos propios y ansias con varios matices. Encuentren su lugar y no culpen a los demás por las frustraciones que hayan vivido. Cada uno se ocupa de su propia vida, aún con errores. Momento: de color lacre.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre)

Satisfacción que viene del lado financiero, podrán recibir un dinero extra que ayudará. Hoy sería un día calmo con esperanzas renovadas que es deber lograr tenerlas siempre. Saber que siempre en la vida hay altibajos, el completo equilibrio. Momento: de color magenta.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre)

Procuren realizar movimiento de muebles en sus casas. Ventilen bien, cambios de lugar y limpieza. Estos tips ayudan a las energías internas. Día para ocuparse de ustedes mismos, revisarse internamente, recargarse de luz. Momento: de color blanco.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Eviten discusiones banales en el ámbito familiar. Aprender a dejar de lado la tentación de replicar o retrucar ante los malos gestos de los demás, es alterar el equilibrio. No siempre hace falta decir. Momento importante en las parejas. Momento: de color berenjena.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Los errores de los demás no deberían ser una sumatoria de nervios. Busquen poder resolver los suyos propios dejando al otro que haga sobre lo suyo. Meditaciones sobre el modo de encarar la vida, día ideal para apuntar a lo mejor. Momento: de color violeta.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero)

Procurar no echar culpas a los demás. Asumir las responsabilidades de lo que hacemos o decimos y también de lo que no decimos, es crecer. Jornada de revisión. Para aquellos que trabajen día bastante intenso, tómenlo con calma. Momento: de color menta.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Día bastante alegre, con buena aceptación en el plano afectivo y en general. Se pueden abrir oportunidades que traigan posibilidad de mayor y más nutrido compromiso. Avances en posibles decisiones a tomar en las actividades. Momento: de color crema.