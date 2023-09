Este miércoles, Eva Bargiela hizo su segunda presentación en el año en la pista del Bailando 2023. La modelo se presentó luego de que Facundo Moyano anunciara la ruptura de la relación hace una semana en un programa político.

En su charla con Marcelo Tinelli, antes de bailar, Eva se refirió al triste momento que atraviesa. “La verdad no es que yo me enteré por la tele, ya veníamos distanciados desde unos días antes que arranque el programa. Si me sorprendió que lo diga en la tele porque yo se lo había pedido”, contó Bargiela.

“Para mi estar acá es una oportunidad muy importante”, agregó la participante que en ese momento fue interrumpida por el conductor al contar que en una conversación con Moyano también le había reconocido lo mismo. “Quería disfrutar de esto al máximo y no haciendo una previa hablando de mi separación”, continuó Eva.

“Me toca hoy pasarlo así, estoy bastante angustiada, pero estoy poniendo onda. Estar acá es un sueño y una super oportunidad y me lo merezco disfrutarlo”, reconoció. “Yo hubiese preferido mantener la separación bajo perfil”, completó.

�� Eva Bargiela habló de su separación de Facundo Moyano



�� “Estoy bastante angustiada pero le pongo onda”.



Cc #Bailando2023 @cuervotinelli @elbailandookay pic.twitter.com/fk3fbsMZwF — América TV (@AmericaTV) September 28, 2023

Tras llevar a cabo su coreografía al ritmo pop hit 2000, Eva Bargiela se preparó para la devolución del jurado. Ángel de Brito fue el primero y le dio un valioso consejo: “Que ningún tipo te arruine el momento. Sea Moyano o quien sea…”, arrojó el conductor, quien luego sostuvo: “Disfrútalo, no dejes que te lo arruine ni un hombre ni nadie. Anda para adelante, ponele fuerza”.

Acto seguido, la joven quebró en llanto y agregó: “Yo no quería estar acá llorando y pasándola mal. Yo quería disfrutándolo y hoy verme expuesta de esta forma que no elegí. Me da vergüenza”, arrojó la expareja de Facundo Moyano.

Hace unos días, Eva había contado como habían tomado su marido y el padre de éste, el sindicalista Hugo Moyano, su incorporación al reality de baile. “Mi suegro está muy contento con que vaya al Bailando”, dijo en una entrevista radial junto a Catalina Dlugi. Y, con respecto a Facundo, agregó: “Creo que le voy a tener que insistir un poquito para que vaya. Él se pone más nervioso si no es un programa de política o de actualidad”.

Con respecto al apellido Moyano, Eva aseguró que nunca le pesó. “La verdad es que cuando estás en pareja con alguien conocido y estás en la intimidad, te olvidás del apellido. Ahora ya ni me acuerdo...Facu está ahora en el sindicato de peajes y todos lo adoran, así que es porque los está representando bien y eso me deja tranquila”, explicó.

Cabe recordar que en octubre de 2021, la joven y Facundo se casaron por civil, sellando finalmente su relación de varios años. Si bien ella estuvo un tiempo alejada de los medios de comunicación, ahora volvió a la televisión para participar del Bailando 2023.