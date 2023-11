"En La Intimidad | CROSSOVER #1", la producción de Big One que presenta una colaboración entre Emilia y Callejero Fino, se convirtió en el video más visto del año en la Argentina por YouTube, según un informe difundido por la plataforma.



La confección de este listado presenta a nueve producciones locales entre las diez más elegidas, en las que aparecen todos nombres ligados a los llamados géneros urbanos, como los de Ke Personajes, La Joaqui, Tini y Duki, entre otros.

El único video de otro país que se ubicó entre los diez más vistos es "TQG", el tema que comparten Karol G y Shakira.



Por otra parte, este top diez también se caracteriza por estar ocupado por colaboraciones, excepto el caso del décimo lugar en donde se ubica "Corazón vacío", de María Becerra, el único tema solista.



Además de posicionarse en el primer lugar, Big One es el artista con más presencias en este listado al aparecer en tres ubicaciones distintas.



"En las listas de este año, la colaboración es el común denominador en las canciones que conforman el top 10, permitiéndole a los artistas no solo explorar nuevos ritmos, sino también llegar a un público más amplio. La cultura local se presenta como protagonista indiscutida junto con nuevas versiones de sonidos conocidos que forman parte de la identidad musical argentina.", destacó Agustín Guevara, Manager de Artistas y Sellos de YouTube Music para la región Cono Sur, a través de un comunicado de prensa.



Y añadió: "YouTube es una herramienta fundamental para el descubrimiento y el consumo de música que ayuda a impulsar las carreras de muchos artistas a nivel global. La plataforma se convierte en un punto de encuentro entre artistas y fans quienes además dejaron de tener un rol pasivo, para pasar a ser también creadores, y permite generar conexiones profundas, casi a nivel personal".



Top diez de este ranking anual:

-Emilia, Callejero Fino, Big One - En La Intimidad | CROSSOVER #1 - Big One



-Ke Personajes Ft Onda Sabanera | Pobre Corazón - Ke Personajes



-Ke Personajes, FMK, Big One - Un Finde | CROSSOVER #2 - Big One



-BM, Callejero Fino, La Joaqui, Lola Índigo - M.A (Remix) [Prod Phontana, Alan Gomez] (Video Oficial) - BM Oficial



-Los Del Espacio - LIT killah, Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusherking, Maria Becerra, Big One - Lit Killah



-Tini, La Joaqui, Steve Aoki - Muñecas (Official Video) - TiniVEVO



-Luck Ra, BM - LA MOROCHA - Luck Ra



-ECKO, Callejero Fino, El Perro - Te Escapas De Mis Brazos (Remix) (Video Oficial) - ECKO



-Karol G, Shakira - TQG (Official Video) - KarolGVEVO



-Maria Becerra - Corazón vacío (Official Video) - María Becerra.