Las personalidades de los individuos se encuentran basadas en numerosos factores, y en ellos, según los astrólogos, tienen una gran importancia cada signo zodiacal. Estos determinan los rasgos de cada persona, de acuerdo a la fecha de su nacimiento.

En esta ocasión vamos a hablar de los signos que son más sensibles y que tienden a mostrar sus sentimientos a través de las lágrimas. Aunque es importante aclarar que no necesariamente lloran de tristeza, sino que también puede ser de alegría.

Horóscopo: estos son los signos del zodiaco más llorones

Piscis

Piscis es el signo más llorón del zodiaco. Las personas nacidas bajo este signo son empáticas y se encuentran muy conectadas con sus emociones, siendo las más sensibles y hacen gala de ello en todo momento.

Es un signo del zodiaco que se deja llevar por aquello que siente y no es de extrañar que termine llorando varias veces al día. Esta sensibilidad hace que parezca frágil, pero realmente tiene una gran inteligencia emocional y siempre está atenta a lo que sucede en su propio interior.

Cáncer

Cáncer se sitúa como uno de los signos del zodiaco más llorones. Los nacidos bajo este signo zodiacal se toman todo muy en serio y pueden llegar a pesar que todos están en su contra, pero a pesar de su sensibilidad, son personas de carácter fuerte.

Son individuos que sienten mucha emoción cuando comparten momentos con bebes y niños, además de que son capaces de simpatizar mucho con familiares o amigos en dificultades. Además, siempre saben cómo defenderse ante aquellos ataques que buscan hacerles daño.

Libra

Los Libra son especialmente sensibles ante las crueldades o injusticias, tanto aquellas que se cometen contra ellos mismos como las que se cometen en contra de otras personas. Es un signo del zodiaco muy llorón, aunque no tanto como Piscis.

Son seres que tratan siempre de mediar y de mantener una actitud neutral, terminando por escoger un bando y pasando a mostrar a los demás sus verdaderas emociones; y esto implica que también muestren sus lágrimas. Es habitual que se vean envueltos en conflictos y en llanto.

Virgo

A pesar de que no puedan parecerlo por tener una gran obsesión con el orden y el control, los Virgo son personas que tienen una gran sensibilidad. Sus emociones siempre están presentes, pero son buenos a la hora de tratar de ocultarlas.

Sin embargo, llega un momento en el que no soportan más y no pueden reprimir sus lágrimas. Además, aunque no todas las personas llegan a conocer este lado sensible de este signo del zodiaco, una vez que se ganan su confianza, podrán verlos llorar con cierta frecuencia.

Escorpio

Aunque a priori puedas pensar que Escorpio es un signo muy duro y al que cuesta ver en momentos de pena y tristeza, la realidad es que es uno de los signos del zodiaco más llorones.

Cuando uno de ellos tiene necesidad de llorar, lo hace como si no hubiese un mañana. Por lo general no hace partícipes a otros de su dolor, y aunque es sensible prefiere serlo en privado, evitando mostrarlo a los demás.