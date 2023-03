Tienes tendencia a dispersarte, Aries, has de evitarlo a toda costa. Hazte el propósito, Tauro, de avanzar hacia el futuro y borrar los errores del pasado. Si has de tomar decisiones, Géminis, consulta siempre con tu corazón. Las circunstancias pueden estar a tu favor, Cáncer, pero si no pones de tu parte no te servirá de nada. Dándole vueltas a este asunto que te preocupa, Leo, te estás perdiendo muchas cosas geniales. Con cualquiera de los planes que te propone tu chico, Virgo, lo vas a pasar genial. Aunque estés en pareja, Libra, te convendría airearte un poco. Está bien tender una mano a quien lo necesita, Escorpio, pero no te olvides de ti misma. Te conviene relajarte un poco, Sagitario, te tomas a la tremenda cosas que no valen la pena. No hay mejor estímulo, Capricornio, que un buen estado de ánimo. En el terreno sentimental, Acuario, estás pasando por alto la actitud de alguien que te interesaría mucho. No aceptes ese plan para Semana Santa que no te convence, Piscis, busca con tu chico una opción alternativa.

Aries

Hoy será un día frenético, pero en general la actividad dominará a diario durante esta semana para las nativas de Aries. Esto normalmente se traduce en resultados muy satisfactorios, en ingresos extra, en cosas positivas, pero si no afrontas esta etapa debidamente, lo que pillarás es un estrés de mucho cuidado. Últimamente tienes tendencia a dispersarte y has de evitarlo a toda costa. A diario organiza bien el trabajo, cualquier tipo de trabajo que realices, respeta a diario los tiempos de descanso y no dejes a medias lo que estés haciendo para empezar otra cosa. Si no lo haces con un cierto sentido del orden, malgastarás tu energía y los resultados no serán los que persigues. En el terreno sentimental, no le veas sólo cualidades a esa persona que estás conociendo, Aries, es alguien normal y también tiene defectos.

Tauro

Hoy tienes que convencerte de que para entrar en una nueva etapa, que tiene que ser genial, Tauro, has de cerrar la puerta a un capítulo pasado que a diario ya no tiene vigencia ni valor. A veces es difícil hacer esto, aunque la recompensa sea estupenda. A todo el mundo le cuesta bastante desprenderse de lo antiguo, pero es absolutamente necesario, sobre todo si te hallas ante un cambio de ciclo como te ocurre a ti, Tauro. Puede que no te hayas dado cuenta, pero si te paras dos minutos a pensar, sabrás qué es lo que ahora te está perjudicando en tu avance diario. Sé valiente y olvídalo ya para siempre jamás. Enseguida notarás lo bien que te sienta. El primer paso es hacer hoy el propósito firme de avanzar hacia el futuro y borrar los errores del pasado.

Géminis

Si hoy has amanecido con la energía a tope, Géminis, aprovéchalo, saca partido a este estado de ánimo. Te sientes muy motivada en el trabajo, mucho más de lo que sueles estar a diario, sin motivo alguno ni razón aparente. De cualquier forma, estarás súper activa y muy creativa. Si desarrollas un trabajo intelectual, tu mente estará despejada y las ideas llegarán a ti en cascada. Hoy será también un día para afinar la intuición, Géminis, porque a diario no le haces demasiado caso o no profundizas en tus pensamientos. Si has de tomar decisiones en cualquier terreno, consulta siempre con tu corazón, déjate guiar por tu voz interior. Te indicará el camino a seguir y acertarás de lleno. Esto es importante en todos los ámbitos, pero muy especialmente en el amor. En estos momentos te está haciendo falta.

Cáncer

Vives como en una nube, Cáncer, porque te das cuenta de que cualquier cosa que tocas a diario tiene éxito y hoy esta sensación parece incluso más acentuada. Date cuenta de que es tu actitud positiva la que hace que las cosas parezcan mejores. Podrías estar así siempre, pero en ocasiones no te muestras tan consciente de tus cualidades, tienes temores absurdos y todo esto te hace actuar de una manera mucho más gris. Hoy, en cambio, tienes ganas de todo, te ves capaz de llevarlo a cabo, decides las cosas según lo que has pensado a diario, Cáncer, y te valoras a ti misma. Mira qué fácil que es mantener arriba el espíritu positivo. Las circunstancias pueden estar a tu favor, pero si tú no pones de tu parte, no servirá de nada. Reflexiona a diario sobre este tema.

Leo

Tienes que reconocer hoy que te resistes a hacer frente a algún tema espinosillo que te lleva a mal traer, Leo. A diario lo vas dejando para mañana, para pasado y así hasta el infinito. Pero esto sólo sirve para pasar tiempo incómoda y que el problema quede por solucionar. Hoy diversas circunstancias te llevarán a poner fin a esta situación y afrontar de una vez por todas este asunto que te da fiebre. Seguramente será porque te has dado cuenta de que no queda otro remedio, Leo. Si te da corte enfrentarte tú sola a esta cuestión, pide a alguien de toda confianza que te eche una mano. Tienes que hacer frente a tu indecisión, que casi es peor que el problema en sí. Dándole vueltas a diario a este asunto te estás perdiendo muchas cosas geniales, piénsalo.

Virgo

No está hoy el horno para bollos, Virgo. La sensibilidad está exaltada en general para todos los signos y tú tienes una especie de contencioso con tu pareja a diario por algo que en realidad es fantástico. Puede ser una salida, una reunión de amigos, una tarde de compras, los planes para Semana Santa… El caso es que a ti no te apetece, te gustaría que los planes fueran otros y le vas tirando la caballería a diario esperando que cambie de opinión. No lo vas a conseguir, Tauro, lo único que harás es que pille un rebote monumental y se vaya todo al traste. Piénsalo bien y date cuenta hoy de que cualquiera de esos planes es muy bueno. No le des ya más la lata y empieza a pensar en lo bien que lo vais a pasar.

Libra

Hay temas que te tienen muy alterada a diario, Libra, con los nervios a flor de piel. En gran medida podrías liberarte de esta carga soltando todo lo que piensas, pero te lo guardas para ti y esto influye muy negativamente en tu actitud y en tu carácter. Hoy deberías hablar claro con quien forma parte de tu problema, pero midiendo muy bien tus palabras porque de lo contrario podrías empeorar aún más las cosas. Por otra parte eres tan impulsiva que a veces tienes que echar el freno, pero hoy no es el momento, di lo que piensas sin que tu estado nervioso influya, Libra. Recobrarás toda tu tranquilidad y energía, te sentirás mucho mejor y te alegrarás a diario por haber tomado esta decisión. En el amor, aunque estés en pareja, te convendría airearte un poco.

Escorpio

Hay días que las cosas se te complican sin motivo aparente, Escorpio. Éste quizá sea uno de ellos. Hoy te verás involucrada sin saber cómo ni por qué, como te viene sucediendo a diario, en un montón de conflictos y situaciones que no te deberían afectar. Es más, no deberías ni enterarte. El problema es que sus protagonistas te piden ayuda porque saben que tú eres capaz de poner paz y solucionar cualquier cosa que te propongas. Hazlo si te apetece, siempre está bien tender la mano a quien lo necesita, pero no te olvides de ti misma, tienes un límite, Escorpio, no lo sobrepases. En el amor, parece que tu chico está algo celoso por tu éxito social. Has de hacerle entender que en lugar de molestarse debería valorar esta faceta tan positiva tuya. Si no lo comprende, quizá es mejor que cambies de pareja.

Sagitario

Tu forma de ver las cosas, Sagitario, te juega malas pasadas a diario, como bien sabes. Hoy estás en riesgo de interpretar erróneamente alguna situación y crear un malentendido con una persona que te aprecia mucho. Puedes tomarte mal cualquier comentario quizá te parezca que alguien está queriendo pasar por encima de ti. Es sólo como tú lo percibes. No te enfades ni te disgustes por estas apreciaciones, no son nada objetivas, y tampoco quieras exigir a otros que a diario se comporten o hablen como lo harías tú. Cada uno se expresa a su manera y tú eres lo bastante inteligente como para `poder interpretar en qué sentido se dicen o hacen las cosas, Sagitario. Antes de saltar por cualquier detalle que no te cuadra, analiza bien la situación. Verás como no hay para tanto. Hoy te convendría relajarte un poco.

Capricornio

Si hoy te has hecho el propósito de resolver cualquier situación que se te ponga por delante, Capricornio, lo vas a conseguir. Y vas a darte cuenta de que tu actitud es clave a diario para que los problemas se resuelvan. Te falta todavía un poquitín más de autoestima y de confianza en ti misma. Si hoy alguien te hace un halago, acéptalo sin falsa modestia y piensa que te lo mereces. Déjate querer y mímate un poco más. Si te apetece comprarte una crema, un libro o una prenda primaveral, hazlo y no sientas remordimientos por el gasto, considéralo una inversión, Capricornio. Esto te levantará la moral y no hay mejor estímulo que un buen estado de ánimo. Procura levantarte a diario con ese espíritu positivo que hoy te invade. Tu vida sentimental también se beneficiará de ello.

Acuario

Estás más animada que de costumbre, Acuario, y hoy por fin vislumbras posibilidades reales de futuro. De hecho es lo que te decía todo el mundo, sólo que con tu excesiva modestia te lo andabas negando hasta a ti misma. Además, hoy te sientes más libre que de costumbre y esto te dará un chute extra de energía. Estás rompedora y haces alucinar a todos cuantos se relacionan contigo a diario. Sólo tienes un punto débil, y es que cuando estás tan animada no te sienta bien que te den órdenes. Prefieres hacerlo todo a tu manera, Acuario. No te costaría nada ser un poco más condescendiente con los demás. En el ámbito sentimental, has de pararte un momento a pensar qué está sucediendo a tu alrededor porque no estás observando la actitud de alguien que te interesaría mucho.

Piscis

Pasas por un fantástico momento laboral, Piscis, sólo tienes que dejar de preocuparte a diario por lo que pueda pasar, por si no das la talla, por lo que piensen de ti tus jefes o tus compañeros. Hoy se te presenta la oportunidad de demostrar, una vez más, lo que vales. Probablemente hoy tengas que tomar una decisión delicada. Puedes hacerlo perfectamente y acertar de lleno. Sólo es cuestión de analizar bien todos los aspectos y también confiar en tu intuición. Los resultados serán excelentes. Tus superiores lo apreciarán, como ya lo vienen haciendo a diario desde hace tiempo, Piscis, sólo que tú todavía no te has enterado porque te falta apreciar todo lo que vales realmente. En el terreno sentimental, si hoy tu chico te propone un plan para Semana Santa que no te atrae, díselo y buscad una opción alternativa entre los dos.