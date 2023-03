Procura controlar tu estado de ánimo, Aries, quienes te rodean no están para aguantar a nadie. Empieza a proyectar hoy un objetivo que te ilusione, Tauro, lograrás alcanzarlo. Día propicio para el amor, Géminis, si estas en pareja vivirás horas muy románticas. La suerte te sonríe, Cáncer, estás a punto de iniciar un ciclo de progreso y prosperidad. Tienes estrella, Leo y esa tendencia a tener buena suerte debería levantarte el ánimo. Ese amor platónico que tú también compartes, Virgo, quizá hoy se manifieste de forma más material. Aunque el camino se vea empinado, Libra, tú eres afortunada y conseguirás salir adelante. Te irá bien empezar a planificar hoy tus actividades de Semana Santa, Escorpio, con tiempo, cuidando los detalles. Puedes despreocuparte del dinero, Sagitario, te llegará por los cauces más imprevistos. En tu entorno hay alguien en quien no has reparado, Capricornio, pero podría hacerte feliz. Juega bien tus cartas, Acuario, tienes un póker de ases en la manga para triunfar profesionalmente. Si tienes a tu chico lejos, Piscis, pronto comprobarás que la distancia ha intensificado vuestro amor.

Aries

Hoy te has despertado con la vena mística que te afecta a veces, Aries. No es nada malo, al contrario, cuando esto ocurre creces espiritualmente y te viene muy bien, aunque es verdad que cuando te pones en este plan sueles estar insoportable. Sin embargo, procura controlar ese humor no tan fantástico como sueles mostrar a diario porque quienes te rodean no están para aguantar nada de nadie. Todo el mundo parece estar muy susceptible y ello es debido a la influencia de los astros. Procura encontrar a diario el equilibrio necesario para pasar esta etapa de conflictividad. Estás a punto de vivir intensas experiencias espirituales. Tu intuición se ha agudizado y quizá tengas sueños de los que puedas sacar alguna conclusión, inspirada Aries. Sigue hoy el ritmo que te marca tu corazón, que sabe muy bien lo que más te conviene en cada momento. Comprueba las predicciones anuales de tu signo en el horóscopo de 2023.

Tauro

Tendrás suerte en cosas que inicies hoy, Tauro. No se trata de ponerse hoy mismo manos a la obra, sino de pensar, proyectar, crearte un objetivo, imaginar a diario cómo llegarás a conseguir lo que te has propuesto. Piensa en ello y procura que no venga nadie a distraerte. Concéntrate, visualiza lo que más deseas y dirige tus energías hacia tu objetivo. Cuando te encuentres hoy con tu chico , habla del tema con él, tal vez podáis crear un proyecto conjunto que os unirá todavía más. Si tienes alguna idea que te ronda por la cabeza, no esperes a mañana, hoy mismo ponte a madurarla porque es el día propicio, Tauro. Calibra bien sus pros y sus contras, piensa a diario en la forma de financiarla. Te espera mucho trabajo, pero te dará tantas satisfacciones que te alegrarás mucho de haberlo iniciado.

Géminis

Hoy es un día para agradecer la compañía de los amigos, Géminis. Aunque a veces crees que la gente pasa de ti, los tienes ahí a diario para lo que necesites. Ellos nunca dejan de estar presentes en tu vida, de una u otra forma, personalmente, a través del móvil o en la pantalla de tu ordenador. Esto es una verdadera riqueza y hoy deberías darte cuenta de ello, cuando más de uno se ofrezca a ayudarte en cierto tema que tienes entre manos. También el día de hoy es propicio al amor, Géminis. Si estás en pareja vivirás horas muy románticas. También podría ocurrir que estés empezando a relacionarte a diario con alguien que te crea dudas sobre tus sentimientos. En este último caso, no des ni un paso, párate y observa. Luego, haz lo que más te convenga.

Cáncer

Tu energía está hoy un poco por los suelos, Cáncer, pero no es consecuencia de un bajón de salud, sino de que todo lo que sucede a tu alrededor y en el mundo en general te ha hecho caer en un bajón.Tienes que organizarte, crearte unos horarios, programar cosas para hacer a diario, mantener la mente ocupada todo el tiempo, respetar el descanso y hacer ejercicio. Estás a punto de iniciar un ciclo de progreso laboral y de prosperidad económica. Dentro de muy poco alguien sabrá valorar debidamente tu talento y tu suerte en este terreno se prolongará a lo largo del año. Hoy recibirás un mensaje de alguien, que te hará sentir halagada. Si eres de las Cáncer hasta ahora sin compromiso, mantén encendida a diario esta llama que ha prendido inesperadamente en tu corazón. Descubre qué más te deparará en el ámbito sentimental consultando el ranking de signos en el amor.

Leo

La suerte te favorece en general, aunque a diario te cueste creer que esto sea cierto, Leo. Sin embargo, así es, hoy tienes un día muy bien aspectado por los astros. Claro que tienes momentos de complicaciones, de bajón, de crisis, porque es normal pasar por ellos, en especial en épocas como la actual, en la que todo te parece incierto. Pero tú tienes tendencia a tener suerte y eso debería levantarte el ánimo a diario. Estas en una buena época, con muchas satisfacciones y un estado de salud muy bueno. Aunque últimamente antepones el trabajo al amor. Estas situaciones difíciles que estás viviendo, probablemente te cambiarán las perspectivas en el futuro, Leo. No te olvides hoy de una persona que sabes que está mucho por ti. Pronto te sorprenderá descubrir lo bien que te sientes a su lado.

Virgo

Ya va siendo hora de que te des cuenta de que alguien a quien tienes un cariño especial, está enamorado de ti en secreto, Virgo. Se trata de una persona con la que no coincides a diario. Es un amor platónico que dura ya muchos años y que seguirá estando siempre ahí a diario. Tú lo has sospechado a veces, pero él jamás se ha atrevido a confesarte sus sentimientos o a darte una pista sobre ellos. Y tú tal vez has actuado de igual modo. De todas formas este vínculo que os une es muy bueno y os ha hecho vivir momentos que ambos recordáis, Virgo. Esta persona te enviará hoy un mensaje, se interesará por cómo estás o pondrá cualquier otra excusa para hablar contigo. Si lo hace tendrás la seguridad de lo que siente por ti.

Libra

Aunque quizá estés pasando momentos difíciles, también las cosas buenas siguen sucediendo a diario, Libra, y tú eres una de las afortunadas que conseguirás salir adelante por un camino que parece tener demasiada cuesta. Quizá la suerte te llegue a través de tu pareja y esto estrechará vuestros lazos. Ya puedes empezar a trazar hoy mismo planes para adquirir aquellas cosas que tanto deseabas, para tu casa, para ti misma…pero no te olvides de tener un detalle con tu chico, que al fin y al cabo es el artífice de tu fortuna en esta ocasión. Hoy es un día muy apropiado para demostrarle lo contenta que estás y lo feliz que te sientes a diario a tu lado, Libra. Dale alguna sorpresa, tal vez esa tarta que tanto le gusta o busca alguna película para compartir con él en una romántica velada de mantita y sofá.

Escorpio

Te esperan muchos cambios positivos a diario en tu vida y quizá empiecen hoy mismo, Escorpio. Por eso no te desanimes si sufres algún percance doméstico del tipo que se estropea la lavadora o te quedas sin internet. No te alteres porque podrás solucionarlo en pocas horas. Procura ser cordial con las personas que te rodean o con las que coincidirás fuera del trabajo. Precisamente es el momento de intentar armonizar, de crear un ambiente relajado. A veces no es tan fácil pero si tú pones de tu parte, seguro que los demás te siguen. Te irá bien planificar hoy tus actividades de ocio, también las que quieres desarrollar la ya cercana Semana Santa, Escorpio. Tienes imaginación suficiente para pasarlo muy bien en cualquier ambiente. De la relación social y familiar de diario te surgirán grandes oportunidades para mejorar tu vida.

Sagitario

Aunque hoy te parezca que todos los días son iguales y no precisamente maravillosos, Sagitario, hay muchas cosas positivas en esta etapa de tu vida. Está cerca de acabar este ciclo y empezará otro con muchas novedades a diario, momentos felices y prosperidad. Si tienes pareja, tu vida sentimental marcha viento en popa, aunque ha entrado en una etapa de estabilidad que podrías confundir con monotonía. No es eso, ponle tú un poco de pasión y verás que tienes la suerte de tener un amor de largo recorrido, romántica Sagitario. Si hoy tu corazón está libre, espera un poco, no tardará mucho en surgir alguien, posiblemente en tu círculo de amistades, toda esa gente que te adora, y puede salir un romance bastante intenso. En cuanto al dinero, puedes despreocuparte. Llegará a diario por los cauces más imprevistos.

Capricornio

Tendrás hoy un día más divertido de lo que te esperabas, Capricornio. Sobre todo si te decides a renovar todas estas cosas de tu casa que a diario harán mucho más acogedor tu hogar. Si no puedes hoy mismo, planéalo para el fin de semana. Tira y ordena, cambia los muebles de sitio. Revisa esos cajones y esos armarios que contienen tesoros que ya ni recuerdas. Te puedes llevar una buena sorpresa al descubrir algo que creías haber perdido. Te lo pasarás en grande y te sentirás orgullosa del resultado, Capricornio. Hay alguien en tu entorno no tan cercano con quien podrías tener una relación muy positiva a diario. Nunca has reparado especialmente en esa persona pero revisa tus contactos y hazte algunas preguntas. Descubrirás de quien se trata. Envíale hoy un mensaje cariñoso. Harás que se sienta muy feliz.

Acuario

Has proponerte hoy, Acuario, centrarte más en el tema del trabajo. Las cosas te están marchando bien a diario pero tú sabes que podrían ir mucho mejor por poco que te lo propusieras. Estás dejando que todo siga adelante por inercia. Te tiene sorbido el seso el tema sentimental y has de aprender a colocar ambas cosas en compartimentos independientes. No puedes permitir que un amor tormentoso o tóxico destruya lo que has conseguido en el ámbito laboral en pocos años. Esto a otra gente le cuesta un montón de esfuerzo a diario y mucho más tiempo. No lo tires por la borda. Tienes todas las cartas para triunfar profesionalmente, un póker de ases. Juégalas bien, brillante Acuario. En cuanto a esa persona que te tiene en un sinvivir, ponle límites hoy mismo, no supedites tu bienestar a alguien que no lo merece.

Piscis

Tu pareja hoy parece estar más pendiente de ti que en días pasados, Piscis. Parece que la llama del amor se ha reavivado a diario. Procura mantener este buen rollo con tu chico, ahora lo tienes muy fácil porque dentro de pocos días dispondrás de más tiempo para disfrutar de vuestra intimidad. Si la sabes aprovechar, es una oportunidad de oro. Y si eres de las Piscis que vive lejos de su amor, el deseo del reencuentro te ha hecho olvidar todos los problemas que podían existir un tiempo atrás. Tu chico te está echando mucho de menos a diario y cuando podáis estar juntos de nuevo comprobarás que esta separación temporal le ha hecho madurar, igual que te ha sucedido a ti. Te darás cuenta de que había en todo ello algo positivo. Falta muy poco para este esperado reencuentro.