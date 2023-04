Te funcionaría muy bien, Aries, ser menos realista y recuperar tu capacidad de soñar. Repara en lo que otros están haciendo, Tauro, se te ocurrirán fórmulas para mejorarlo. No malgastes tus energías en solucionar temas que no te corresponden, Géminis, aplícalas a tu relación sentimental. No dejes pasar el día de hoy, Cáncer, sin resolver cualquier problema que tengas con tus colegas. Evita dejarte arrastrar por voluntades ajenas, Leo, esto nunca da buen resultado. Ya es hora, Virgo, de que seas más objetiva al valorar lo que tienes, la vida te sonríe. Si quieres recuperar la tranquilidad, Libra, deja de aferrarte a esa persona, suelta amarras. Hoy verás las cosas más positivamente, Escorpio, vencerás la rutina y la monotonía. A veces te paras demasiado tiempo a pensar en las cosas, Sagitario, lánzate o perderás oportunidades. Buen día para idear nuevos proyectos, Capricornio, también nuevas formas de ganar dinero. Se acerca una oportunidad de oro en tu entorno profesional, Acuario, céntrate en aprovecharla. Necesitas tiempo para meditar, Piscis, búscalo durante este fin de semana.

Aries

Ya has pasado mucho tiempo siendo consciente a diario de la realidad de la vida, Aries, tal vez demasiado consciente. Hoy tienes los pies en el suelo pero parece que hayas perdido tu capacidad de soñar y de imaginar cómo te gustaría que fuera tu futuro. Tu presente está bien consolidado y es aconsejable que ahora dejes volar tu imaginación, pensar lo que te gustaría conseguir. La fuerza de le mente es muy poderosa, quizá todavía estés a tiempo de alcanzar eso que te parece imposible. También sentimentalmente tus ilusiones están vigentes, Aries, puedes conseguir la persona que sueñas pero has de dar algunos pasos o no conseguirás dar con ella. Esto significa salir más a diario y conocer gente nueva, o tal vez fijarte más en la que ya conoces. Hay alguien en tu entorno que podría ser muy interesante.

Tauro

Hoy, Tauro, has de entender que puedes mejorar muchísimo en el terreno laboral si despiertas tu imaginación. La tienes por arrobas, pero no la sabes estimular. El problema es que a diario te centras sólo en lo que tú sabes hacer y no le das ninguna importancia a lo que hacen los demás y, sobre todo, a cómo lo hacen. Ésta sería para ti una fuente de inspiración inagotable porque sabes sacar punta a las ideas. No es que tengas que copiar a nadie, pero sí reparar en lo que están haciendo porque se te ocurrirán fórmulas para mejorarlo a diario. Puedes aprender mucho y avanzar a pasos de gigante en el terreno profesional, Tauro. Hoy tu pareja te reserva una sorpresa muy agradable que te dejará boquiabierta. Te conoce muy bien y sabe por qué sientes debilidad. Será fantástico.

Géminis

Sientes hoy que ahora te cuesta un poco más avanzar y esto te está poniendo nerviosa a diario porque como buena Géminis sólo te sientes bien cuando te eriges triunfadora. No seas tan exigente porque tienes un presente y un futuro brillante. También andas agobiada porque están pasando muchas cosas a tu alrededor y no puedes resolverlas. Es normal, no asumas estas responsabilidades, sobre todo cuando son temas que no te incumben. Si alguien te pide colaboración o consejo, dáselo pero no malgastes energía en solucionar asuntos que no te corresponden, Géminis. Centra hoy tus energías en mantener tu relación sentimental en el punto que se encuentra ahora, porque por fin has conseguido recuperar la paz y esa estabilidad de la que disfrutas a diario. Valora lo que te ha costado llegar a este punto y verás lo afortunada que eres.

Cáncer

Para que el trabajo funcione bien a diario, Cáncer, es fundamental que te sientas a gusto con lo que haces y con la gente de ese entorno. Es posible que tengas algún problema precisamente con tus colegas. No dejes pasar el día de hoy sin resolver este tema. Habla con la persona o las personas con las que tienes diferencias y aclara el tema con serenidad y buenas palabras. Luego sugiéreles compartir una cervecita, por ejemplo, para acabar de limar asperezas. Este fin de semana que se aproxima podría reaparecer de modo casual una persona de tu pasado que te traerá malos recuerdos porque todavía te duele su actitud. No le des ni agua. Pasa completamente del tema, Cáncer. Salúdale educadamente y punto. Ahora hay alguien más que ha despertado tu interés y podrás hacerlo sin sentirte mal a diario por ello.

Leo

El tema laboral te trae de cabeza y si perteneces al grupo de nativas de Leo que está buscando trabajo, todavía más. Puede que estés pensando a diario que ya lo has intentado todo y que no hay nada que hacer. Recurre hoy a tus viejas amistades. Alguien de este entorno tiene la posibilidad de solucionar tu problema. También ocurre que estás demasiado centrada a diario en tus problemas sentimentales y esto influye en otras áreas de tu vida, como el entorno familiar o el trabajo. Es posible que tu pareja sea demasiado absorbente y por eso no tienes tiempo para otras cosas que en realidad son prioritarias. Pon cada cosa en su sitio, Leo, y no te dejes arrastrar por la voluntad de otra persona. Esto nunca da buen resultado y lo estás comprobando. Actúa según tú sientas.

Virgo

No tienes ningún motivo hoy para sentirte melancólica, Virgo, pero desde hace un tiempo te estás preguntando a diario por qué dejaste escapar aquella ocasión en el pasado. Vale que te hubiera ido bien aprovecharla, pero ahora es tarde para lamentarte. Además, puedes estar contenta por cómo ha ido tu vida a pesar de este “error”. Has conseguido labrarte un buen presente profesional y estás rodeada de gente maravillosa. La vida te sonríe, Virgo, y tú todavía no te has dado cuenta. Ya es hora de que seas más objetiva al valorar lo que tienes. En el aspecto sentimental, te llegan a diario muchas cosas positivas, aunque tu chico y tú tendréis que tomar hoy algunas decisiones. No quieras hacer siempre tu voluntad y deja que algunas veces sea él quien decida. La acertará de lleno. Si tienes dudas de cómo te desenvolverás el resto del año, no dudes en comprobar tu horóscopo anual.

Libra

Si este mes tu economía no marcha como debiera y te está costando pasar a diario con cierta holgura, Libra, recuerda que puedes vender a través de tu móvil aquello que no usas. Plantéatelo en serio en lugar de pegar el sablazo a cualquiera. Ahora es más importante solucionar el problema que conservar ciertas cosas que sólo ocupan sitio en tu armario. En el amor, Aries, es posible que estés pasando por un momento delicado porque aunque tu relación cojea, tú estás aferrada a esta persona como si no hubiera nadie más en el mundo. Esto te hace sentir infeliz a diario y es hora de que te plantees hoy mismo qué te está aportando y qué vas a conseguir si le retienes a tu lado. Tal vez no puedas sentirte feliz nunca. Suelta amarras y mentalízate de que no funciona. Aunque parezca que en lo sentimental te va mal, sal de dudas y comprueba en qué puesto te encuentras en el ranking del amor.

Escorpio

Excelente jornada laboral, Escorpio. Tendrás hoy una noticia fantástica acerca de un proyecto que presentaste hace tiempo y que ya no contabas que fuera a hacerse realidad. Se trata de algo que te hará muy feliz a diario y no sólo por el beneficio económico que supone, sino por razones de orgullo profesional y satisfacción personal. Te irá bien este revulsivo porque andabas un poco anclada en la monotonía y esto siempre acaba trayendo problemas. Quizá sentías que la rutina estaba impregnando tu vida a diario, pero hoy te cambiará completamente el panorama y veras estas cosas de un modo mucho más positivo. En el amor, si tienes una pareja de largo recorrido, recuerda que también estaría bien proporcionarle algún estímulo que alegre un poco las cosas del día a día, Escorpio. Es un día inmejorable para hacerlo.

Sagitario

Te sientes hoy un poco desconcertada, Sagitario, algo perdida, porque no estás pensando con claridad lo que quieres de verdad en la vida, qué buscas a diario y qué te haría feliz conseguir. Andas demasiado pensativa con cosas que ya pertenecen al pasado y que posiblemente te causaron daño emocional. Hoy te vendría bien recordar aquello que tanto te ilusionaba un tiempo atrás. Vuelve a luchar a diario por conseguirlo y recuerda que aunque alguna puerta se cierre, muchas se te van a abrir si te esfuerzas y sigues el camino correcto. A veces te paras a pensar demasiado las cosas. Hoy mismo te puede estar ocurriendo en el aspecto sentimental, Sagitario. Te conviene lanzarte de cabeza y hacerle más caso a esta persona que has conocido hace poco. Deja de dar vueltas a este asunto y lánzate, toma la iniciativa sin más dilación.

Capricornio

Hoy, Capricornio puedes encontrarte con una persona que por iniciativa propia, sin que tú se lo pidas, se ofrezca a echarte un cable en un tema que considerabas difícil, posiblemente del ámbito profesional. Acepta la oferta porque aunque no lo parezca tiene muchas influencias y realmente puede ayudarte. Hoy es un muy buen día para idear nuevos proyectos y nuevas formas de ganar dinero. Las cosas te funcionarán a diario si empiezas a esforzarte en serio por tus objetivos. En el amor, Capricornio, por mucho que te empeñes en negarlo, la persona que te atrae no siente lo mismo por ti. Estás perdiendo a diario un tiempo precioso. Quítatelo ya de la cabeza. No lo consideres un fracaso, es sólo una experiencia más que te ayudará a ser más selectiva y a tener más ojo con quienes quieren darte gato por liebre.

Acuario

Echa hoy un vistazo a tu entorno, Acuario, piensa en las personas que te rodean a diario y te darás cuenta de que alguna o algunas de ellas necesitan tu ayuda. Es probable que no hayas reparado en ello y si lo has hecho no has dado importancia a asuntos que la tienen. Échales una mano porque estás en condiciones de hacerlo. Si has tenido un fracaso amoroso recientemente o has puesto fin a una relación, recuerda que un tiempo de soledad puede ser muy positivo para conocerte mejor a ti misma, Acuario. Aprovecha esta etapa para estar más pendiente a diario de cosas muy importantes que tienes en la vida. Se te acerca una oportunidad de oro en tu entorno profesional, céntrate hoy en detectarla y en poner todo tu esfuerzo para aprovecharla. Te generará muchos beneficios de todo tipo.

Piscis

Estás perdiendo un poco la capacidad de ver el lado bueno de la vida, Piscis. Recuerda hoy que esto te hacía muy feliz y te daba mucha energía a diario. Recupera esta actitud de sorprenderte a cada momento con las maravillas que nos rodean, las cosas positivas que nos pasan. En estos momentos no atraviesas por problemas serios ni complicados, estás en una etapa estable, pero no acabas de animarte. Quizá te iría bien tomarte estos días de fin de semana y pasarlos en algún lugar interesante, otra ciudad, el campo, junto al mar… Necesitas algo de tiempo para meditar. Si lo haces, llegarás al lunes como nueva. En el amor, Piscis, estás en un momento estable pero con muy poca emoción. ¡Venga ya! No esperes que a que sea él quien solucione la papeleta a diario.