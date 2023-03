Prepara el finde con tu pareja, Aries, aprovéchale para hablarle de tus proyectos. Buen momento para intentar un acercamiento, Tauro, hazlo porque él es un gran tímido. Si conoces a alguien y salta la chispa, Géminis, no desperdicies la oportunidad. Si necesitas tiempo y espacio para pensar, Cáncer, en medio de la naturaleza lo harás mejor que en cualquier parte. No te creas todo lo que te dicen, Leo, no dejes que te creen dudas absurdas. Dale importancia a esto que te ocurre, Virgo, ya toca salir de los momentos bajos. Es momento de iniciar tu proyecto, Libra, si lo haces ahora tendrá éxito. Conociendo a la gente que rodea a tu chico, Escorpio, le conocerás también mejor a él. Se dan las circunstancias para que se produzca un cambio importante en tu vida, Sagitario, atrévete a arriesgarte. Haz las cosas por pasos y cuida los detalles, Capriornio, así todo te saldrá perfecto. Puede que tu pareja se esté enfriando, Acuario, reacciona antes de que sea demasiado tarde. No hagas comparaciones con un viejo amor, Piscis, podrías cargarte esa nueva relación.

Aries

Deberías darte cuenta hoy, Aries, de que hay ciertos aspectos de tu vida que estás dejando relegados. Para ti es muy importante a diario el tema profesional, el trabajo ante todo y eso es muy positivo, pero no lo es tanto si supeditas “siempre” el amor a tus obligaciones. Tener una vida sentimental estable y satisfactoria también es muy importante, incluso mejoraría tu rendimiento en el trabajo. Cuando una es feliz, nada le parece difícil. Y tú, Aries, estás ahora en un momento magnífico para el amor porque últimamente, por fin, has sabido tomar las decisiones correctas. Si tienes pareja, hoy prepara una salida de fin de semana y aprovecha para hablarle de eso que tienes en mente a diario. Tomarse tiempo de diversión y descanso juntos es un pilar fundamental. Estrecha lazos y hace que la relación avance.

Tauro

Hoy, Tauro, es probable que tus previsiones fallen un poco y en lugar de hacer el trabajo a tu manera, como sucede a diario, tengas que hacerlo a las órdenes de alguien. No te pongas de uñas, verás como en realidad te sienta bien estar en contacto con tus colegas. Escuchar sus comentarios, tanto de trabajo como los chascarrillos, te hará pasar el día sin darte cuenta. Descubre la parte positiva de todo ello, aunque no puedas hacer tu santa voluntad. Además, para ti que a diario eres como una esponja, te servirá para aprender. Hoy los astros te favorecen y todo lo que hagas te saldrá bien, Tauro. Por eso es el momento de intentar un acercamiento con esa persona que no parece haberse dado cuenta de que existes. De hecho le tienes en el bote, pero es un gran tímido, así que antes de entrarle comprueba el ranking del amor para saber si deberías abrir las puertas de tu corazón.

Géminis

Si tus compañeros de trabajo hoy te proponen tomar algo a la salida, únete a ellos, Géminis, lo pasarás bien y te ayudará a liberarte del estrés diario de la semana. Una persona de este entorno puede haber cometido una indiscreción respecto a ti de forma inconsciente, y hoy llegará a tus oídos. No te rebotes. Habla con ella y hazle ver su fallo. Lo hecho, hecho está pero evitarás que se repita. En el terreno sentimental, si estás ahora libre, no te importe seguir así algún tiempo más, te irá bien, pero si conoces a alguna persona y salta la chispa, sigue adelante, no desperdicies la oportunidad. Y si estás conociendo a alguien quizá dudes sobre continuar con esa persona porque crees que a diario no te presta mucha atención. Es sólo tu percepción, Géminis, hoy dale un voto de confianza.

Cáncer

Alégrate hoy por tu buena suerte, Cáncer. Estás atravesando un momento excelente en el trabajo. Ahora puedes tomar grandes decisiones y proponerte alcanzar esos objetivos que parecían fuera de tu alcance. Pero que el soñar no te haga perder el sentido de la realidad. Concéntrate bien a diario en lo que haces porque corres riesgo de tener algún pequeño fallo. Evítalo. Tan sólo se trata de poner más atención hoy en lo que tienes entre manos. Si te sale la oportunidad, este fin de semana aléjate de tu entorno habitual. Será una buena forma de despejar tu mente y de aclarar tus pensamientos, Cáncer. Necesitas tiempo y espacio a diario para pensar y en medio de la naturaleza lo harás mejor que en cualquier parte. Tu amor te seguirá hasta el fin del mundo si hace falta.

Leo

Hoy, Leo, puede llegarte una noticia sobre un puesto de trabajo al que tienes posibilidades de acceder. Sin embargo no se trata de un tema con el que te hayas relacionado a diario. Se trata de una buena propuesta, aunque para conseguir el empleo tendrías que aprender algunas cosas que ahora ignoras. Piénsalo porque es una oportunidad, también para ampliar tus conocimientos. A lo largo de la jornada, Leo, hoy alguien te hará dudar sobre un tema que creías conocer. No te creas todo lo que te dicen. La gente habla a diario sin conocimiento de causa y es probable que seas tú quien tenga razón. Infórmate bien de este tema con expertos y también en internet. En el amor, ahora la relación marcha bien y todavía están por llegar muy buenos momentos, se te avecina una primavera cálida en este ámbito.

Virgo

Hoy es probable que una persona que es muy importante para ti, Virgo, te pida que le ayudes con un asunto importante, que le des tu opinión o le eches una mano con cierta documentación. Aunque a diario tengas mucho trabajo y de entrada pienses darle una excusa, no te conviene hacerlo. Échale un cable y el Universo te compensará por ello. En el terreno sentimental, el amor está presente en tu vida y esto se nota. Alguien de tu entorno está tirándote los trastos, aunque no de forma evidente. Vale que tengas ciertos recelos, pero ahora es el momento de superar esta inseguridad que te paraliza a diario, Virgo. Atrévete hoy a darle pie para que se manifieste abiertamente. Has pasado momentos bajos pero ya toca salir de ahí. Dale importancia a esto que te ocurre. Disfrútalo.

Libra

Es muy necesario, Libra, que hoy, antes de iniciar el fin de semana, ordenes tu espacio de trabajo. Es un buen día para hacerlo porque es posible que no andes tan ajetreada como te pasa a diario resto de la semana. Así el lunes será como un nuevo comienzo. Si tienes algún objetivo entre manos piensa en la forma de iniciar algunas acciones para ponerlo en marcha, porque si lo haces ahora tendrá éxito. Aprovecha también el día de hoy para meditar y pensar en lo que estás haciendo actualmente y en ciertas cosas en las que a diario gastas energía pero no te aportan nada. No lo dejes para más adelante, Libra, ahora es el momento oportuno. Esta noche sorprende a tu pareja con una cenita romántica. Prepara una velada que le deje atónito, se la ha ganado.

Escorpio

Día de improvisación, Escorpio, pero que puede resultar genial. Es probable que hoy recibas un mensaje o una llamada de alguien a quien tienes afecto que ha estado mucho tiempo fuera. Ahora ha vuelto y quiere que os veáis. No faltes a esta cita. Te contará muchas cosas interesantes. También puedes recibir una invitación de alguien con quien has salido un par de veces para reuniros con sus amigos. No te sientas incómoda sólo porque todo es muy reciente. Si conoces a su gente le conocerás mejor a él. Que no te dé corte, Escorpio, saca esa simpatía arrolladora que muestras a diario y acude al encuentro. Si tienes ya una pareja estable, una buena forma de empezar el fin de semana es un encuentro romántico esta noche, será una forma muy bonita de romper la rutina.

Sagitario

Decide hoy a compartir a diario tu experiencia con los demás, Sagitario, y todos saldréis ganando. No quieras quedarte para ti sola todas las cosas que sabes de tu profesión. No temas que otros aprendan demasiado o que te puedan quitar el puesto. Es bueno que sepas transmitir tus conocimientos, ayudarás a los demás y posiblemente aumente su admiración por ti y su agradecimiento. Es posible que hoy te encuentres en una encrucijada, y no de trabajo precisamente. Se pueden dar las circunstancias para que se produzca un cambio importante en tu vida, Sagitario. Es lógico que sientas temor e inseguridad, pero si se trata de algo que consideras positivo, atrévete con el riesgo. El amor también te está rondando a diario. Hay alguien que se te ha insinuado. Dedícale hoy un poco de tiempo. Puede ser importante.

Capricornio

Vas sobrecargada de trabajo a diario, Capricornio, y no dices ni pío porque quieres causar buena impresión y no quedar como una quejica. Hoy, viernes, es probable que te sientas ya agotada. Si quieres abarcarlo todo a la vez no vas a conseguir lo que te propones. Hazlo por pasos y cuida los detalles. Así las cosas saldrán perfectas. De todas formas estás muy valorada y hoy lo podrás comprobar porque te encargarán alguna tarea al frente de algunas personas y podrás demostrar tu capacidad para dirigir y delegar, dos aspectos muy importantes para tener el mando. Si al salir te sientes estresada, acude junto a los tuyos, Capricornio. El calor del hogar y la familia obra milagros a diario. Si tienes pareja, también puedes incluirla en la visita. Es un buen día en general y todo te saldrá redondo. Si necesitas saber más detalles sobre salud o trabajo, revisa tu horóscopo del año.

Acuario

Hoy, Acuario, tendrás que multiplicarte porque estarás muy solicitada. Tienes un amigo o amiga por quien sientes mucho afecto que se halla en una situación delicada y no se atreve a llamarte porque le da mucho corte. Puedes descubrir quien es porque se trata de alguien que normalmente te llama casi a diario y vas a echarle de menos. Toma la iniciativa y ofrécele tu ayuda antes de que te la pida. El karma te lo devolverá en el momento que más lo necesites. Hoy es probable que con tu pareja las cosas no anden muy finas. Piensa si últimamente le has dejado para atender otros frentes. Puede estar enfriándose, aunque seguramente tú todavía no lo has notado. Atiende a diario a las señales que te está enviando, Acuario, y reacciona antes de que sea demasiado tarde.

Piscis

Estás hoy en un día favorable para que tengas a tu alcance una buena oportunidad, Piscis, pero quizá llega en un momento complicado. Se trata de un proyecto que posiblemente esperabas a diario desde hace tiempo y casi lo veías como un imposible, pero ahí está, a tu alcance. Es algo que puedes realizar paralelamente con tu trabajo. Ni un momento de indecisión, acéptalo o te arrepentirás. Esta tarde, Piscis, tendrás que mediar entre dos personas por las que sientes un gran afecto y que tienen un desencuentro importante. Haz lo posible para que se reconcilien. Si estás empezando a salir con alguien, Piscis, haz el favor de no hacer comparaciones con un amor de antaño. Si te dejas arrastrar a diario por el pasado puedes cargarte esta relación, que promete ser fantástica. Valora más el presente.