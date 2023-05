Si te llega una propuesta, Aries, estúdiala bien, te puede llevar a lo más alto. Estás en posición de repetir algo que te dio beneficios en el pasado, Tauro, incrementará tus ahorros. Acércate a quienes tengan una actitud positiva, Géminis, te contagiarán su energía y atraerán la buena suerte. Hoy es un buen momento para poner un proyecto en marcha, Cáncer, véndelo con entusiasmo. Un contacto casual que tendrás hoy, Leo, puede derivar en una relación de largo recorrido. Si te ofenden las palabras de alguien querido, Virgo, no se las tengas en cuenta, sólo busca tu bienestar. Rodéate de personas de tendencia espiritual, Libra, será más reconfortante y te sentirás mejor. Algún asunto del pasado te va a generar beneficios, Escorpio, quizá te hagan una propuesta. Tienes tendencia a elegir el interlocutor inadecuado, Sagitario, selecciona mejor. Estrecha lazos con tu gente y haz planes con ellos, Capricornio, te sentirás reconfortada. No pasará nada si rechazas una propuesta, Acuario, pero te iría bien aceptar. Ponte las pilas y deja tus miedos atrás, Piscis, se te abren caminos en todos los terrenos.

Aries

Te toca a ti, Aries, ser quien maneje hoy la situación, quien lleve la voz cantante en tu entorno . Últimamente te has apoyado a diario en los demás, pero ha llegado el momento de cambiar de tercio. Hazlo con la familia y con los amigos, pero en especial en el trabajo. Demuestra la iniciativa que tienes y que puedes llevar a cabo cualquier empresa que te propongas, Aries. Hoy vas a sentir que tu energía aumenta, que ya vuelves a sentirte casi en plena forma, como hace algún tiempo atrás. Puedes encontrarte con una propuesta sobre la mesa de esas que son irrenunciables, aunque comporten a diario algunos pequeños sacrificios. Si se da el caso, estúdialo bien porque te puede llevar a lo más alto de tu vida profesional y ayudarte a conseguir tus objetivos, por muy ambiciosos que sean.

Tauro

En general, Tauro, no es muy positivo volver la vista atrás a diario. El pasado, pasado está, dicen, pero hoy en tu caso es distinto. Te funcionan bien las cosas en el terreno económico porque sabes detectar a la legua los negocios, los trabajos buenos, las ocasiones de ganar un dinerillo. Por eso hoy es muy recomendable para ti, Tauro, que mires unos momentos hacia el pasado. Se dan ahora una serie de circunstancias que ya en otra ocasión, hace un tiempo, te dieron buenos beneficios.Es el momento de repetir lo que hiciste en aquel momento. Párate un momento a pensar y enseguida identificarás el parecido entre el ahora y el ayer en las situaciones que vives a diario. Es algo que te ayudará a incrementar tus ahorros y podría tratarse de un tema bancario. Si necesitas más información sobre qué te van a deparar los astros, consulta tu horóscopo de la suerte.

Géminis

Hoy date un respiro, Géminis, y no te dejes invadir por la nostalgia ni por las ideas negativas que te rondan por la cabeza a diario. Total, dándole vueltas no resuelves nada, así que hoy hazte el firme propósito de cambiar el chip, de aceptar sólo los pensamientos positivos y de ver siempre el vaso medio lleno. Es más fácil de lo que parece, basta con que te lo propongas. Inténtalo y verás. Tómate un tiempo de descanso, ocupada Géminis, aprovecha los ratos libres, rompe la rutina y sal por ahí. Puedes hacerlo sola pero si prefieres compañía, que no sea numerosa, una o dos personas a lo sumo. Acércate más a aquellos que a diario tengan una actitud positiva ante la vida, te contagiarán su energía y atraerán la buena suerte. Estás a un paso de cambiar tu vida. Si dudas de si debes dar una oportunidad al amor que llama a tu puerta, revisa cómo es cada signo en el amor.

Cáncer

Has pasado por un pequeño bache que te ha afectado, Cáncer, aunque era cuestión poco tiempo y ya has podido superarlo. Hoy el panorama es completamente distinto y muy alentador. Esto hace que estés de buen humor. Si tienes un proyecto en mente, o ya iniciado, hoy es un buen momento para conseguir ponerlo en marcha y hacer que progrese a diario. Lo conseguirás si le dedicas tiempo y esfuerzo. Aprovecha tu buen rollo social para relacionarte con las personas que pueden estar interesadas en ello. Hoy contacta con quien puede hacer factible esta idea, como entendido en la materia o como inversor, Cáncer. Las personas que te pueden ayudar las ves casi a diario, tienen poder y medios para hacerlo si consigues venderles tu idea y tu entusiasmo. Puedes hacerlo, como se dice, sin despeinarte.

Leo

Si dabas ya por sentado que el amor no se te da bien, decepcionada Leo, hoy puedes cambiar de idea. Realmente has pasado por una etapa complicadilla en este terreno, nadie parecía dispuesto a llegar para quedarse. Esto te ha ocasionado estar incluso un poco en baja forma a diario. En realidad, sólo te lo parecía a ti. Desde hace un tiempo vivías más concentrada en otros temas y esta ausencia de amor o de pretendientes estaba más en tu imaginación que en la realidad, Leo. Puede que ya estuvieran ahí y no te dieras cuenta. Pero a partir de hoy cambiará tu percepción y a diario estarás mucho más receptiva. Es un buen momento para iniciar una relación de largo recorrido, que podría darse a raíz de un contacto casual que tendrás a lo largo del día.

Virgo

Hoy has de recapacitar sobre algunos aspectos que te están afectando negativamente a diario. A pesar de tus conflictos internos, Virgo, de tus poco fundados remordimientos, de tu preocupación excesiva por los demás, en el fondo eres una persona feliz o por lo menos vives con serenidad y paz interior. Y lo sabes, aunque a veces la mente te juegue alguna mala pasada. Puedes estar bien tranquila respecto a los que te rodean, aunque a veces sean demasiado duros contigo, Virgo. Ellos no tienen tu sensibilidad y dicen las cosas como las piensan, pero a fin de bien. Hoy podría ser que recibieras un chasco por parte de un ser muy querido por ti. No lo tengas en cuenta, sólo quiere que seas más realista y que no te amargues la vida a diario por cuestiones que no lo merecen.

Libra

Últimamente te estás comiendo el coco con temas que tienen fácil solución, Libra. Te sientes demasiado sola a diario, incluso cuando estás rodeada de amigos o amigasnotas esta soledad profunda que te invade como una ola fría. Tal vez estas amistades no sean más que conocidos, gente con la que puedes divertirte pero nada más. Probablemente pocas cosas más compartes con ellos. Tienes que rodearte de personas con un sentir profundo, con valores éticos, incluso de tendencia espiritual, Libra. Si te has ido al lado opuesto, hoy retrocede. Si decides salir con los de siempre para ahorrarte esta sensación, vas lista. No te van a solucionar nada y cuando se vayan estarás de peor humor. Elige otro tipo de persona para relacionarte a diario y aunque no sea tan divertido, será más reconfortante y seguro que te sientes mucho mejor.

Escorpio

No estés tan preocupada hoy, Escorpio, porque parece que el mundo se ha detenido para ti. A diario has destacado por tu buena presencia, tu personalidad pausada y seria, tu capacidad de trabajo y otras muchas cualidades, aunque a veces todo ello no tenga un efecto inmediato, como sería de desear. Has pasado ya más veces por esta experiencia, que te ha generado no pocas dudas a diario sobre si tu forma de actuar es la adecuada, como te pasa ahora mismo. ��Claro que sí! Sin embargo, la impaciencia te consume. Pero hoy te vas a resarcir, Escorpio. Algún asunto del pasado te va a generar beneficios. Puedes ser un tema social o incluso de pareja, aunque tiene muchos puntos para que se trate de una cuestión laboral, de alguien que te quiere hacer una propuesta.

Sagitario

Hoy tienes que ser muy clara en tus planteamientos, en especial en lo que se refiere al trabajo y al aspecto económico, Sagitario. No te cortes para nada a la hora de exponer alguna situación que te desagrada y que te crea malestar a diario. Puedes hacerlo con muy buenas palabras y del modo más diplomático, tienes cualidades y empatía de sobra para ello. En cambio, has de cuidar muy bien con quien hablas del tema porque tienes cierta tendencia a elegir el interlocutor poco adecuado, Sagitario, y eso hace que te sucedan cosas que te alteran a diario. Sin embargo, si eliges bien estos problemillas no te van a ocurrir. También puede ser estés intranquila porque alguien que te debe algún dinero. Hoy es el momento de pedirlo, con amabilidad pero dejando bien claro que necesitas recuperarlo.

Capricornio

Vas a descubrir hoy, Capricornio, que te sientes bien en casa, con los tuyos, compartiendo con ellos la buena marcha de tu vida profesional. Puede que durante un tiempo te hayas alejado de ellos por compartir tus cosas con otra gente. Apreciarás las muchas ventajas que tiene contar con los apoyos en familia a diario. Puede que te sientas decepcionada por una persona amiga o que se relaciona contigo en el ámbito laboral, en la que tenías mucha confianza y te sientes traicionada, Capricornio. El acercamiento a los tuyos puede ser por este motivo. Aprovecha y estrecha lazos, haz planes con ellos. Y no te olvides de tus amigos de siempre, llámales para salir o para pasar juntos el próximo fin de semana. De vuestras conversaciones saldrá una idea que puede ser un gran éxito.

Acuario

Lo que te espera hoy ya te ha pasado en otras ocasiones, Acuario. Te sorprenden con una propuesta que no esperabas para nada y puedes entrar en shock, ya que en parte significa cambios importantes en tu vida a diario. Tranquila, impulsiva Acuario, porque si no quieres aceptarla, todo va a quedar como estaba, que no es poco, aunque te iría bien aceptar y experimentar, te sentirías como pez en el agua. Si le das un par de vueltas al tema verás que algunos de tus conceptos están un poco descolocados. Darte cuenta de esto por lo menos te servirá para replantearte a diario cuestiones importantes de tu vida y hacerte ver que no es oro todo lo que reluce. Sea cual sea tu decisión, hoy recuerda que siempre tendrá un sentido positivo, como ya has experimentado antes.

Piscis

Oportunidades no te van a faltar hoy, Piscis, o sea que ponte las pilas y deja tus miedos atrás porque se te abren caminos en todos los terrenos y podrás avanzar por ellos a diario. Explora en lo desconocido. No es necesario que arriesgues mucho, ni poco, puedes estudiar los temas sin prisa pero sin pausa, hay cosas que te convienen y no vas a dejarlas escapar, claro, porque sería un error. Hoy también es una jornada muy apropiada para avanzar en tus propios proyectos, Piscis, también los que son de diversión u ocio, como un viaje, por ejemplo. Empieza a planificar tus vacaciones de verano, a organizarte para pasarlo en grande, cuidando todos los detalles.Estos preparativos te darán a diario un plus de energía y de ilusión que te está haciendo buena falta a diario.