Tu chico se siente inseguro respecto a tus sentimientos, Aries, procura que recupere la confianza. Pronto llegará a tu vida alguien muy interesante, Tauro, olvida ya el pasado. No te empeñes en cambiar a quien no lo desea, Géminis, sigue tu camino sin él. Hoy no es un buen día para acuerdos o firmas de negocios, Cáncer, revisa bien la letra pequeña. En el amor, Leo, es bueno perdonar y olvidar. Deja de considerar un imposible ese chico que te gusta, Virgo, hoy mismo podría darte una sorpresa. Pon un poco de chispa a tu relación, Libra, proponle a tu chico un fin de semana romántico. Si te vence la ira, Escorpio, antes de explotar cuenta hasta cien. Deja de hacer locuras por esa persona que no te corresponde, Sagitario, te arrepentirás de haberte esforzado para nada. Tienes poder para dar un giro radical a tu vida, Capricornio, nadie te obliga a seguir un camino determinado. Idea la forma de hacerle ver a tu chico, Acuario, que lo vuestro funciona muy bien. La paciencia en el trabajo, Piscis, será hoy fundamental.

Aries

Estás dejando un poco de lado tus asuntos laborales, Aries, no les prestas tanta atención como antes ni tienes el mismo interés a diario. Probablemente es debido a que estás con la cabeza en otra parte. Has de recuperar hoy mismo la iniciativa que siempre has tenido o te puedes llevar un disgusto. Hoy deberías esforzarte por reconocer las señales que te envía el Universo para que tomes el camino adecuado. Tu vida sentimental te tiene fuera de combate. Es probable que tu pareja se esté mostrando recelosa a diario por algún comentario sobre ti que le ha creado inseguridad respecto a tus sentimientos, Aries. Pon todo de tu parte para que recupere la confianza y no le culpes, a ti te pasaría lo mismo si estuvieras en el lado contrario. Bastante ha hecho con contártelo.

Tauro

Si andas buscando una oportunidad profesional y no te llega, Tauro, en lugar de pensar que no tienes mucha suerte, recuerda que hay una persona de cierto poder que lleva buscándote a diario desde hace algún tiempo. Tal vez te estés perdiendo algo genial. Hoy recuerda que esa persona contactó contigo porque necesitaba verte pero tú no respondiste como deberías. Contacta con él o ella hoy mismo y acuerda una cita lo antes posible. En el terreno sentimental, si has terminado una relación hace poco, es posible que todavía tengas sentimientos muy intensos hacia esta persona. Has de superarlo, Tauro, y hacerte a la idea de que estás ya en otro plano. Pronto llegará a tu vida alguien interesante y si sigues a diario con tu corazón y tu mente atados al pasado no serás capaz de reconocerle.

Géminis

Te has levantado con buen pie, Géminis, y hoy alguien importante de tu trabajo te hará un comentario positivo sobre la labor que estás llevando a cabo a diario. Alégrate pero no te duermas en los laureles. Sigue intentando mejorar todo lo que puedes en lo que haces. Puede que a lo largo del día alguien quiera meter cizaña sobre un amigo tuyo. No lo dejes correr. Sé leal a esta amistad y planta cara a quien quiere torpedearla. En el terreno sentimental, estás interesada en una persona que pasa del tema, aunque hayáis salido juntos a diario. Quizá él considera vuestra relación algo pasajero. No te empeñes en convencerlo de que lo vuestro funcionaría porque no lo vas a conseguir, Géminis, y sólo te servirá para prolongar en el tiempo una situación que no te va bien a ti, aunque ahora no lo veas.

Cáncer

En el trabajo, Cáncer, hoy puedes observar un cierto ambiente de frialdad, sobre todo si estás al frente de un equipo. Tal vez se sientan desmotivados. No te olvides de las buenas palabras y las alabanzas a diario, cada vez que se cumpla un objetivo. Puede que estén esperando este reconocimiento por tu parte. Hoy no es un buen día para acuerdos o firmas de negocios. Revisa muy bien las condiciones y lee toda la letra pequeña del papeleo. Si crees que la persona con la que tienes una relación está más fría que de costumbre, Cáncer, es posible que se deba a que tiene problemas con una decisión tuya que espera desde hace tiempo y no se acaba de concretar. Comprende que tenga esta ansiedad. Estaría bien para ambos que le des todo tu apoyo a diario ahora que lo necesita.

Leo

Hoy, Leo, puedes verte envuelta en una situación que no te gustará. No dejes que te involucren ni te metas por voluntad propia en un asunto ajeno. A diario aléjate de cualquier conflicto porque podrías salir escaldada. Puede sucederte en todos los ámbitos pero parece más factible que te pase en el terreno laboral. Por suerte tienes una buena noticia que puede compensar este riesgo y es que hoy probablemente te llegue un dinero que te debían por un trabajo que realizaste. En el aspecto sentimental, Leo, si tienes oportunidad de tener una conversación con alguien que estuvo en tu vida hace tiempo, no la desperdicies. Tienes que aclarar algunas cosas que cerrarán definitivamente ese círculo. Es bueno perdonar y olvidar a continuación. Así podrás seguir avanzando sin desperdiciar las oportunidades que van pasando por tu vida a diario.

Virgo

Estás demasiado pendiente a diario de los problemas de las personas que te rodean, Virgo, y cada vez son más quienes te piden ayuda. Has llegado quizá a no tener tiempo para ti misma y tus cosas. Está bien que eches una mano pero también has de pensar en lo que tú necesitas. Desde hoy mismo enséñales a utilizar sus propios recursos para que puedan resolverse solos sus problemas. Tú céntrate ahora en esta persona que te gusta y que te parece inalcanzable. Estás tan convencida de ello que nunca encuentras el momento de contactar y mucho menos de averiguar si te corresponde. Hoy pueden proponerte acudir a un encuentro o una reunión a la que también acudirá esa persona que podría cambiar tu vida en el futuro. Recuerda a diario que no es un imposible, que está en tu mano.

Libra

No andes tan preocupada por temas que te están quitando el sueño a diario, Libra. Tómate hoy un tiempo para reflexionar. Lo que no tienes que hacer en ningún caso es tomar una decisión que no te parece ética porque sabes que te beneficiaría y ti pero perjudicaría a otras personas. Más vale no sacar provecho y tener la conciencia tranquila. Pisa hoy firme en el suelo, no es momento de dejarte llevar por la fantasía. Sé realista a la hora de determinar hacia dónde quieres conducir tu vida, Libra. Alguien que te quiere te dará un buen consejo. Ponlo en práctica a diario. En el amor, te conviene introducir un poco de alegría en la relación. Una sorpresa podría tener un efecto maravilloso. Reserva hotel para el fin de semana próximo en un lugar romántico.

Escorpio

Hoy, Escorpio, corres el riesgo de perder los papeles porque estás demasiado irascible.Recuerda que quienes te rodean no tienen responsabilidad alguna en las cosas negativas que te pasan a diario. Si hoy vives un momento tenso porque algo no ha salido como tú esperabas, no lo pagues con los que están a tu alrededor. Cuando te sientas a punto de explotar, tómate un tiempo, unos minutos de reflexión, o cuenta hasta cien. Hazlo antes de que la rabia o la frustración te lleven a decir palabras hirientes a quienes no lo merecen porque lo lamentarías a diario. En el aspecto sentimental, Escorpio, es momento de celebrar los éxitos comunes o individuales. Estaría muy bien una salida romántica quizá esta noche, con cena en ese lugar que os trae tantos buenos recuerdos. Tenéis muchas cosas por las que sentiros felices. Si necesitas conocer más detalles de lo que te deparan los astros, consulta el horóscopo de la suerte.

Sagitario

Recientemente ha habido momentos en los que todo te ha salido a pedir de boca de manera espontánea, Sagitario, pero no creas que las cosas funcionarán siempre así de bien por inercia. Ahora toca que te esfuerces a diario si lo que quieres es que tus asuntos vayan según lo que tienes previsto. Estás en una etapa de transformación y esto es muy positivo, Sagitario, por eso has de corregir esta tendencia a aceptarlo todo a diario como si no tuviera importancia. Hay cerca de ti una persona que te ha mentido pero tú no quieres reconocerlo. No seas tan transigente. En el amor, si estás haciendo locuras a diario por una persona que no te corresponde, abandona desde hoy mismo la idea o dentro de poco tiempo te tirarás de los pelos al ver lo que te has esforzado para nada.

Capricornio

Aunque el trabajo te parezca algo titánico, Capricornio, hoy no tires la toalla. Ahora estás en el camino correcto pero también has de detectar a diario los errores que cometes y ponerles solución. En lugar de tirarte de los pelos porque te encuentras con algunos obstáculos, recuerda que tienes el poder para dar un giro radical a tu vida. Nadie te obliga a seguir un camino determinado, así quesi hay algo que sabes positivamente que hay que cambiar, hazlo ya, no esperes.Resuelve las cosas a diario, a medida que se te vayan planteando, Capricornio. Y si tienes algo que decir a otra persona, hazlo sin demora. A veces es necesario callar para evitar situaciones conflictivas o por no herir a personas que nos interesan, pero éste no es el caso. Di hoy lo que piensas sobre este asunto que te agobia.

Acuario

Aunque te empeñes en no reconocerlo, Acuario, tu vida sentimental está influyendo a diario en todos los demás ámbitos de tu existencia. Tal vez es que hasta hace poco no te habías dado cuenta de lo importante que es el amor para cualquier ser humano. O quizá es posible que estés preocupada a diario porque la persona que ocupa tu corazón no quiere avanzar en la relación. Sé creativa e idea la forma de convencerle. En realidad es una unión que promete mucho, sólo que él no lo sabe apreciar. No pienses en tirar la toalla. Avanza hoy mismo. Si eres de las Acuario que en estos momentos ha conocido a alguien que te ha cautivado pero crees que no es del todo sincero, harás bien en investigar un poquito más. Tal vez descubras que no es precisamente quien más te conviene.

Piscis

Has de ser hoy un poco más pacientecon las personas con quienes compartes tu espacio laboral,Piscis. A diario quieres que todos sigan tu ritmo, pero no has de olvidar que cada uno tiene sus propios tiempos para hacer las cosas. La paciencia en el trabajo hoy será fundamental. Parece que estás perdiendo esta capacidad o que se te ha olvidado. Y no estés pensando todo el día que cualquier tiempo pasado fue mejor. De acuerdo que de vez en cuando nos asaltan recuerdos de vivencias que nos llevan a otros tiempos pero no conviertas eso en un estado permanente, aprende todo lo que puedas de tu vida anterior y a diario concéntrate en el presente, Piscis. En el amor, si estás conociendo a alguien desde hace poco, no tengas prisa, todo se dará a su debido tiempo. Si te inquieta el ámbito sentimental, resuelve tus dudas conociendo cuáles son los signos más fieles.