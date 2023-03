Necesitas comunicarte más con tu chico, Aries, te funcionará mejor. No seas rencorosa, Tauro, olvida lo malo que te sucedió en el pasado. Cuidado con las personas no habituales que se te acerquen hoy, Géminis, desconfía. Corres riesgo de perder a quien amas de verdad, Cáncer, no caigas en la tentación. Sácale más partido a tu don de prever los acontecimientos, Leo, utilízalo a tu favor. No te guíes por tus percepciones, Virgo, lo que valen son las pruebas objetivas. Has confiado en quien no debías, Libra, tal vez hoy te pasen cuenta las consecuencias. Si no logras conquistar a quien te gusta, Escorpio, procura divertirte a su lado y no perderle de vista. Presta mucha atención a las reacciones de ese chico que estás conociendo, Sagitario, quizá no te convenga. Si estás pensando en volar del nido, Capricornio, asegúrales a los tuyos que seguirás en constante contacto con ellos. No pienses en grandes cambios, Acuario, el cambio más necesario es mejorar tu estado de ánimo. Di siempre la verdad, Piscis, aunque creas que puede dolerle a quien la escucha.

Aries

Hoy, Aries, tal vez te espere un reencuentro con alguien con quien tenías un asunto pendiente de hace tiempo. Una situación os llevó a distanciaros y eso a ti te ha ocasionado numerosos quebraderos de cabeza porque siempre te cuestionaste si dijiste lo correcto o si tenías que haber sido más conciliadora. Hoy tendrás oportunidad de expresarte, pero recuerda que también tienes que escuchar a la otra parte. Y hazlo con mucha atención, porque ya sabes que una conversación la domina el que escucha. Échale temple, Acuario, porque el pasado ya no lo puedes cambiar. Es posible que aclaréis las cosas pero será con buena dosis de buena voluntad. Recuerda también, si tienes pareja, que el amor necesita a diario de las palabras y tú últimamente estás un poco tacaña en este sentido, aunque habitualmente es todo lo contrario. Consulta el ranking de signos en el amor para saber qué te deparará el futuro en tu vida sentimental.

Tauro

Lo que más te conviene hoy, Tauro, es reunirte con los amigos, aunque sólo sea un ratito para pasear y charlar. Puede que estés liada a diario con el recuerdo de una relación que terminó y que no te acabas de sacar de la cabeza. Tu gente te ayudará hoy a superar este momento amargo y empezar a mirar más positivamente lo que tienes ahora delante. No es momento de nostalgia ni de temores porque alguien que tienes muy cerca está súper interesado en ti pero ni tan siquiera lo has notado. Si eres de las afortunadas Tauro que está en una relación estable y feliz, no dejes que cosas que pasaron hace tiempo todavía coleen a diario. No seas rencorosa. Dicen que el pasado nunca vuelve y la mayor parte de veces es una verdad como un templo.

Géminis

Pon en el trabajo alma y corazón a diario, Géminis, aunque te cueste bastante esfuerzo hacerlo. Que se note que estás ahí. Hoy es un tema prioritario si quieres llegar a donde te has propuesto. Si se te hace el día largo y pesado, piensa que a la salida podrás relajarte pero mientras estés ahí, ¡a darlo todo! Alguien conocido pero no de tu círculo más íntimo puede intentar engañarte hoy en provecho propio. Ten cuidado con las personas no habituales que se te acerquen, Géminis. En el amor has de ser menos protagonista. Siempre estás intentando organizarlo todo y dando órdenes. Tu pareja puede sentirse relegado, sin iniciativa. No confundas amor con posesión, porque son antagónicos. Dale a tu amor libertad, más espacio propio, y comprobarás lo bien que sienta a diario a vuestra relación.

Cáncer

Te hace buena falta hoy, Cáncer, poner un poco más de orden en tus cosas. Si consigues organizarte te sentirás mucho más relajada a diario en el trabajo. Después haz lo posible para no perder ni el orden ni la organización. Hoy puedes tener suerte con los juegos de azar y también con llegada imprevista de dinero por otras causas, como por ejemplo una deuda atrasada. En el terreno sentimental, Cáncer, ten un poco más de paciencia con la persona que te está rondando a diario o perderá el interés. No quieras meter prisa, todo llegará a su debido tiempo. Si llevas tiempo en pareja, hoy podría surgir una tentación a la que te será difícil resistir porque se trata de alguien que te atrae mucho físicamente. Corres un gran riesgo de perder a quien amas de verdad.

Leo

Hoy, Leo, podrás aprovechar esa gran capacidad que tienes para intuir lo que puede ocurrir y que te permite a diario adelantarte a los acontecimientos. Es un don que al que tienes que sacarle más partido porque te beneficia mucho. En esta ocasión puede valerte un reconocimiento. Por otra parte, últimamente tienes cierta tendencia a actuar en solitario o a no seguir los criterios de los demás. Y esto en el fondo te perjudica. Aceptar las decisiones de otros no significa perder tu esencia ni tu personalidad y a veces es indispensable trabajar en equipo. Hoy sé más colaboracionista con tus colegas, Leo. Recuerda que tu chico te reclama a diario más atención, no le machaques con los temas laborales y cuando estés a su lado háblale de las cosas que son de interés para ambos… ¡o ámale! Si aún te quedan dudas de lo que puede sucederle a tu signo, consulta el horóscopo anual de 2023 y ahórrate algunas sorpresas.

Virgo

Si hoy te asaltan más que nunca los fantasmas y temes por tu estabilidad laboral, Virgo, quítatelo de la cabeza. Puedes estar tranquila, no peligra y puede mejorar. Pero es necesario que vuelvas a pensar en positivo a diario. Mira bien lo que te ofrece la vida y sé objetiva, nada de percepciones, lo que valen son las pruebas. Te iría muy bien seguir un curso de meditación, que te enseñará a librarte de estos pensamientos que provienen de experiencias negativas que has vivido anteriormente. Necesitas sanar tu espíritu, Virgo. Atenta, porque esta situación puede afectar también a diario a tu vida sentimental. Esfuérzate por dar tú algún paso para avanzar con la persona que te interesa. No esperes que sea él quien lo haga todo. Deja de pensar hoy tan obsesivamente en el trabajo y atiéndele.

Libra

Es probable que hoy te sientas bastante decepcionada, Libra, por un hecho personal que querías llevar a diario de la manera más discreta posible y ahora resulta que lo saben hasta las ratas. A veces pecas de ingenua, das confianza a diario a personas que no te han demostrado que la merezcan. Quizá has compartido tus asuntos íntimos con algunas de estas personas y ahora te has convertido en el centro de comentarios y chismorreos sobre temas importantes y muy íntimos en tu vida. Esta vez ya no tiene solución, capea el temporal como puedas, pero toma buena nota para que no se repita en el futuro. En el terreno sentimental, Libra, si estás saliendo a diario con alguien puede que no esté del mejor humor porque atraviesa un momento delicado. Dale apoyo y ten paciencia.

Escorpio

Te hace falta tener un poco más de paciencia a diario, Escorpio, en especial en el ámbito laboral, porque te ponen de los nervios tus colegas cuando no comulgan con tus criterios. Hoy evita los roces y aunque caigan en algún error por no hacerte caso, pasa de ello. Es mejor que a diario priorices el buen ambiente sobre tener tú la razón, si es que la tienes. En el terreno sentimental, quizá estás luchando por alguien que de momento no quiere tener nada serio, quiere pasarlo bien y conocerte mejor. Si te interesa mucho, has de encontrar la forma de conquistarle. Echa mano de tu imaginación, Escorpio, y busca los aspectos que más pueden gustarle de ti. Es posible que si perseveras a diario te lleves el gato al agua. Mientras, diviértete a tu lado. Así no le perderás de vista.

Sagitario

Los astros hoy están dando la espalda a los asuntos financieros de las Sagitario. No es un buen día para emprender proyectos, ni para hablar con socios o cerrar tratos. Si tienes alguno de estos temas entre manos, apárcalo unos días. En el terreno laboral, no te molestes más porque a diario parece que tus propuestas no son escuchadas. Quizá es sencillamente que tus superiores piensan que no es el momento de ponerlas en práctica. Pero pronto aparecerá alguien importante que tendrá la visión contraria y querrá activar tus proyectos. Hoy mantén la calma y la energía positiva, o el nerviosismo y la ansiedad te podrían pasar cuentas, Sagitario, y corres el riesgo de cometer algún error. En el aspecto sentimental, si estás conociendo a alguien, atenta a diario a sus reacciones, puede que no sea de fiar.

Capricornio

No te vengas hoy abajo ni aceptes un “no” a la primera en los temas laborales, Capricornio, razona tus argumentos porque valen la pena y tienes que encontrar la fórmula para que se te escuche. No dejes que otros decidan por ti. A diario sé valiente, en éste y en otros terrenos. Si andas pensando en independizarte, éste es un buen momento para soltar amarras. La familia puede verlo como un abandono, pero puedes hacerles cambiar de idea si les explicas bien que necesitas vivir por ti misma y, sobre todo, que seguirás en contacto constante con ellos. Evita que se disgusten. Pero si no lo consigues de entrada, Capricornio, piensa que no siempre puedes tener la solución para todo. Se les pasará. El tiempo todo lo suaviza y más si cumples tu promesa y mantienes con ello contacto diario.

Acuario

Estás hoy demasiado susceptible, Acuario. Llevas una temporadita de contratiempos y esto ha hecho mella en tu carácter. A diario no estás del mejor humor y se te nota demasiado. No te muestras tan simpática y extravertida como de costumbre. Incluso estás más solitaria. Es muy importante que hoy decidas salir a disfrutar de la vida, a divertirte. Te ayudará en tus relaciones sociales y personalmente te sentirás mucho mejor. Recuperarás ánimo y energía. Además causarás buena impresión a una persona que puede ser de gran ayuda para tu futuro. Borra hoy esa expresión triste de los últimos días, ilumina tu rostro con una sonrisa a diario. Por todo lo dicho, hoy no será un buen día para tomar decisiones ni pensar en grandes cambios, Acuario. El primer cambio que te interesa es el de tu estado de ánimo.

Piscis

Si hoy percibes que en el trabajo tus ideas no son bien recibidas, al contrario de lo que sucede a diario, Piscis, quizá es porque en esta ocasión tienen algún fallo. No te vengas abajo y sigue trabajando en ellas porque tus superiores valoran mucho este esfuerzo. Puedes llegar a creer por ello que seguir tu intuición a veces no funciona tan bien como esperabas. Quizá lo parezca pero puedes estar segura de que tu voz interior a diario te indicará el camino correcto, aunque encuentres algún obstáculo. Hoy, Piscis, posiblemente estés pensando en algo que has callado para evitar sufrimiento a una tercera persona y que ahora se ha vuelto en tu contra. Di lo que sientes o lo que piensas, recuerda aquello que dice la canción “nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”.