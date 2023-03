No des credibilidad a ciertos pensamientos, Aries, no estás siendo nada objetiva. Recuerda, Tauro, que una buena imagen predispone al éxito, te da seguridad y te pone en relieve. Si sientes ganas de conocer a una determinada persona, Cáncer, aprovecha esta intuición y hazlo. Mantente al margen de asuntos entre terceros, Leo, no te inmiscuyas por nada. Valora el capital humano que tienes a tu alcance, Virgo, haz caso a quienes te rodean. Si no quieres escuchar lo que te dicen quienes te quieren, Libra, estás jugando en tu contra. Te recuperarás pronto del bache económico que atraviesas, Escorpio, no desesperes. Hay un viaje en tu horizonte, Sagitario, empieza hoy a planificar todos los detalles. Alguien en quien no has reparado piensa en ti, Capricornio, no da el paso por temor al rechazo. Si has ocultado algo que un ser querido debería saber, Acuario, cuéntaselo hoy mismo. No seas tan estricta siguiendo tus planes, Piscis, a veces conviene ser más flexible.

Aries

Si hoy estás preocupada por un tema que incluso te crea ansiedad, Aries piensa que quizá no es tan importante como lo estás apreciando. En los últimos tiempos tienes tendencia a crear en tu mente a diario situaciones que en realidad no existen. Son simples percepciones pero tú les das toda la credibilidad. Sé un poco más realista y te ahorrarás temores o también excederte de entusiasmo por cosas que no son tan maravillosas. Tu carácter inquieto y tu imaginación te hacen caer en ello, Aries. Contrólate un poco a diario. Si con tu pareja has tenido momentos complicados, puede que él se sienta inseguro y reaccione mal ante esto. Tú puedes ayudarle a quitarse esos fantasmas de la cabeza. Hazle hoy una propuesta para salir a algún lugar improvisado. Descubrirá junto a ti un mundo que desconoce.

Tauro

Hoy, Tauro, es posible que te llegue una propuesta para asesorar profesionalmente a una persona por tu conocimiento y experiencia a diario en el tema. Esto te dará prestigio y además dinerito extra. Es el momento de hacer una inversión en tu imagen. Si has de acudir a una reunión de trabajo, cuida tu vestuario y tus complementos. Parece algo superfluo pero tienes que causar muy buena impresión. Además, una imagen potente atrae el éxito. También haz una inversión para mejorar ciertos aspectos de tu hogar, esto te traerá seguridad y bienestar emocional. Renueva tu aspecto y tu entorno. Hoy quizá tu pareja te pida formalizar la relación, si tú no tienes la seguridad de querer hacerlo todavía, Tauro, pídele un poco más de tiempo, pero piensa en serio y a diario en la decisión porque te puede beneficiar mucho

Géminis

Escucha hoy a tu voz interior, Géminis, y presta mucha atención a las situaciones que vives a diario. Estás dejando pasar las oportunidades que te brinda la vida como si no te importaran. Es posible que no estés atenta y ni tan siquiera las reconozcas. Es una pena porque si aprovecharas alguna de ellas podrías comenzar a brillar, a destacar, tendrías medio camino recorrido hacia el éxito. Aprende a reconocer a diario lo que es bueno para ti, Géminis. Si hoy te sientes nerviosa porque alguien te debe una cantidad y no te la ha abonado, quizá es que no puede en este momento. No te sientas decepcionada. El dinero te llegará, sigue confiando en esa persona. El amor ahora pasa un momento de estabilidad pero pon de tu parte para que siga así, incluso para que mejore.

Cáncer

Si tu cuerpo hoy te da un toque de atención, Cáncer, molestias digestivas, dolor de cabeza, no lo eches en saco roto pero tampoco te alarmes porque esto pasa a todo el mundo de vez en cuando. Tu organismo te está pidiendo a diario que te cuides más. Es fruto del estrés y de que no haces nada por evitarlo. Puede ser que hayas pasado un tiempo gris en el aspecto sentimental, sin ocasiones y sin ilusiones. Una cosa trae la otra. Pero hoy puedes iniciar la recuperación física y la que influye en el amor. Es posible que sientas ganas de conocer más a alguien con quien has coincidido recientemente. Aprovecha, Cáncer, esta buena sensación, es el primer paso para recuperar un espíritu feliz. Considera en serio a diario la posibilidad de tener a alguien de nuevo en tu vida.

Leo

Se te puede presentar hoy, Leo, un dilema que has de resolver con mucha mano izquierda porque te puede enemistar con dos personas a las que tienes aprecio. Una de ellas hace tiempo que está preguntándote a diario sobre un tema que conoces de sobra, pero que supone faltar a la palabra que le diste a la otra persona. Lo mejor sería que ambas aclararan entre sí las dudas. No puedes inmiscuirte ni revelar el secreto que te fue confiado, no asumas esta responsabilidad. Mantente al margen. Hoy tu pareja y tú también podéis tener bronca por un tema que colea desde hace tiempo. Intenta arreglarlo porque con esta persona puedes tener mucho futuro. Afina tu intuición a diario y, sobre todo, sé muy diplomática en ambos casos, Leo. Piensa bien antes de hablar o decidir sobre cualquier tema.

Virgo

Es momento de reflexionar, Virgo. Probablemente estás dejando un poco de lado las cosas más importantes de la vidaa nivel humano. Mira hoy a tu alrededor y date cuenta de la gente que está apoyándote a diario y deseando lo mejor para ti. Valora el capital humano que tienes cerca y hazles caso. Esto está afectando hoy a tu energía, que posiblemente está experimentando un bajón. La recuperarás haciendo un poco de ejercicio al día, media hora será suficiente, y no hace falta apuntarse a ninguna parte, sal a la calle y camina o corre. Te sentará muy bien. Estás en un buen momento en el amor, Virgo. Si tienes pareja vuestra relación será tranquila y feliz. Y si estás sola, tienes muchas posibilidades a diario de encontrar un nuevo amor que te haga olvidar algún posible fracaso anterior. Aprovéchalo. Si tienes dudas de si embarcarte en una nueva aventura romántica, échale un ojo al ranking de signos en el amor.

Libra

Si hoy te entran ganas de discutir, Libra, antes de decir ni una palabra, párate un momento a pensar. Hay momentos en que reaccionas equivocadamente, por ejemplo a diario, cuando tu pareja te habla sobre temas que podrías mejorar y te lo tomas a la tremenda. Entiende que cuando una persona que te quiere de verdad y te da un parecer que no es lo que tú quieres oír, estás jugando contra ti misma. Son críticas constructivas. En cambio, contradictoria Libra, tal vez estás tolerando que otras personas ajenas te critiquen a ti y tus decisiones, aunque también te afecta. Hoy hazte el propósito de reflexionar sobre ello a diario y de actuar de forma más madura. Haz caso de la gente que te quiere y oídos sordos a los que sólo quieren hacerte sentir mal.

Escorpio

Es momento de no dejarse vencer por la ansiedad, Escorpio. Hoy ante todo mantén la calma. Hay algo que a diario te tiene con los nervios disparados y si te agobias o te desesperas no encontrarás la solución que más te conviene. Y no dejes que esta preocupación te afecte en otras áreas. Piensa que eres muy capaz, que tienes un montón de cualidades y que tienes que revisarlas a diario para sentirte fuerte y animada, en lugar de caer en el ataque de nervios o la depre. Hoy es probable que te llegue un contacto que te propondrá un buen negocio, Escorpio Suena bien y has de estar relajada para calibrar los pros y los contras. Si estás preocupada porque tus finanzas están a la baja, no te preocupes porque te recuperarás muy pronto del bache.

Sagitario

La vida te está poniendo delante a diario muchas oportunidades de todo tipo, Sagitario, pero no estás hoy en condiciones de apreciarlas, aunque deberías hacerlo. Has de estar abierta a estas posibilidades que te van llegando y no dejarlas aparcadas por miedo a actuar. ¿Qué puede pasar? ¿Qué cometas algún error? Le pasa a todo el mundo y todo error sirve para crecer y avanzar. Aprende a dirigir tu vida a diario, con aciertos y errores. Si te sientes abatida, recuerda este consejo. Empieza hoy mismo, que los astros te confieren el punto rebelde que te hace falta para dar un golpe de timón, Sagitario. Tienes un viaje en el horizonte, a un lugar lejano, tal vez en vacaciones, pero empieza desde hoy mismo a preparar papeleos y detalles. Organízate, planifícalo y verás que las ilusiones te ayudan a aparcar muchas preocupaciones.

Capricornio

Si hoy, Capricornio, te encuentras en el trabajo con que alguno de tus superiores te hace un comentario negativo, no te deprimas. Acéptalo con humildad y reconoce tu fallo. Ahora tienes a diario la fuerza suficiente para dar la vuelta a cualquier asunto y tienes además la creatividad muy afinada. Este comentario de censura se puede reconvertir en un halago y un reconocimiento. Date cuenta de tu valía profesional y enfócalo bien. En el amor, Capricornio, alguien en quien no has reparado lleva tiempo pensando en ti y si no ha dado el paso es por temor al rechazo. Revisa a quienes has visto en los últimos días, pon un poco de atención a lo que has hablado a diario y te dará pistas de quien se trata. Si te interesa, toma la iniciativa y contacta con él.

Acuario

Buen comienzo del día de hoy, Acuario, aunque quizá no pasará mucho tiempo sin que te enteres de que alguien en quien confiabas a diario te ha mentido. Aunque te sientas traicionada, lo mejor es que hables con esa persona. Que no te tome por una ingenua a la que le pueden dar gato por liebre. Pon las cosas en claro. A la vez esto te hará pensar en que tú también tienes algo que has ocultado a un ser querido y que debería saber. Lo has hecho con buena intención, para evitar herirle, pero le conviene más saberlo, por doloroso que resulte. Hazlo hoy mismo, Acuario. Te dará mucha paz aclarar estos temas y te sentirás aliviada a diario. Tu momento feliz del día será si recibes un mensaje de alguien que habías descartado pero que te interesa mucho. Si necesitas más detalles sobre lo que le depara 2023 a tu signo, consulta el horóscopo anual de la suerte.

Piscis

Estás hoy algo desanimada, Piscis, porque todavía no ves los resultados positivos que esperabas y crees que ya lo has hecho todo para conseguir tu objetivo. No tengas prisa, todo llegará en su momento. El esfuerzo, la tenacidad y la constancia siempre tienen su recompensa, sobre todo cuando se lucha honestamente. Sigue esforzándote a diario con la misma ilusión y no temas dejarte llevar por la vida. A veces es el camino más directo para llegar a nuestra meta. Aprovecha las oportunidades que se te presenten, Piscis, y no sigas tanto tus planes, sé más flexible, ten la capacidad de cambiar a diario, de adaptarte cuando surgen otros caminos. Hoy una persona que no imaginabas te puede pedir una cita. Si estás libre es muy buena noticia, porque se trata de alguien con quien congeniarás totalmente. Acepta sin dudar.