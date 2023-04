Disfruta hoy de la primavera, Aries, haz algunas de las cosas que más te gustan. No te dejes influenciar por nadie, Tauro, especialmente en decisiones sobre tu trabajo. Tienes muchas opciones esperándote en el amor, Géminis, no te vengas abajo por un tropiezo sentimental. Si tu ex te pide volver a intentarlo, Cáncer, piensa que probar de nuevo no cuesta nada. Busca hoy un lugar donde contemplar el cielo, Leo, te relajará y te llegará la inspiración. No te compares con nadie, Virgo, mucho menos si es porque alguien avanza más rápido. Detecta las señales que te envía tu pareja, Libra, aborda el problema que os afecta. La persona en quien estás interesada, Escorpio, cree que tú le ignoras. No busques más esa oportunidad amorosa que no acaba de llegar nunca, Sagitario, lo que quieres está ya a tu lado. Tu relación marcha bien, Capricornio, procura que de tanta calma no surja la rutina. Tienes ahora una nueva oportunidad en el amor, Piscis, que no te detengan tus miedos.

Aries

Hoy, Aries, no es el momento de pensar en grandes cambios ni de hacer muchos planes de futuro. Mejor déjalo para otra ocasión y ahora dedica el día a descansar, que no significa tumbarte en la cama o el sofá y no quitarte el pijama en todo el día. No, no es eso. Sal y disfruta de la primavera, rodéate de gente divertida y haz unas cuantas cosas de las que más te gustan. Te iría bien conocer gente nueva y dar cancha a diario a los que demuestren interés por tu persona o por lo que haces profesionalmente. Hay alguien que ha entrado en tu vida recientemente y que reúne estos requisitos, Aries. Procura conocerle un poco más, quizá es la persona que te va a alegrar la existencia a diario. Presta atención hoy y podrás detectar si es precisamente ese ser especial.

Tauro

Tienes el día de hoy y también el fin de semana, Tauro, para pensar en un proyecto que te ofrecieron y que habías descartado. Pero posiblemente te has dado cuenta de que podría ser muy positivo para ti. Aunque te dé mucho palo volver a tener contacto diario con algunas personas que no te son especialmente simpáticas, piensa en todo lo que supone esto para tu progreso profesional. Reflexiona y, sobre todo, cuando tengas una respuesta clara en mente, no te dejes influenciar por personas de tu entorno que con su mejor intención podrían intentar hacerte cambiar de parecer,Tauro. No conocen los detalles ni las situaciones para poder darte un buen consejo. Actúa según tu instinto. Hoy empezarás una nueva etapa. Tenlo muy en cuenta a diario y no desperdicies las oportunidades que de ahora en adelante se te presentarán a diario. Descubre más sobre tu signo consultando el horóscopo de la suerte.

Géminis

Hoy los astros te protegen, Géminis, tienes posibilidades de lograr grandes cosas en todos los terrenos, es más, puedes conseguir todo lo que te propongas. Has de ser más consciente de ello a diario porque a veces se te olvida y es como que te vienes abajo. Tú eres como el ave Fénix, renaces siempre de tus cenizas y esto deberías tenerlo siempre presente. Por eso mismo, no temas mostrar tus sentimientos a quien ocupa tu corazón. Es muy fuerte lo que sientes a diario y necesitas expresarlo, Géminis, pero también conocer la respuesta, saber si él te corresponde en la misma medida. Si fuera negativa, empieza a mirar hacia otro lado porque hay muchas opciones esperándote. Si estás viviendo una relación de pareja feliz, éste momento es muy bueno para dejarse mimar. A nadie le amarga un dulce.

Cáncer

En estos últimos días, Cáncer, algo no te ha salido como esperabas y te has sentido invadida por un sentimiento de culpa que te ha dejado fuera de combate. Si crees hoy que alguien se ha sentido molesto o herido por tu actitud, lo mejor es que cedas y le pidas disculpas humildemente. Te sentirás muy aliviada y desaparecerán estos fantasmas que ahora rondan por tu cabeza a diario. En el terreno sentimental, hoy puedes tener un encuentro con una persona que ha estuvo vinculada a ti durante mucho tiempo, Cáncer. Es probable que te pida una segunda oportunidad. Aunque no sea lo más frecuente, algunas veces funciona. Recuerda que no es bueno tirarlo todo por la borda, sobre todo si existen entre vosotros sentimientos fuertes. Probar no cuesta nada. En el trato diario verás si las cosas han cambiado.

Leo

Si te has levantado dando vueltas a esos problemas que te agobian a diario y no parecen tener solución, Leo, a la salida del trabajo, o incluso antes de entrar, a primera hora de la mañana, busca hoy un lugar donde puedas contemplar el cielo. Te dará una tranquilidad incomparable y cuando tu mente se vacíe de pensamientos negativos sentirás una paz infinita y te llegará la inspiración. Si lo haces de noche, bajo un cielo estrellado, hoy mismo, puede ser ya el súmmum. Y si acudes a ese lugar con la persona que ocupa tu corazón, será un tiempo que recordarás a diario. Luego verás clara la solución a todos los problemas. Si eres de las Leo que en el amor está pensando en tirar la toalla, no lo hagas. Todas las relaciones tienen sus momentos difíciles y la gracia está en superarlos.

Virgo

No te desesperes, Virgo, si piensas que para ti las cosas van más despacio y te comparas a diario con otras personas que van alcanzando metas o que consiguen rápidamente lo que desean. Piensa hoy que a veces es mejor avanzar más lentamente en la vida. Aprenderás más y tendrás más tiempo para disfrutar de lo que vas consiguiendo. Hoy alguien a quien aprecias mucho te buscará para consultarte, pero es posible que tengas que aplazar este encuentro hasta la semana próxima. Si le das buenos argumentos, lo entenderá. En el amor, es probable que hasta ayer mismo te sintieras ilusionada con una persona que ha llegado recientemente a tu vida, Virgo, pero de pronto te has dado cuenta de que no tenéis demasiado en común. Piensa si vale la pena seguir con él, porque esta percepción irá en aumento a diario.

Libra

Aprovecha el fin de semana que hoy empieza para relajarte y divertirte, Libra, recupérate del cansancio de una semana estresante. La semana próxima conviene que estés en plena forma a diario porque te tocará hacer bastante esfuerzo y requerirá mucha concentración. Aprovecha ahora que tienes la creatividad a tope. Lo que hagas ahora te proporcionará muchos beneficios en el futuro. En el terreno sentimental, hoy deberías poner toda tu atención en detectar las señales que podría estar enviándote tu pareja sobre esta situación que os está afectando a diario. Quizá no tiene el valor necesario para hablarte claramente del tema, pero es lo mejor que podéis hacer. Se trata de algo que tiene solución, Libra, pero tenéis que ser muy sinceros el uno con el otro. No dejes pasar más tiempo sin abordar este problema o la situación podría complicarse. Descubre si tu pareja es ideal para ti en el ranking de signos más fieles.

Escorpio

Te has despertado hoy, Escorpio, con cierta sensación de desánimo porque crees que en el trabajo no te funcionan las cosas a diario como deberían. Ayer quizá tuviste un día duro y te sientes todavía con mal sabor de boca. No dudes nunca de tu talento, que lo tienes por arrobas, ni creas que te equivocaste al elegir tu camino en la vida. Vales para la profesión que has elegido y mucho. Además, tienes mucha proyección laboral, sólo has de mantenerte atenta a tus objetivos a diario. Ese éxito laboral, el reconocimiento a tu trabajo que tanto te preocupa, lo tienes a la vuelta de la esquina, Escorpio. En el amor, la persona en quien estás interesada, quizá cree que no es correspondida, que tú le ignoras por completo. Incluso puede estar pensando en otras opciones. Demuéstrale tus sentimientos que ya va siendo hora.

Sagitario

Aunque es importante que decidas cómo poner en marcha ese proyecto que tienes entre manos y que te inquieta a diario, Sagitario, hoy no es el mejor día para pensar en ello. Estás demasiado cansada y probablemente tu mente no funciona al cien por cien. Pero no te desanimes porque hoy no tienes las ideas claras. Algo muy bueno se prepara para ti en el futuro próximo, así que levanta el ánimo y disfruta del fin de semana. Te cambiará el humor y el estado de ánimo. El lunes ya volverás a la carga y tendrás las ideas más claras. En el amor, no busques más esa oportunidad que no acaba de llegar nunca, Sagitario. Quizá lo que quieres está ya a tu lado a diario y no te has dado cuenta todavía. Deja hoy de hacerte películas y sé un poco más realista.

Capricornio

Aunque habías planeado hoy un día tranquilo, Capricornio, puedes encontrarte con alguna situación que te altere. No reacciones con rabia o ira ante los estímulos negativos de alguien que te provocará. Siempre hay quien disfruta a diario incordiando a diario, sólo por molestar, o tal vez porque esta persona está amargada. No le sigas el juego. Tú a lo tuyo, avanza, no te eches para atrás ante las dificultades de la vida. Hazles frente y mentalízate de que puedes superar lo que sea. En el aspecto sentimental, para sorprender hoy a tu ser amado, Capricornio, piensa en algo fuera de lo corriente, como por ejemplo una salida cuyo destino sólo conoces tú. Tu relación marcha como una seda a diario, pero es precisamente en esa calma cuando puede surgir la rutina. Ponerle chispa con esta salida sorpresa es un buen sistema.142

Acuario

Hoy, Leo, quizá recibas una llamada o te contacte alguien por otro medio para que te unas a una salida en grupo esta misma noche. Pero tú puedes estar reticente porque no crees que la gente que integra el grupo sea demasiado interesante. Estás perdiendo a diario capacidad de ver a las personas más allá de su apariencia y la has de recuperar. Sal con ellos porque te lo pasarás en grande. Además, entre esta gente hay un persona que está intentando a diario llegar a ti y conocerte mejor. Le gustas y te admira. Podría ser alguien que se integrara rápidamente en tu mundo y en tu entorno. Acepta la invitación y muestra buena disposición para participar de todo. Y si eres de las Leo que en estos momentos tiene pareja, no es buen día para hacer promesas que quizá no puedas cumplir.

Piscis

Si has decidido pasar fuera este fin de semana que hoy empieza, Piscis, antes de salir de casa asegúrate de que lo dejas todo en orden, cierra los grifos y desenchufa los aparatos eléctricos, revísalo todo con más atención que a diario. Corres riesgo de complicaciones domésticas, pero bastará con que pongas toda tu atención para que esto no ocurra. Quizá recibas una invitación para una salida en grupo alejada de tus planes. Discúlpate y sigue adelante con lo que tenías previsto. Hoy es un día muy propicio para los encuentros familiares. En el aspecto sentimental, Piscis, si hace poco has salido de una historia sentimental, puede surgirte una nueva oportunidad de amar. Tiene muchas posibilidades de ser algo serio y duradero, pero tienes que olvidar tus problemas del pasado y alejar esos miedos que te asaltan a diario a no dar la talla en una relación.