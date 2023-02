No es necesario que des consejos, Aries, basta con que escuches a quien los pide. Evita que las opiniones de otro te influyan, Tauro, tú has de tener tu propia visión de las cosas. Mira en el interior de las personas, Géminis, no rechaces a nadie sólo porque no es tu tipo. Procura olvidar el daño que te hizo alguien, Cáncer, centra tu pensamientos en el futuro. Hoy puedes conocer a una persona muy especial, Leo, cambiará tu vida por completo. Que nadie intente quitarte la ilusión por tus proyectos, Virgo, mantente motivada. Tu salud es excelente y tu trabajo estable, Libra, evita esa visión negativa de la vida que te atormenta. Lo importante es actuar cuando la intuición te lo indica, Escorpio, no dejes escapar el tren. Tómate un par de horas para relajarte, Sagitario, te aliviará el estrés. Valora a diario los pequeños detalles que te llaman la atención, Capricornio, escucha tu voz interior. Aunque ese chico que te ronda no sea muy atractivo, Piscis, su personalidad te puede atrapar.

Aries

Tu carácter te hace estar siempre en el ojo del huracán, Aries, y todos te buscan a diario para consultarte, solucionar problemas, salir a divertirse o invitarte a participar en cualquier evento porque saben que serás el alma de la fiesta. Además de tu simpatía, tienes el extraño don de dar paz a las personas cuando te cuentan sus problemas. Da igual que tengas un consejo o no, sólo con que las escuches es suficiente. Hoy, precisamente, un compañero de trabajo te pedirá un consejo. En realidad conoces muy bien el tema del que te habla porque lo has vivido anteriormente a diario, pero ni tan siquiera hará falta tu consejo. Te lo agradecerá. Si estás ahora en pareja, Aries, el día de hoy será muy propicio para hablar y poneros de acuerdo en la forma de programar el futuro.

Tauro

Has de procurar controlar hoy esta tendencia tuya que tienes últimamente a diario a encontrar pegas a todo lo que hacen o dicen los demás, Tauro. No todos han de pensar o hacer como tú crees. Todo el mundo tiene derecho a tener su propia visión de las cosas y esto has de tenerlo bien claro, en especial en el trabajo. En el amor parece que andas un poco perdida. Has estado viéndote con algunas personas pero ninguna te ha llegado a conquistar. Necesitarías tener hoy ya un solo objetivo. Quizá estás influenciada por algunas amigas que te han hablado de otros estilos de relación y la elección de cada uno es muy respetable, Tauro, pero por tu forma de ser y de pensar, lo importante es que encuentres la persona adecuada con quien construir algo sólido y sentirte cómoda a diario a su lado.

Géminis

En el trabajo has recuperado hoy un ritmo aceptable, Géminis, pero tu cabeza anda lejos, haciéndote muchas preguntas sobre tu vida sentimental. Si las cosas no te funcionan a diario como tú deseas, quizá es que tienes que dar prioridad en tu vida a las personas que son importantes para ti, por encima de quienes estás conociendo y no sólo en el terreno sentimental. En este aspecto puede que estés sola y ello tal vez es debido a que cuando conoces a alguien que te interesa, valoras sobre todo su físico y también sueles encontrarle un montón de defectos. Prueba a mirar a diario en el interior de las personas, Géminis, haz por descubrir también sus virtudes. No rechaces hoy a alguien sólo porque no es tu tipo. Mira en su interior.

Cáncer

Estás hoy en un buen momento para solventar cualquier tipo de problema que te pueda aquejar, Cáncer. Tu buena disposición anímica te ayuda a mantenerte serena a diario frente a las dificultades de la vida. Lo sabes porque lo has experimentado ya en algunas ocasiones en el pasado reciente. Tienes esta capacidad de superación ante las adversidades que para sí quisieran muchos que se ahogan en un vaso de agua. No dejes de tener esta perspectiva de los problemas porque es la clave de tu éxito en la vida, Cáncer. En el amor, si hay un tema del pasado referente a una infidelidad que perdonaste pero que no logras apartar de tu mente, hoy acéptalo con calma y no busques pelea. Pertenece al pasado y ahora las cosas han cambiado mucho. Recuérdalo a diario y sigue adelante con tus pensamientos centrados en el futuro.

Leo

Te has despertado hoy con el espíritu rebelde, Leo, deseando cambiar muchas cosas, en especial la vida que estás llevando a diario. Esto le pasa a todo el mundo de vez en cuando, pero a ti te ha dado muy fuerte. Piensa que si quieres cambiar de rumbo siempre estás a tiempo, puedes decidirlo hoy pero materializarlo más adelante. Esto es lo más aconsejable, porque te permite un tiempo para madurar la decisión y ver los pros y los contra que tendría a diario. Y nunca es tarde para ponerse manos a la obra. Hoy estás muy cerca de conocer a una persona que puede cambiar tu vida por completo y por mucho tiempo, Leo. De hecho, si escuchas tu voz interior, te lo está diciendo. Prepárate, no es cualquier cosa. Es lo que has estado deseando desde siempre. Si necesitas más detalles sobre lo que le acontece a Leo, comprueba el horóscopo del resto del año.

Virgo

Te sientes feliz a diario por una idea o proyecto que tienes en mente, Virgo. Por eso sólo ya vale la pena, pero es que además tienes muchas cosas a favor para realizarlo. No dejes hoy que otras opiniones de alguna gente que te rodea haga mella en tu ilusión y te haga abandonar el camino que querías recorrer y que muy probablemente te llevaría al éxito. Quien nada arriesga nada consigue. Vale que seas consciente de que hay que vivir de algo, pero eso no implica que no puedas esforzarte en paralelo a diario trabajando para una cosa nueva. Necesitarías hablar hoy con esa persona de confianza que te ha venido a la mente, Virgo. Hazlo, te aconsejará bien. Si tu pareja es de los que no comparte esta ilusión, piénsalo muy mucho antes de seguir.

Libra

Tienes demasiadas responsabilidades de todo tipo a las que atender a diario, Libra, y las vives como una pesada carga. Tanto es así que tanto tu pareja como tu familia están notando hoy que les tratas como a extraños y sólo es debido a que tienes la cabeza en otra parte. Te sentará muy bien organizarte un poco la jornada. Empezando por seguir una rutina de ejercicios, si puedes por la mañana, y un tiempo de relajación. Acude a un centro o mira un tutorial, pero hazlo porque te beneficiará mucho hacerlo a diario tanto en el trabajo como en tus relaciones personales. Es una pena que lo vivas así, Libra, porque en realidad tu trabajo está más que estable y tu salud para es hoy excelente. Pero la mente en ocasiones es muy traicionera y altera la visión de la realidad. Si no quieres que tu mente te juegue malas pasadas, no dudes en comprobar cómo será tu horóscopo durante el resto de 2023.

Escorpio

De repente, Escorpio, hoy vuelves a pensar que aquel proyecto que tenías aparcado y que quizá dabas ya por perdido, tiene alguna posibilidad. Esto significa una nueva oportunidad de hacer realidad tu sueño. No dejes que vuelva a pasar de largo. Empieza desde hoy mismo a tomar alguna decisión al respecto y trabaja a diario en ello. Las grandes cosas se hacen poco a poco, no aparecen de repente. Si quieres, puedes lograrlo. Date prisa porque los trenes pasan de largo y la vida no espera. Lo importante es actuar cuando la intuición te lo está indicando. Y a ti te ha hablado muy claro devolviéndote estos pensamientos, Escorpio. Procura respetar tu tiempo de descanso a diario. Si no duermes bien por la mañana estarás hecha una ruina, Escorpio, y lo que ahora necesitas es mucha energía.

Sagitario

Estás ahora demasiado sensible, Sagitario, y esto hace que a diario entres en bajón anímico a la mínima, sobre todo si te ocurren cosas inesperada o algo no sale como esperas. En cambio, hoy es un buen día para estar contenta y salir a divertirte con tus amigos, para ver a la familia o para vivir una jornada romántica con tu pareja. Si crees que nada de esto te va a hacer feliz, tómate un par de horas de relajación. Ducha tibia, música suave, cuidados personales. Haz lo que sea para aliviarte este estrés que te ha causado cualquier contratiempo sin importancia. Y con tu chico, Sagitario, hoy es el día ideal para tener con él un detalle, una sorpresa y pasar juntos todo el tiempo posible. Es algo que nunca falla para mejorar el ánimo y además te valdrá para recuperar la chispa en vuestra relación.

Capricornio

Últimamente, Capricornio, estás dando a diario mucho valor a las cosas materiales y obvias lo esencial. Esto no responde a tu forma de ser y de hecho lo aprecias así de cara a los demás, aunque no para ti misma. Hoy olvídate de los regalos y de los detalles materiales. Eres sobradamente creativa para inventar otros tipos de obsequio. El tiempo, la ternura, el romanticismo te ayudarán si entre esas personas se encuentra tu amor. Hoy puedes vivir una experiencia especial, Capricornio. Puede que te cruces por la calle con una persona que no conoces de nada o muy poco y no puedas apartarla de la mente. Toma nota porque tiene pintas de ser una señal del destino. Valora a diario los pequeños detalles que te llaman la atención y escucha siempre a tu voz interior.

Acuario

El trabajo se ha normalizado y hoy tu principal preocupación será el tema sentimental, Acuario. Parece que estás saliendo a diario con alguien pero que no hay un gran entendimiento entre vosotros. A ti te gustaría que estuviera pendiente en todo momento, que te viniera a buscar a la salida del trabajo, pero no ha pasado ni un solo día. Quizá sea porque sus obligaciones de diario no se lo permiten. No vale pensar que se puede hacer de más y de menos. No sabes cuáles son sus condiciones laborales ni nada de todo eso. Trata de respetar estos tiempos que él necesita, Acuario, y no le exijas más de lo que te puede dar. Hoy es un buen día para dar un paseo al aire libre, bajo la luz de la luna y conversar sobre estas cosas.

Piscis

No estés deprimida hoy, Piscis, por esta sensación de estar haciendo algo que no deseas respecto a tu trabajo. Es una situación difícil de sobrellevar a diario. No se trata de que te lleves mal con nadie, ni de que haya habido una discusión. Es algo más profundo, que sale de tu interior. Puedes pensar en un cambio, por supuesto, pero no es conveniente que lo decidas hoy mismo. Afectaría a tu economía y esto sería negativo. Espera un tiempo. Por suerte tu familia te apoya en todo, Piscis. Agradéceles este amor incondicional que te demuestran a diario y que te hace sentir más segura. En el amor, fíjate más en el corazón de las personas que en todo lo demás que les envuelve. Quizá no ese chico que te ronda sea muy atractivo, pero su personalidad te puede atrapar.