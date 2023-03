Si lograras vivir tranquila y relajadamente, Aries, tu energía iría en aumento. Si estás pensando en avanzar en tu relación, Tauro, hoy es un momento idóneo. Si alguien te busca para hablar contigo, Géminis, busca tiempo porque te conviene. Las prisas ahora no son aconsejables, Cáncer, todo te saldrá mejor si actúas más despacio. No prestes oídos a ningún chisme, Leo, te crearías una fama que no te mereces. Si sales con alguien que no tiene el mismo interés que tú en la relación, Virgo, quizá no es la persona que necesitas. Si te apetece, Libra, deja los prejuicios a un lado y diviértete todo lo que puedas. Te esperan momentos importantes con la persona que quieres, Escorpio, te sentirás muy feliz. Controla a quien se pega como una lapa a ti y a tu chico, Sagitario, aléjate de esa persona. Si no te es posible olvidar a quien estuvo contigo, Capricornio, espera un poco antes de iniciar algo nuevo. Si entras en la rutina en tu relación, Acuario, pueden surgir muchas tentaciones. Inicias un nuevo ciclo, Piscis, ahora podrás brillar más que nunca.

Aries

Hoy, Aries, en medio de un período bastante atormentado y de forma bastante inesperada, puedes disfrutar de una jornada relajada y tranquila en todos los ámbitos. Si estabas en busca de un nuevo empleo y te sentías agobiada por los resultados, es probable que hoy te lleguen noticias positivas al respecto. Si lograras vivir unos cuantos días así tu energía iría en ascenso, que buena falta te está haciendo. En el ámbito sentimental, Aries, si tienes pareja, te esperan momentos felices como los que no vivías desde hace tiempo. Ciertas situaciones os habían alejado, o las obligaciones laborales de ambos a diario impedían que pudierais disfrutar juntos, salir y divertiros. Hoy tendrás ocasión de recuperar en parte este tiempo perdido. Aprovéchalo. Y no pienses en lo que pudo haber sido y no fue. Vive el momento.

Tauro

Te espera hoy un gran día en el ámbito sentimental, Tauro, con las personas que más quieres. Nada puede sustituir el amor y el apoyo que recibes de ellos a diario, así que dosifícate y no te entregues en cuerpo y alma al trabajo o a otras cuestiones más secundarias. Si estás pensando en formalizar un compromiso, ahora es el momento. Prepara hoy algo especial para la persona que llevas en tu corazón. Será una jornada para recordar siempre. En el ámbito laboral se preparan cambios, posiblemente estén estudiando un ascenso que tendrá muchos pretendientes. Estás en una etapa de éxito, Tauro, y si te esfuerzas para lograrlo y sabes jugar bien tus cartas a diario, puede ser para ti. Competencia habrá bastante, pero puedes sobresalir de los demás con facilidad, por algo tienes dotes naturales de líder.

Géminis

Lo más importante hoy, Géminis, es que tengas paz y serenidad de espíritu. No dejes de esforzarte a diario ni aflojes en tu lucha por conseguir tus objetivos, pero tampoco te fijes un tiempo determinado para ello ni te agobies porque no llega en el plazo que habías previsto. Con tanta presión y tanta prisa podrías equivocarte sin darte cuenta o dejar escapar alguna oportunidad que te conviene mucho. Es importante que mantengas la calma. Alguien a quien tú consideras relevante querrá hoy tener una conversación contigo. Busca tiempo porque te conviene mucho saber qué te quiere decir. En el ámbito sentimental, Géminis, si crees que tu pareja no te dedica suficiente tiempo a diario, hoy es un buen día para hacérselo notar. Aprovecha los momentos de intimidad para decírselo. Lo vuestro tiene fácil solución.

Cáncer

Todo te funcionará mucho mejor a diario, Cáncer, si no te apresuras tanto. Las prisas ahora no son aconsejables para ti, pero tampoco te pases por el lado contrario. Hoy no te columpies con lo que tienes que hacer, pero observa todo lo que te rodea . Así detectarás las oportunidades que se van cruzando en tu camino. Si has de tomar una decisión importante sobre el tema laboral, necesitas a diario tiempo para reflexionar y acertarás si pides opinión a quienes te rodean. Si en estos momentos estás en una relación sentimental, Cáncer, hoy aplica también la fórmula de ir despacito a diario. Quemar etapas tontamente no te va a servir de mucho. No tengas tanta prisa ni cedas si quien la tiene es él. Si buscas algo estable y duradero, es mejor ir más lentos. Comprueba qué signo te aportará felicidad en el ámbito sentimental en el ranking de signos más fieles.

Leo

No dejes de prestar hoy atención a lo que tienes entre manos en el ámbito laboral, Leo. Podría caerte una bronca por algún error que has cometido por no fijarte bien en ciertos detalles. Es algo puntual, porque a diario desarrollas muy bien tu cometido, pero un mal momento lo tiene cualquiera. No te lo tomes por lo trágico y admite que podías haberlo hecho mejor. Todo el mundo lo olvidará rápidamente. Si hoy te viene una chismosa con un rumor sobre alguien a quien aprecias, Leo, ni la escuches. Córtale el rollo o te crearás fama de ser tan chismosa como ella. A nivel sentimental, si estas colgada de alguien que no te hace ni caso, empieza a dirigir tu mirada en otra dirección a diario. Olvídate de esta persona, entre otras cosas porque no conseguiría nunca hacerte feliz.

Virgo

Ciertas conversaciones que mantendrás hoy en el ámbito laboral, Virgo, te harán pensar en la posibilidad de dar un giro en tu trabajo diario. Puede que veas claro que has de buscar otro empleo, o quizá te interese cambiar de área dentro de la misma empresa. Para conseguir tener las ideas más claras todavía, te conviene tiempo para reflexionar. Busca espacio para ello y aléjate de cualquier influencia externa. Te irá mejor pensar a solas, Virgo. No te costará demasiado porque hoy en el amor también te espera un día un tanto solitario. Es posible que estés notando que la persona con quien sales no está teniendo a diario el mismo interés que tú. Si esto te resta ilusión o te hace sentir decepcionada, reflexiona también sobre ello. Quizá no es el chico que necesitas a tu lado.

Libra

Hoy, Libra, se te puede presentar la ocasión de realizar un desplazamiento por motivos laborales. No te rebotes, como sueles hacer a diario cuando algo no te cuadra, y acéptalo de buen grado porque esto te puede proporcionar buenos beneficios. En cualquier caso será algo positivo y muy acorde con tu personalidad, capaz de lanzarte a la aventura cuando la ocasión lo requiere, como puede pasar hoy. Esta tarde puedes recibir la propuesta de un amigo para salir de a tomar algo con el grupo. Si en estos momentos estás sentimentalmente libre, independiente Libra, puede surgir la ocasión de conocer a alguien interesante, quizá no para llegar a algo serio o para veros a diario, pero sí para vivir una intensa aventura. Si te apetece, deja los prejuicios a un lado y diviértete todo lo que puedas. Consulta qué le depara a tu signo el resto del año en el horóscopo anual.

Escorpio

Hoy, Escorpio, sabrás que una persona a quien conoces muy poco quiere contactar contigo para un asunto que podría reportarte buenos beneficios a diario. Haz caso de los mensajes que te lleguen hoy. Puede que un amigo sea el enlace para esta oportunidad que se te presenta de ganar algún dinerito extra. Si pones interés en ello todo saldrá bien. También tendrías que ayudar hoy a alguien de tu entorno que está pasando por un apuro, solidaria Escorpio. El Universo te devolverá este gesto de generosidad en el momento que más lo necesites. Te esperan momentos muy importantes con la persona que quieres a lo largo de la jornada. Tienes la posibilidad de hacer grandes cambios y muy positivos en tu vida a diario y esto te hará muy feliz. Vive a tope la nueva etapa que se abre ante ti.

Sagitario

Te tocará vivir hoy una situación un tanto extraña como suele pasarte de vez en cuando, Sagitario. Alguien de tu entorno laboral con quien convives a diario quiere achacarte un error que no has cometido. Puede que incluso te llamen la atención por ello, aunque la verdad finalmente saldrá a la luz y tendrá que rectificar. Defiende tu posición, no te quedes con una culpa que no te corresponde. Si en estos días te sientes en baja forma, Sagitario, es debido a que has perdido el hábito de hacer ejercicio a diario. Tienes que recuperarlo de inmediato o seguirás de bajón, tanto físico como emocional. Y en el amor, hoy controla bien a quien se pega como una lapa a ti y a tu chico, quizá está intentando levantarte el novio. Él no está por la labor, pero aléjate de tal elemento.

Capricornio

Hoy tienes que hacer una reflexión importante, Capricornio. Te irá muy bien desengancharte de esa dependencia que muestras a diario hacia ciertos objetos de tu pasado que conservas como oro en paño. Y lo mismo te pasa con las personas. Es verdad que en algún caso es bueno recordar a quien te ayudó, pero es rotundamente negativo revivir situaciones dolorosas. Estás hoy a las puertas de una nueva etapa y ha de empezar a vivirla libre de lastres, Capricornio. Quienes están ahora presentes a diario en tu vida necesitan que te des cuenta de ello. Si ahora, quizá hoy mismo, tienes la oportunidad de empezar una nueva relación, abandona esos temores de repetir situaciones del pasado. Y si sientes que no te es posible olvidar a quien estuvo contigo, espera un poco antes de iniciar algo nuevo.

Acuario

No sigas, por este camino de anteponer a diario el trabajo y las obligaciones a tu tiempo de descanso o a las oportunidades que tienes para divertirte, Acuario. Empieza desde hoy mismo a hacer pequeños cambios en tus hábitos, en especial si te sientes cansada o aburrida. La monotonía nunca es positiva. Ten esto en cuenta especialmente en tu relación de pareja, porque a diario le está faltando esa chispa de pasión tan necesaria. Habéis entrado en una dinámica de rutina. Es como si fuerais sólo amigos o compañeros de piso y esto siempre atrae tentaciones cuando una tercera persona estimula la ilusión en cualquiera de los dos miembros de la pareja, Acuario. Sal de esta situación peligrosa, sobre todo si sientes que tu chico es el hombre de tu vida. Empieza hoy mismo a demostrárselo.

Piscis

Estás iniciando un nuevo ciclo, Piscis, en el que podrás brillar más que nunca. Tu planeta regente, Neptuno, te otorga ahora una gran energía y carisma a diario. Concéntrate hoy en el presente y planifica tu futuro, deja atrás nostalgias y traumas del pasado, algo que te viene atormentando desde hace tiempo. Ahora tienes una luz especial que te da poder para hacer frente a cualquier obstáculo. Tienes una gran visión de futuro, Piscis, y si hoy te decides a exponer una idea que tienes en mente desde hace tiempo, además de demostrar tu talento, verás que es muy bien acogida. En el ámbito sentimental, si crees que la persona que tienes al lado es la que siempre has deseado, esfuérzate a diario en mantener viva la llama. No permitas que la rutina o tus muchas obligaciones estropeen la relación.