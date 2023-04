Hoy, Aries, puedes encontrar la forma de incrementar tus ingresos. Sólo tú, Tauro, eres la responsable de que haya una movida positiva en tu vida. Si te atraen dos amores, Géminis, quizá es que no estás predestinada a nada serio con ninguno. Buena jornada para cerrar tratos, Cáncer, también para firmar ciertos documentos. No seas tan exigente con los demás, Leo, no le pidas a todo el mundo que esté a tu altura. Empieza con los preparativos de tus vacaciones de verano, Virgo, te pondrán de muy buen humor. Harías bien en seguir hoy tus propios criterios, Libra, son los más acertados. Si estás en una relación estable, Escorpio, inyéctale un poco de ilusión, no caigas en la peligrosa rutina. Restituye la calma entre tu pareja y tu familia, Sagitario, hazlo o te complicarán la vida. Hoy es buen día para los negocios y para el amor, Capricornio, puede que ambas cosas vayan unidas. Poner punto final a una relación, Acuario, puede ser incómodo pero también muy liberador. Es el momento apropiado para hacer más confortable tu hogar, Piscis, tendrás mayor bienestar.

Aries

Presta mucha atención hoy al dinerito, Aries, porque está en peligro, tanto por cuestiones de gastos superficiales como por riesgo de engaño. No es buen día para comprar lotería u otros juegos de azar. Tampoco es momento de hacer un préstamo porque corres el riesgo de que no recuperar lo que has dejado. Has de regular tus gastos a diario y así podrás llegar a fin de mes sin sudar tinta. Estaría muy bien que empieces a buscar alguna forma de incrementar tus ingresos, Aries. Si lo haces hoy puede que halles la fórmula que te conviene. Has entrado en una etapa de cambios y se te nota hasta en la cara. Ahora tienes a diario la actitud positiva que estabas necesitando con urgencia. Lo mejor de todo es que repercute para bien en los que te rodean.

Tauro

En tu ambiente laboral, Tauro, hoy te harán un comentario muy positivo, aunque es posible que tú no lo adviertas porque estás pendiente de otros temas y puede pasarte desapercibido. Procura estar más atenta porque te hará sentir muy bien. Si hay cosas en tu vida a diario que no acaban de gustarte, empieza a moverte para cambiarlas. Sólo tú, Tauro, eres la responsable de que haya una movida positiva en tu vida o de que te quedes como estás. Una persona a la que aprecias mucho pasa un grave apuro económico. Si puedes, échale hoy un cable. No esperes que te pida ayuda porque le parece que es poco digno, aunque no sea así. Sabrás quien es por algo que te contará y o que llamará tu atención a diario. Hazlo con delicadeza. Recuerda que el karma existe, también para las buenas acciones.

Géminis

Personas de tu entorno profesional te buscarán hoy para hacerte una propuesta interesante, Géminis. Es probable que lo que te ofrezcan signifique un despegue para ti. Tenlo muy en cuenta a la hora de decidir. Tienes muchas ideas en la mente a diario y alguna que has puesto en marcha hace poco seguramente generará bastantes ganancias, pero no empieces a celebrarlo antes de tiempo. Espera a que las cosas se concreten más. En el amor, si estás hecha un lío entre dos personas que te atraen, antes de decidirte a inclinar la balanza por una de ellas escucha a tu voz interior. También podría ser que no estuvieras predestinada a tener nada serio con ninguno de ellos. Aunque te sientas halagada, sé consciente de lo que quieres. Piensa a diario en lo que realmente te haría feliz, Géminis. Desde hoy proponte alcanzarlo. Si tu vida amorosa está patas arriba, comprueba el ranking de signos en el amor para no llevarte más sorpresas.

Cáncer

Si hoy estás un poco agobiada por el tema económico, Cáncer, es probable que se deba a una deuda que tienes y que ahora te cuesta de amortizar. Hoy es probable que te reclamen un pago. Aunque te duela rascarte el bolsillo, cumple con tu obligación y liquida cuanto antes. Es muy buena jornada para cerrar tratos o firmar papeles, aprovecha si tienes algunas cuestiones de este orden pendientes. Si las cosas no te salen a diario como tú esperas sientes frustración, algo normal, pero esto no ha de impedirte que cumplas bien con tu trabajo y tus obligaciones. Aprecia lo que tienes, Cáncer, reconoce que no tienes motivos reales para frustrarte. Si tu relación marcha bien y es de largo recorrido, empieza a dar espacio a tu pareja a diario desde hoy mismo. Eso siempre viene genial.

Leo

Hoy es un buen día para hacer ciertos cambios que estás necesitando a diario desde hace tiempo, Leo, sobre todo en el capítulo gastos del hogar, porque hay muchas cosas de las que puedes prescindir sin que se altere tu calidad de vida. Pero también revisa otros gastos. Descubrirás que necesitas mucho menos de lo que crees. Tiendes a dar responsabilidades a diario creyendo que los demás tienen la misma capacidad que tu, Leo, y no es así. Cada persona es buena en lo suyo, pero tú les pides que estén a tu altura. No seas tan exigente. En el amor, recuerda que las personas muy seguras de sí mismas siempre echan un poco para atrás. Si estás conociendo a alguien que te interesa, hoy tal vez te conviene aflojar un poco y dejarle que tome la iniciativa.

Virgo

Andas pendiente a diario de las cosas que tienes por hacer, Virgo. Está bien que seas previsora, pero es que te has pasado a obsesiva y si sigues así puedes ser víctima del estrés. Sobre todo te preocupa tu trabajo. Cuando sales no desconectas, ya piensas en lo que te ha quedado pendiente y en los jaleos que tendrás mañana. Aplica hoy este afán organizativo a planear tus vacaciones de verano. Si empiezas hoy a buscar destino, alojamiento o pasaje, puedes encontrar grandes chollos. Dedícate a ello a la salida del trabajo, junto con tu pareja, Virgo. La ilusión de estos preparativos os pondrá de muy buen humor a diario. Si hoy surge una salida, lo pasaréis bien, pero no te acuestes tarde o mañana te sentirás agotada. Dosifícate, tienes tiempo para todo, no quieras quemar todas las naves en unas horas.

Libra

Si estás en un comercio o te dedicas a las ventas online, Libra, y también si tienes un negocio de servicios, hoy es una excelente jornada para las ventas y gestiones de este tipo. Tus ganancias aumentarán notablemente a diario si bien no de un modo inmediato. Si eres autónoma, hoy conseguirás un trabajo por el que suspirabas hace tiempo. Cuando tengas que tomar una decisión evita comentarlo en plan “necesito que me aconsejes”, porque esta es la impresión que tiene la gente de tu entorno a diario y te dan consejos gratis con la mejor de sus intenciones. Sin embargo, Libra, harías bien en seguir hoy tus propios criterios porque son más acertados. Pero reserva algún tiempo para esos amigos bienintencionados que te aprecian de verdad. Tienes en ellos un gran tesoro, mantén estas amistades.

Escorpio

Puedes sentir hoy, casi llegando ya al fin de semana, un cansancio excesivo ya desde primera hora de la mañana. Empieza a cuidarte más a diario, Escorpio, necesitas vitaminarte y también beber agua. A veces esta torpeza matutina se debe a la falta de hidratación. Un vaso de agua al levantarte te despejará como un café.Hoy quizá te reencuentres con un antiguo amor con quien acabaste bien. Si te propone una salida y estás sola en estos momentos, acepta porque aunque veas improbable volver a esa relación, nada te impide pasar un buen rato junto a alguien que te conoce bastante bien. Si estás en una relación de pareja estable, Escorpio, inyéctale un poco de ilusión a diario. Proponle tomar algo a la salida del trabajo y luego quizá una sesión de cine, o una función de teatro. Improvisa, conoces sus gustos. Consulta tu horóscopo de la suerte y no te pierdas ningún detalle, Escorpio.

Sagitario

Llevas una temporada demasiado sedentaria, Sagitario, parece que se te ha engullido el sofá. Vete animando y reacciona o llegará la hora de la playita o la piscina y te verás fofa. Te lo has de plantear a diario como si fuera un trabajo más. Dedica un tiempo al día al ejercicio, puedes cambiar cada día de disciplina, lo importante es moverte. También es importante que cuides desde hoy mismo tu hidratación, por dentro y por fuera. Bebe mucha agua durante el día y no te olvides tus cremas después de la ducha matutina de diario, Sagitario. Hoy quizá te encuentres con un conflicto por choque de intereses entre tu familia y tu pareja. Has de sacar tiempo para ambas cosas y, sobre todo, restituye la calma o te complicarán a ti la vida. No quieras satisfacer a todos a la vez, ve por partes.

Capricornio

Se están dando hoy todas las condiciones para hacer realidad un plan que llevas en mente desde hace tiempo, Capricornio. Sin embargo, no te precipites en tomar decisiones. Analiza bien a diario las posibilidades de hacerlo realidad. Si no lo ves claro del todo, es que todavía no lo has madurado bastante. Quizá conviene esperar un poco más en ponerlo en práctica. Hoy es un buen día para los negocios y el amor. Puede que en algún caso ambas cosas vayan unidas. Tal vez encuentres a ese ser especial en tu entorno laboral, si en estos momentos no tienes pareja. Has de controlar más a diario tu tendencia a vivir a todo tren, Capricornio, sobre todo en lo que se refiere a los placeres del paladar. Te gusta comer y beber bien pero últimamente te estás excediendo. Contrólate un poco.

Acuario

Estás hoy un poco depre por una cuestión que te quita el sueño a diario, Acuario. Es probable que sea el tema económico. El problema se basa sólo en la administración de tu dinerito. Tendrías que hacerte un presupuesto y seguirlo a diario. Si lo haces, te darás cuenta de que no te organizas bien a diario pero tienes lo suficiente incluso para darte algunos caprichos. En el terreno sentimental, Acuario, estás atravesando una etapa algo extraña. Puede que estés en un dilema entre dos personas o también es posible que hayas descubierto que tu pareja no te interesa tanto como creías hace tiempo. Levanta la moral porque esto que te pasa es para bien. Sé práctica y habla sinceramente hoy mismo con esta persona. Poner punto final a una relación es algo incómodo pero a veces muy liberador.

Piscis

Es posible, Piscis, que hoy tengas la percepción de que tu vida profesional se ha estancado. No consigues hacer que avance. No te preocupes en exceso porque se trata sólo de una etapa. En realidad a diario todo va encajando como un puzle para que puedas dar un gran salto más adelante. Sigue esforzándote en hacer tu trabajo lo mejor posible a diario. Aprovecha ahora para adquirir nuevas habilidades que te harán avanzar, progresar y convertirte en una verdadera experta en lo tuyo. Tienes todo para alcanzar el éxito, Piscis, sólo necesitas esforzarte más. Hoy podría llegarte un dinero con el que no cuentas, una suma considerable. Si esto sucede, dedícalo a arrancar ese negocio que tienes en mente o utilízalo en mejoras para tu hogar. Es un momento apropiado para que lo hagas más confortable, repercutirá positivamente en tu bienestar.