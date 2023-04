Date permiso hoy, Aries, para hacer lo que más te plazca, sé un poco egoísta. Si estás de mal humor, Tauro, no la pagues con la persona que está a tu lado. No accedas a hacer un favor más a quien te lo pide constantemente, Géminis, está abusando de tu buena fe. Estás en muy buen momento para iniciar cosas nuevas, Cáncer, y también para afianzar las demás. En una pareja las terceras personas están de más, Leo, aunque se trate de tu mejor amiga. No te obsesiones con lo que no puede ser, Virgo, prueba lo más asequible. No te entretengas a la hora de aceptar a alguien, Libra, decídete a probar. La persona con quien te estás viendo, Escorpio, no es del todo sincera contigo. No cedas a las presiones, Sagitario, si no te interesa algo no dejes que te convenzan. No basta con desear algo, Capricornio, tienes que decidir en qué forma vas a conseguirlo. Traza un plan y convéncete de que tendrá éxito, Acuario, piensa en positivo. Tienes cerca a tu chico ideal, Piscis, pero no te estás dando cuenta.

Aries

Si hoy has pensado en un plan pero estás decidida a aplazarlo porque tienes que poner orden en casa o acabar algún trabajo, Aries, te estarás equivocando. Es mejor que salgas y te relajes disfrutando de la compañía de personas que te quieren. El trabajo, doméstico o no, puede esperar a diario, especialmente en este día inicio del fin de semana. Date permiso para hacer lo que más te plazca. Y de paso aprovecha estos días para organizar mejor tus horarios y tus necesidades. Reserva hoy tiempo para todo, las obligaciones y la diversión. A diario has de estar más equilibrada que hasta ahora, Aries. Tampoco hagas esperar al amor porque tienes que trabajar muchas horas o porque estás haciendo un máster. El amor es compatible con todo ello y puedes arrepentirte de no pillarlo en el momento que pasa. ¿Cómo es Aries en el amor?

Tauro

Si hoy te sientes sin energía, no es por una cuestión física. Has perdido confianza en ti misma, tal vez a causa de un error con alguien que te ha costado su amistad, Tauro. Ahora parece que a diario no te sientes segura de nada, cuando en realidad deberías estar orgullosa de todo lo que has conseguido y de lo mucho que vales. Lo que te pasó con esa persona fue sólo un mal momento que ha tenido consecuencias negativas, pero no lo has de tomar como algo que puede repetirse a diario. Además, ya has aprendido de este error, Tauro, y seguro que no tropiezas dos veces con la misma piedra. Y a nivel sentimental, no descargues hoy tu mal humor con la persona que está a tu lado. Muéstrate más cariñosa con tu chico este fin de semana

Géminis

Si hoy, Géminis, algún amigo te pide que le ayudes a resolver un tema que te ocupará mucho tiempo, decide según los planes que tengas, pero si se trata de un reincidente, lo adecuado es que te niegues. Una cosa es hacer un favor y la otra que abusen de tu buena fe a diario. Muestra un poco de carácter. Tan lanzada para todo y tan comedida en estas situaciones. Si alguien está intentando aprovecharse de tu buena voluntad, aunque a diario no lo hayas querido ver, ahora es el momento de reconocerlo y de poner medidas. Mejor dedícate hoy a tus cosas, a tu hogar y a tu gente. Estos días te conviene un poco de austeridad, no siempre es el momento de salir por ahí a divertirse. Una cenita romántica en casa preparada con tus propias manos sería excelente.

Cáncer

Si tienes la sensación que las cosas no acaban de funcionar como deberían, Cáncer, hoy reflexiona sobre ello. Se trata de llegar al lunes con las ideas claras del problema y de su solución. Has cargado con muchas responsabilidades a diario y esto parece que empieza a pasarte factura. Es el momento de liberarte de algunas de ellas o de pensar en dar un giro a tu vida. Descubre como te irá este año, Cáncer. Es normal que hables de ello con tu pareja, pero no actúes según su criterio. Eres tú quien está más capacitada para decidir y tampoco dejes que él hoy te convenza de que lleva la razón, Cáncer. Estás en muy buen momento para iniciar cosas nuevas y también para afianzar las demás. La decisión que tomes tiene grandes probabilidades de ser la acertada.

Leo

Si hoy tus amigos te proponen salir, Leo, aunque estés tentada a darles una excusa, acude junto a ellos. Entre quienes que asistirán hay alguien que te puede ofrecer una gran oportunidad profesional en la que pensabas a diario. Incluso puede ser algo que ya habías descartado. Este hecho te demostrará que en la vida no hay nada imposible. Ahora toca esforzarte al máximo para que todo salga como esperas. En el ámbito familiar, es posible que hoy reclamen tu presencia. Haz un hueco para ellos, visítales aunque dispongas de poco tiempo. También en este entorno encontrarás buenas noticias que te harán feliz. Acude, en especial si les has dado largas a diario durante la semana, Leo. Y en el amor, recuerda que en una pareja las terceras personas están de más, aunque se trate de tu mejor amiga.

Virgo

Tu economía puede hacerte pasar hoy un mal rato, Virgo. Has de organizarte mejor a diario y evitar esos gastos innecesarios a los que eres tan propensa. Unos ahorros de emergencia podrían salvarte ahora de estos apuros, pero es probable que no hayas conseguido guardar nada para situaciones parecidas. Quizá tengas que pedir un préstamo para llegar a fin de mes. Pero si lo solucionas, no te traces un plan de fin de semana por todo lo alto. Intenta pasarlo bien sin tener que gastar demasiado. Y acuérdate de devolver lo prestado cuanto antes. A nivel amoroso, Virgo, estás coladita por alguien que no te hace caso, pero en cambio hay otra persona que te cae muy bien y que está pendiente de ti. No te obsesiones con lo que no puede ser y prueba lo más asequible.

Libra

Si ya llevas unos días pensando a diario en un proyecto que quieres iniciar pero tienes dudas sobre ello, dubitativa Libra, procura sacar una conclusión cuanto antes mejor, porque quizá cuando decidas hacerlo ya se te habrá pasado el arroz. Intenta que no se te escape la oportunidad. Hoy alguien que confía mucho en ti te dará la opción de participar en un asunto laboral porque cree que eres la persona más indicada. Demuéstrale que agradeces este gesto, aunque lo rechaces por cuestión de tiempo o porque no te interesa en estos momentos. En el amor, Libra tampoco te entretengas mucho a la hora de aceptar a alguien que ha llegado recientemente a tu vida y que te ha hecho recuperar la ilusión. Aparta ese temor a equivocarte que te paraliza a diario y hoy decídete a probar, pero por si acaso comprueba el horóscopo del amor antes de tomar una decisión.

Escorpio

Si realmente estás decidida a sacar lo mejor de la vida, Escorpio, aleja esa tendencia que tienes a diario de vivir todas las situaciones un tanto dramáticamente. Opta hoy por la alegría y el buen humor, que además encajan más con tu forma de ser. Haz caso también de esa vena aventurera que sólo muestras de vez en cuando y que te llevará a explorar nuevos lugares. Hoy es un buen día para probarlo. Busca una buena compañía y atrévete a ir a ese sitio que tienes en mente. En el amor, quizá la persona con quien te estás viendo no es del todo sincera contigo, Escorpio. Tú te has dejado arrastrar a diario por la emoción y un poco por la fantasía y no has visto lo que tendría que haberte resultado evidente. Sin dramatismos, te convendría más cambiar de novio.

Sagitario

Algunas personas que tienes por amigas no lo son tanto, Sagitario. Demuestra hoy la prudencia que te caracteriza a diario y pon en cuarentena ciertas cosas que te dicen o que pretenden que tú hagas. Alguien de tu entorno te está presionando para que compartas alguna situación que no te va a beneficiar en nada. Que no te dé corte responder negativamente. Si se enfada no vas a perder gran cosa. Busca a diario la compañía de quienes te aprecian y están siempre dispuestos a un encuentro o a escuchar tus problemas, Sagitario. Hoy procura también evitar gastos superfluos. No compres nada que no tengas previsto de antemano o te costará pasar los últimos días del mes. A nivel sentimental, con tu pareja podéis pasarlo muy bien en la intimidad del hogar, sin necesidad de hacer ningún gasto.

Capricornio

Levántate hoy, Capricornio, pensando en dedicar algún tiempo a reflexionar sobre lo que realmente quieres y esperas del futuro. Puede que las cosas no te estén saliendo a diario tan bien como desearías y quizá sea debido a que no las tienes bien pensadas o bien planteadas. Puedes meditarlo en casa o en un entorno tranquilo, que te permita relajar la mente. Encontrarás la respuesta. Hoy es un buen día también para empezar a planear en serio este sueño que tienes desde hace mucho. No basta con desearlo a diario, también hay que decidir en qué forma vas a conseguirlo, Capricornio. A nivel sentimental, si en estos momentos eres un corazón libre, no te preocupes pensando que quizá el amor no vuelva a llamar a tu puerta. Lo hará en el momento en que dejes de obsesionarte.

Acuario

No te agobies más a diario porque te sientes cansada de tu actual ocupación, Acuario. Y mucho menos arruines el fin de semana por esta ansiedad que te impide disfrutar de las cosas buenas que te rodean. Hoy necesitas más que nunca salir y relajarte de la forma que prefieras, pero te sentará muy bien pasear al aire libre, sola, con tu pareja o con tu amiga del alma. Empieza a pensar hoy en positivo, en que realmente es posible cambiar la situación. Traza un plan y convéncete de que lograrás un trabajo mucho mejor, Acuario. En el amor, estás saliendo con alguien a diario desde hace un tiempo pero lo mantienes a distancia. Esta persona se está cansando ya de lo que considera tu indiferencia. Si te verdaderamente te interesa actúa pronto o le perderás.

Piscis

Tienes una fantasía desbordante, Piscis, y muchas veces esto es positivo. Sin embargo, en estos momentos irte tan lejos de la realidad a diario quizá te está pasando factura. Pon hoy los pies en el suelo e intenta concentrarte en lo que realmente tienes a tu alcance, que es mucho. Te están surgiendo muchas oportunidades a diario que se te pueden escapar si no actúas con lucidez.Te está pasando en el terreno profesional y también en el sentimental. En el primero si has de tomar una decisión importante, pide consejo a alguien con experiencia, Piscis. Y en el segundo, no hay nada menos positivo que hacerse películas sobre un posible romance con alguien que nunca ha dado muestras de estar interesado. ¡Despierta! Tienes cerca a alguien con quien podrías ser feliz pero no te estás dando cuenta. Descubre qué le deparan los astros a tu signo el resto de 2023 en el horóscopo anual.