Controla tu tendencia a comprarlo todo, Aries, no gastes en lo que no te hace ninguna falta. No te dejes influenciar por nadie, Tauro, sé dueña de tus propias opiniones y lucha por ellas. Tus oportunidades no se han acabado, Géminis, te llegarán más en un futuro no muy lejano. Tienes un buen compañero de viaje, Cáncer, agradécele hoy el gran apoyo que te presta. Sé generosa, Leo, procura corresponder a las atenciones que tienen contigo tu familia y tu pareja. Aunque te salga la ocasión de comprar algo que deseas, Virgo, no es un buen momento para hacerlo. Cambia tus hábitos alimentarios, Libra, te conviene más la comida sana. Eres demasiado confiada con quien no debes, Escorpio, hoy alguna de estas personas puede entorpecer tus asuntos. Aléjate de todo lo que te crea dudas y malestar, Sagitario, acércate a tu gente de confianza. Tienes que conseguir pasarlo lo mejor posible, Capricornio, aunque tus planes se alteren. No es momento de cambiar el rumbo, Acuario, olvídate de ello y procura distraerte. Tus proyectos tendrán éxito, Piscis, pero serás más rica en satisfacción que en dinero.

Aries

Hoy tendrás una fuerte tendencia a las compras, Aries. Si no te mantienes ocupada a diario durante esta Semana Santa puede que pases tu tiempo viendo las novedades de la próxima temporada, los últimos tratamientos de belleza o cualquier otra cosa en tu móvil o tu ordenador. Si la tentación es fuerte no dudarás en echar mano de tu tarjeta de crédito para conseguir esas cosas que tanto te atraen y que no te convendría adquirir tan alegremente. Contrólate hoy un poco o dentro de nada estarás pasando apuros económicos. Diviértete a diario viendo esas opciones pero no gastes en algo que no te hace ninguna falta, Aries. Sigue los tutoriales de baile y ejercicios que se cuentan por cientos en internet. Te servirán de mucho. Verás como en un par de semanas lo notas y además la mayoría son gratis.

Tauro

El cambio de estación propicia que todos estemos algo alterados. Pero además tú, Tauro, pasas por unos días algo complicados en el terreno personal a causa de alguien que no te llena o que te provoca sensación de rechazo. Lo has intentado a diario pero él no parece entender tus palabras. Quizá esté emocionalmente dañado y tenga heridas muy profundas. Sé humana y comprende hoy que a veces las personas atraviesan situaciones difíciles y complicadas y se agarran a un clavo ardiendo. No vayas de salvadora de nadie, pero entiende el punto de vista de los demás y sé condescendiente. Una persona cercana a ti tiene unos criterios equivocados y te ha hecho ver blanco lo que es gris o negro. No te dejes influenciar, sé dueña de tus propias opiniones a diario y lucha por ellas, Tauro. Te sentirás más liberada.

Géminis

Vives como en una nube a diario porque sin saber muy bien por qué hoy tienes al alcance de la mano todo aquello que has venido deseando desde hace tiempo, Géminis, aunque quizá tengas que esperar un poco para disfrutarlo, pero está ahí, a tu disposición. Sin embargo, ahora no sabes si tendrás que aceptar ciertas cosas que implican alguna renuncia. Esas dudas las vas a disipar muy pronto porque verás de manera clara el camino que has de tomar. Descubre cómo te va este año, Géminis. Hoy tómate un tiempo en completa soledad para reflexionar. Has de decidirlo sola. Deja la mente libre, relájate y haz un poco de meditación a diario. Te facilitará la claridad mental. De todas formas, Géminis, piensa que las oportunidades no se han acabado. Llegarán más en un futuro no muy lejano. Estas en una buena racha, agradéceselo al Universo.

Cáncer

No consigues dominar tus nervios, Cáncer, y te invade la ansiedad, sobre todo a partir del anochecer. Tus temas personales hoy te absorben y la situación económica te hace ver a diario las cosas de modo negativo. Hace pocos días, en cambio, estabas encantada con la buena marcha de tus asuntos en el terreno profesional. Esto no se ha ido, sigue ahí, esperando que tu situación se normalice. Relájate un poco y aleja hoy los pensamientos negativos porque te van a hacer esta situación aún más complicada. Apóyate a diario en tu pareja, que desde hace unos días parece comprender mejor tus problemas. Tienes un buen compañero de viaje, Cáncer, aunque a veces le tirarías los trastos a la cabeza. Son momentos puntuales pero el fondo es perfecto para ti. Hoy agradécele el gran apoyo que te presta. ¿Es Cáncer un signo fiel? ¡Descúbrelo!

Leo

Tienes los medios suficientes para hacer todo lo que te propones en tu hogar, Leo. No necesitas hacer grandes gastos. Invierte a diario en tu casa y en los tuyos, es momento de agradecer que hoy puedas disponer de un hogar confortable, que todavía lo será más con estas innovaciones que tú quieres hacer a partir de ahora. Tu entorno familiar te tiene muy en cuenta y te dedica tiempo a diario, sé generosa y procura devolver en la misma medida estas atenciones que tienen contigo, Leo. Esto vale también para tu pareja, a la que a veces, quizá de un modo inconsciente, dejas en segundo plano o no valoras lo suficiente, aunque ahora estás empezando a apreciar lo importante que es para ti a diario. Díselo hoy mismo y le harás feliz, no te lo quedes sólo en tu pensamiento.

Virgo

Es probable que hoy te lleves una sorpresa, Virgo. Quizá te llegue una propuesta de algo que resulta muy atractivo para ti y por lo que has suspirado a diario, un futuro negocio, ese coche de segunda mano por el que te habías interesado, o la moto de tus sueños. Te parecerá una oportunidad única pero recuerda aquello que dice que “no es oro todo lo que reluce”. Saldrás ganando a diario si lo rechazas. Hoy tu intuición no está demasiado fina y te podrías equivocar fácilmente. No se trata de algo que primera necesidad, por lo tanto puedes pasar de ello, o aplazar la decisión hasta haberla meditado bien. Sin embargo, si la propuesta de venderte algo procede de una amiga o amigo en apuros, comprensiva Virgo, intenta ayudarle en la medida que puedas, pero sin comprar nada.

Libra

No te subas hoy a la báscula, Libra, o puedes llevarte un disgusto. Desde hace ya unas semanas estás pensando a diario aprovechar la Semana Santa para comer sano y erradicar los malos hábitos. Sin embargo, a pesar de tus buenos propósitos, lo que estás haciendo de momento es picar mucho más entre horas y calmar la ansiedad con chocolate. No sigas por este camino a diario porque perderás tu buena forma y no sólo en el plano estético. No se trata de seguir una dieta draconiana a diario. Lo que tienes que hacer es cambiar esos platos tan calóricos que te encantan, por comida sana, que también puede estar sabrosísima. Tú eres buena gastrónoma, Libra, y sabes las posibilidades que tienes de hacer apetecibles alimentos más ligeros. Prueba hoy que tienes más tiempo, empieza a crearte hábitos alimenticios más sanos.

Escorpio

Sueles pecar a diario de demasiado confiada, Escorpio, cuentas tus cosas sin pensar en la malicia de quien te está escuchando. Esto no significa que no hables con tus amigos, pero hazlo sólo con los que tengan acreditada su confianza. Conoces a mucha gente, pero no todos son acreedores de tus confidencias. Entre ellos hay lobos disfrazados de corderos que tienen en ti la víctima propiciatoria porque saben que pueden llevarte al huerto a diario. Esas personas pueden entorpecer hoy la buena marcha de alguno de tus asuntos. Tienes que descubrir de quienes se trata. A esas personas, ni agua, no son dignos de tu confianza, Escorpio. Has tenido ya muchas experiencias negativas en este aspecto, pero puede más tu buena fe. Hoy corres riesgo de caer de nuevo en este tema. Presta atención a lo que dices y a quien lo dices.

Sagitario

Andas hoy con la cabeza hecha un lío por una situación personal que no logras solucionar, Sagitario, y aunque tu energía está algo mejor que en días pasados, esto hace que no acabes de sentirte bien. Lo mejor que puedes hacer es alejarte a diario de TODO lo que te crea estas dudas y este malestar. Llama a las personas a quienes puedes contarles tus problemas con total confianza. En tu entorno familiar también encontrarás a una persona dispuesta a ayudarte para que salgas del embrollo. Controla hoy tus gastos, que pueden dispararse por cosas que realmente no necesitas. En lugar de recorrer tiendas o distraerte comprando online, ponte al día leyendo revistas y periódicos, o recurre a un buen libro. Lee entre líneas, intuitiva Sagitario, puedes dar con un mensaje subliminal que te servirá de mucho a diario.

Capricornio

Recuerda que si has pensado bien a diario en los resultados, Capricornio, las previsiones que hagas sobre cualquier tema, pero en especial los personales, serán acertadas. Estás aprovechando hoy para tomarte un descanso que tenías bien merecido, pero te cuesta aceptar que en estos días de Semana Santa no podrás cumplir los planes previstos. Adáptate, tienes que conseguir pasarlo lo mejor posible aún en estas circunstancias. Hoy también puedes recibir la llamada de alguien que quizá te contagie su negatividad, o te ponga de mal humor. Si te ocurre, caso omiso, evita las discusiones. No vale la pena, ni la cuestión ni la persona, así que cierra la puerta a cualquiera que no venga con un espíritu positivo y de superación. En el terreno amoroso, Escorpio, si está rondándote a diario alguien y sigues en contacto, puedes estar segura de sus sentimientos hacia ti.

Acuario

Una acción que realizaste en días pasados salió fantásticamente bien, Acuario, y de hecho ha sido muy valorada por tus superiores, aunque es posible que no te lo hayan dicho todavía. Esto puede hacerte sentir hoy desanimada, crees que no se valora lo suficiente tu esfuerzo y tu dedicación de diario. Por eso ahora te está pasando por la cabeza cambiar el rumbo en cuanto las circunstancias lo permitan. No lo pienses más, no has de hacerlo, te equivocarías. Deja ya de dar vueltas a diario a este asunto y procura distraerte. Habla hoy con tus amigos y amigas, queda con ellos y busca distracción. En estos días que podrás disponer de más tiempo libre del habitual, Acuario, aprovecha para refrescar tu mente. También te conviene hacer más ejercicio y respirar aire puro. No te encierres ahora en casa, ya has tenido bastante de eso.

Piscis

Estás hoy en un buen momento, Piscis, aunque quizá tú no lo estés apreciando así. Tu signo está ahora influenciado a diario por una conjunción astral muy positiva en el aspecto profesional o laboral. Esto significa que tus proyectos verán la luz si los enfocas bien y los trabajas a conciencia. Pero ten en cuenta que serás más rica en satisfacción que en dinero, aunque un poco de “pasta” extra tampoco te va a venir mal. Tu labor será reconocida por gente influyente y todo este tiempo que inviertes hoy, mañana te puede reportar una oferta súper interesante. Pero no dejes de lado a la persona que comparte tu vida, por muy ocupada que estés, Piscis, dedícale una parcela de tu tiempo a diario. La estáis necesitando y una noche romántica, cenita íntima incluida, por ejemplo, puede ser mágica.