Según el horóscopo, durante la semana que comienza es de vital importancia estar atentos a todos los pequeños cambios y emociones que aparezcan en nuestras vidas sobre todo en términos del corazón. Nuestras necesidades cambian fuertemente a partir de marzo y esta luna es el preludio.

A continuación, las predicciones, signo por signo:

- Aries 21/3 al 20/4

La luna te mostrará lo que te depara tu futuro en términos de entorno y la gente que te rodea, se abren caminos y es tiempo de tomarlos, aunque no estés seguro de las decisiones y no se implementen de forma inmediata esta semana podrás elegir un próximo futuro.

- Tauro 21/4 al 21/5

En tu caso serán evidentes las decisiones que pronto estarás tomando y vendrán desde lo profundo de tu ser para definir asuntos de trabajo y acomodar sueños pasados. A veces aferrarse a algo y tratar de conseguirlo a cualquier costo tiene un precio alto. Podrás cambiar.

- Géminis 22/5 al 21/6

Es una gran semana para establecer los puntos iniciales de nuevos acuerdos y negociaciones en términos de expansión, viajes y toda mejora que te impulse a abrir tu mente y crecer. Sé proactivo, no esperes y da el primer paso. Estimula tu vida social para eso.

- Cáncer 22/6 al 23/7

Esta semana podrás ver en la profundidad de tu corazón algún miedo o incluso algún tabú que guardas y no deseas que otros vean por temor a ser rechazado. trabaja en tu propia aceptación para ser libre e iniciar una nueva etapa sin peso. Te abrí puertas a ti mismo.

- Leo 24/7 al 23/8

Todo tendrá que ver con otros, es una semana muy activa y trae el preludio de un nuevo crecimiento y exigencia. Lo importante es que tomes nota de lo que va sucediendo porque se potenciará a partir de marzo. Hoy tienen a mano las claves que próximamente necesitarás.

- Virgo 24/8 al 23/9

Una nueva etapa en tu estilo de vida que afectará tu rutina, pero también tu forma de relacionarte con el mundo está a punto de iniciar. Esta semana podrás ver de qué se trata y elegir de la mano de quien deseas hacer esos cambios. Equilibra las cuentas económicas y emocionales.

- Libra 24/9 al 23/10

Una vida de entusiasmo y disfrute es lo que no debes tener miedo a pedir y estar abierto a vivir. deja que crezcan tus proyectos y romances y prepárate para ir más allá de los límites que conoces. Observa a tu lado porque tienes grandes socios para avanzar.

- Escorpio 24/10 al 22/11

Todo fin viene de la mano de un inicio y no todo final debe ser caótico y doloroso. Eso debes entender esta semana para que los acontecimientos de marzo no te afecten demasiado y puedas avanzar con la cabeza en alto. No te adelantes a los hechos pero si observas sin velo.

- Sagitario 23/11 al 22/12

Toda una semana de revelaciones, propuestas y nuevos caminos. No te anticipen la mayoría de ellos se condensan en marzo pero ahora estarás viendo todo eso para que puedas buscar apoyo y prepararse para recibirlos entrenado y sacar el máximo potencial. No te dejes estar.

- Capricornio 23/12 al 20/1

Esta luna te mostrará cuales son los pasos que debes seguir para mejorar tus finanzas y todo lo que tiene que ver con tus recursos. Toma acciones concretas esta semana y entabla conversaciones con las personas que necesitas para una mayor estabilidad.

- Acuario 21/1 al 19/2

Esta es tu gran luna nueva que te va a permitir sembrar todo lo que deseas para que tu corazón se armonice y vuelva a tener toda la energía que necesita para impulsar tus amores y proyectos. Recuerda comunicar tus sentimientos e ideas para que puedas ser apoyado.

- Piscis 20/2 al 20/3

Esta luna nueva te ayudará a comprender qué es lo que hay en tu corazón, aunque a veces cuesta aceptar podrás ver con mayor claridad lo que viene en tu vida en esta nueva etapa. Toma acción esta semana para encontrar una tranquilidad interna antes que nada.

Fuente: El Sol