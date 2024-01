En ocasiones, la primera cita no resulta como se esperaba y, en muchos casos, se da una segunda oportunidad para ver si los nervios, sobre todo en el caso de tratarse de un encuentro iniciado desde una aplicación virtual, fue lo que generó cierta distancia para que nada fluyera como debía. No está mal dar una nueva chance a quien tal vez pueda terminar siendo un gran amor. Sin embargo, esto no es lo que le sucedió a una tiktoker alemana.

Siber compartió recientemente en su cuenta una experiencia surrealista después de rechazar a un chico que conoció en Tinder. La historia comenzó con la negativa de Siber a tener una segunda cita, expresando sus razones y deseándole suerte. Lo que siguió fue una respuesta inesperada que la dejó atónita.

El chico, en lugar de aceptar la decisión con gracia, reveló con sorprendente franqueza su vida amorosa post-cita. “Por cierto te mentí, también tuve una cita el sábado que estuvo muy bien jajaja (pero no se puede decir eso al principio) y antes de la nuestra también tuve varias otras”, confesó, desatando una cascada de revelaciones sobre sus experiencias íntimas anteriores.

Sin embargo, la sorpresa no terminó ahí. El joven, aparentemente tranquilo frente al rechazo, solicitó un análisis detallado de la razón detrás de la negativa. “Pero sólo por puro interés, puedes ser completamente honesta, también soy muy directo. ¿Cuál fue la razón principal por la que no quieres volver a verme? ¿La vibra, el aura y la personalidad no eran las adecuadas? ¿Voz, apariencia o comportamiento?”, disparó.

Además, explicó que siempre busca mejorar y entender las relaciones en términos de “métricas y conclusiones lógicas”. También, compartió su enfoque en la optimización constante de su apariencia, consciente del mundo superficial que lo rodea.

La respuesta continuó con una descripción detallada de sus esfuerzos para aumentar su “valor sexual” y su conformidad con su apariencia actual. También expresó su esperanza para el futuro en términos de relaciones, admitiendo que pasó por experiencias que lo habían endurecido, pero aún esperaba encontrar el amor verdadero. “Una vez que entiendes la naturaleza de las mujeres, las ves de manera muy diferente. Espero poder volver a amar y liberar oxitocina en un beso como lo hice hace 6 años. No sé cuál es la clave. ¿Quizás conocernos durante semanas o meses y no tener sexo? No tengo ni idea”, siguió.

“De todos modos estoy endurecido y he pasado por tantas cosas que incluso me divertiré subiendo a un ring de MMA pronto. Así son las cosas. Aparte de eso, te deseo todo lo mejor también”, concluyó su largo descargo.

El asombro de Siber ante esta respuesta llevó a una decisión peculiar: imprimir el extenso mensaje y exhibirlo en su hogar para que sus amigos pudieran compartir la experiencia. La publicación del video en TikTok se volvió viral en cuestión de horas, acumulando 1,3 millones de reproducciones y más de 180 mil “me gusta”.

Los amigos de Siber se unieron a la sorpresa y diversión al descubrir la cantidad de temas que el hombre abordó en su respuesta épica. La comunidad de la red social china también participó, expresando su apoyo a Siber por cancelar la segunda cita y compartiendo sus propias opiniones sobre el peculiar candidato.