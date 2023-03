Tómate un tiempo a solas, Aries, necesitas reflexionar para que las ideas acudan a tu mente. Tu situación sentimental, Tauro, aunque no es para tirar cohetes tampoco está tan mal. En una buena relación no tiene cabida el sufrimiento, Géminis, tenlo bien claro. Cuidado con la gente poco honesta, Cáncer, tú que pecas de algo ingenua puedes caer en su trampa. Si eres un corazón libre, Leo, hoy puedes cruzarte con tu alma gemela. Presta atención a las señales, Virgo, las oportunidades no suelen anunciarse a bombo y platillo. Te espera un día magnífico en el amor, Libra, si tu corazón está libre será por poco tiempo. No esperes mucho a tomar decisiones sobre tu relación, Escorpio, cuanto antes mejor. Buen día para invertir en un piso o un terreno, Sagitario, más adelante te alegrarás de haberlo hecho. Los momentos positivos llegarán cuando tú quieras., Capricornio, con tu actitud puedes propiciarlos. Entras hoy en un buen ciclo vital, Acuario, tendrás muy satisfactorias experiencias. No te conviene hoy liarte a discutir por cualquier cosa, Piscis, especialmente si no es importante.

Aries

Deberías tener un poco más de confianza en la gente que te rodea a diario, Aries. Tampoco es que tengas que fiarte de todo el mundo, pero desconfías de personas que no se lo merecen y que quieren ayudarte. Aprende hoy a discernir quien es sincero y se te acerca de buena fe. Si tu relación sentimental ha caído en la rutina, pero sientes que quieres de verdad a esta persona, deja salir tu vena romántica y recuerda los detalles sencillos que crean momentos para recordar a diario y que son los que han mantenido viva la llama. Hoy piénsalo mientras paseas por algún lugar tranquilo. Te vendrá muy bien para reflexionar y que las ideas acudan a tu mente, Aries. Sabes lo bien que te sienta tomarte a veces un tiempo a solas. No dejes de hacerlo hoy.

Tauro

Buen día para aprender un montón de cosas, Tauro, tanto de tus experiencias laborales como de información que recibas acerca de temas que te interesan mucho. Hoy ni se te ocurra poner el teléfono en silencio porque alguien anda buscándote para ofrecerte una buena oportunidad. Si no respondes a sus llamadas o sus mensajes buscará a otra persona. Presta atención. Y no te dejes vencer a diario por la ansiedad. Últimamente estás más nerviosa que de costumbre y también algo resentida, no con nadie en concreto, sino con la vida en general. Para librarte de estas desagradables sensaciones, Tauro, haz ejercicio, practica la meditación, o ambas cosas. Te irá fantástico también para poner en orden tus pensamientos y reflexionar a diario sobre tu situación sentimental, que aunque no es precisamente para tirar cohetes, tampoco está tan mal.

Géminis

Aunque a diario no tengas una relación excelente con tus compañeros de trabajo, Géminis, si hoy te proponen tomar algo juntos a la salida, acepta. Te servirá para integrarte mejor en el equipo y para conocerlos más a nivel personal. Eso siempre viene bien. No se trata de que seáis amigos, aunque puede que alguien en particular sí que te interese para tener una buena amistad. Lo importante es la buena relación entre todos. En el amor, podrías estar sufriendo a diario porque tu relación tiene conflictos o porque te parece que das más de lo que te ofrecen. Piénsalo bien, Géminis, pero si llegas a la conclusión de que estás en lo cierto, aprende a soltar amarras. Quizá esta persona que ahora está a tu lado no es la idónea para ti. En una buena relación no tiene que haber sufrimiento.

Cáncer

Alégrate, Cáncer, porque hoy te espera una jornada muy positiva, con posibilidades de ampliar tu círculo social y conocerás algunas personas que serán muy influyentes en tu futuro. Aprende a ver a diario lo mejor de cada una de ellas, los aspectos más positivos. Valora mucho la lealtad de la gente, busca en los demás lo mismo que tú les ofreces. No quieras junto a ti a la gente deshonesta o pícara, que siempre intentan sacar provecho de los demás. Y contigo, Cáncer, que pecas de algo ingenua, tendrían el terreno abonado para sus fines. Si tienes el corazón libre ahora mismo, hoy puedes recibir una invitación de alguien que se ha fijado en ti. Acéptala porque te conviene salir y distraerte a diario. Nadie dice que tenga que ser un compromiso formal, los romances y las aventuras también pueden estar muy bien.

Leo

Si hoy te sorprende algún cambio en el trabajo o en otras áreas, Leo, no sientas temor o aprensión. Por mucho que te pueda parecer que será negativo, no tengas ninguna duda de que a la larga te beneficiará y te traerá buenos resultados a diario. Afróntalo con optimismo y adáptate a las circunstancias tan rápidamente como puedas. En el amor hoy te espera una excelente jornada, sea cual sea tu situación sentimental en estos momentos. Si tienes pareja, lo experimentarás desde el despertar, Leo. Si estás empezando a salir con alguien, puede darte una sorpresa muy agradable. Recuerda que estas cosas son recíprocas y que tú también puedes poner de tu parte para que sea un día inolvidable. Y si eres una Leo con el corazón libre, puedes cruzarte hoy con tu alma gemela. Presta atención a diario a esas señales.

Virgo

Hoy evita estar tensa, Virgo. Puedes relajarte porque el amor y el trabajo te funcionarán muy bien, si actúas correctamente. Empieza a ver las cosas positivas que te ofrece la vida a diario. Has de estar segura de que haces lo correcto en cada momento. En el terr eno laboral, no dejes las cosas a medias. Aunque algo te entorpezca la marcha procura terminar lo que tienes entre manos. Y presta atención a detalles que ahora pasas por alto porque las oportunidades de progresar normalmente no se anuncian a bombo y platillo, has de detectar las señales, Virgo. Ahora estás en una etapa de cambios y de transformación personal que te ha de beneficiar mucho a diario en un futuro no muy lejano. Si quieres cambiar algunos aspectos de tu vida, empieza desde hoy mismo y persevera en este intento.

Libra

Puedes encontrarte hoy con alguien a quien a diario le gusta mandar aunque no tenga el poder de hacerlo, Libra. No te alteres y actúa con la mente fría. Si es algún colega que está a tu mismo nivel, mucha mano izquierda, pero haz lo que sea conveniente para que tus superiores conozcan la situación, que quizá se ha repetido más veces. No dejes que personas así te hagan sentir mal a diario. En el aspecto sentimental, Libra. te espera un buen día si estás en pareja. Es probable que tu chico te sorprenda con una invitación para hacer algo nuevo los dos juntos. Si estás sin pareja y te gusta alguien, aunque no quieres tener por ahora nada serio, estás en un buen momento para coincidir con una persona que busca lo mismo. Quizá tengáis más cosas en común de lo que estás imaginando.

Escorpio

Hoy, Escorpio, en realidad te espera un día normal en el trabajo pero lo vivirás como más aburrido y monótonode lo que es habitual a diario si no buscas algunos alicientes que te lo hagan más ameno. Esto, como casi todo, depende de tu actitud y de las ganas que le pongas.Pero siempre es mejor buscar este punto más positivo que estar mirando todo el rato el reloj con ganas de que llegue la hora de la salida. Te conviene tomarte hoy un tiempo de aislamiento, en tu hogar o al aire libre, Escorpio. Es importante que puedas pensar con tranquilidad y ver tus aciertos y tus fallos. En el terreno sentimental, no esperes mucho tiempo si has de tomar decisiones respecto a tu relación, si te cuestionas a diario a dónde te conduce. Cuanto antes, mejor. Si tienes dudas sobre tus decisiones, mira el ranking de los signos en el amor e intenta disiparlas.

Sagitario

Tienes ante ti un futuro prometedor que ha comenzado ya a hacerse realidad, Sagitario. Sigue luchando a diario y empieza a querer volar un poco más alto. Ponte metas a corto plazo si tienes un objetivo ambicioso, no quieras hacerlo todo en poco tiempo y con prisas. Hoy es un buen día para buscar vivienda o para adquirir algún terreno, algo que te sirva como inversión. Es una buena forma de ahorrar y hacer que tu dinero crezca. Quizá tengas que apretarte un poco el cinturón, pero a la larga te alegrarás de ello. Si tienes en mente hacer algún viaje a un país exótico, Sagitario, empieza ya a planificarlo. Siempre viene bien conocer otras formas de vida, otras culturas. Te dará una visión más amplia de la vida y te será muy positivo a diario. En tu relación sentimental, cuida tu genio.

Capricornio

Por fin, Capricornio, parece que ya te estás librando hoy de esa sensación de no poder llegar nunca a los objetivos que te propones que tenías a diario. A estas alturas es probable de que estés ya convencida de que puedes hacer grandes cosas en el terreno profesional, pero también es importante que te des cuenta de que los momentos positivos llegarán cuando tú lo desees, cuando con tu actitud propicies que las cosas se produzcan. No esperes sentada a que llegue el momento, crea tú la oportunidad a diario, Capricornio. Se te abrirán muchas puertas. Hoy te valorarán muy positivamente en el trabajo por una acción concreta. Puede que esto signifique ascenso o aumento de sueldo. Aprovecha esta buena etapa económica que se avecina. En el terreno sentimental, un viaje en semanas próximas con la pareja, fortalecería la relación. Propónselo hoy.

Acuario

Estás entrando hoy en un buen ciclo vital, Acuario. Ahora tendrás ocasión de tener a diario nuevas y muy satisfactorias experiencias que te pueden proporcionar muchos beneficios en el futuro. Lucha siempre por descubrir nuevos aspectos positivos de tu vida. Tu fama en los negocios y en el aspecto comercial es conocida por mucha gente y hoy alguien puede pedirte consejo. No temas que esta persona te haga la competencia, se trata de alguien honesto y leal, aunque un poco de competencia nunca viene mal para mejorar porque estimula el ingenio y la creatividad. En el terreno sentimental, Acuario, quizá hoy te des cuenta de que en tu relación uno de los dos se siente atrapado. Si es tu pareja, dale un poco de libertad a diario, no controles tanto. Y si eres tú, pídele un poco más de espacio. Consulta qué te depara el 2023 gracias al horóscopo anual.

Piscis

Dudar tanto a diario, Piscis, te puede pasar factura. Aunque generalmente no sueles pensarte demasiado las decisiones a tomar, ahora estás en un punto en que te lo piensas demasiado, cuando precisamente necesitas lo contrario. Si has de enfrentarte a algún problema, ya no te lo pienses más y actúa hoy mismo o no te lo vas a sacar de encima. También corres riesgo de enzarzarte en una pelea tonta con alguien muy cercano, un familiar, tu pareja, una amiga querida… y quizá por un detalle sin importancia. No vale la pena, Piscis, vuestra relación está por encima de estas pequeñeces. Si hay alguna dificultad, intenta suavizar el tema, aunque tengas que ceder a diario, especialmente si se trata de tu pareja. No te conviene hoy liarte a discutir por cosas que no son realmente importantes.