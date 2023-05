Terminar la relación con una pareja no es para nada sencillo y muchas veces las palabras que elegimos no son las más afortunadas, pero son las únicas que nos salen en el momento. Están las personas que eligen cortar el vínculo de manera presencial, cara a cara, pero también están los que lo hacen a través de un mensaje de WhatsApp o por teléfono.

En esta oportunidad, una chica decidió cortarle a su pareja de esta última manera, pero eso no fue lo único que llamó la atención, sino que sus últimas dos frases fueron desgarradoras. De una manera muy fría, distante y cruda, la chica lanzó sus últimas palabras y dejó a más de un usuario sorprendido y con el corazón roto, con tan solo pensar en la reacción del chico al leer esos mensajes.

“No te conozco más, y te veo completamente insulso, solo te idealizo”, sentenció la mujer. Pero eso no fue suficiente y entonces sin pelos en la lengua lanzó: “Nunca me hiciste reír”. Como era de esperarse, los usuarios no pudieron evitar reaccionar ante el tuit donde se mostraba la conversación y dieron todo de sí respondiendo con los mejores memes.

“nunca me hiciste reír” definitivamente es lo peor que le podes decir a un hombre, ahora es mi mayor miedo �� pic.twitter.com/el8bcFD2He — seba �� (@rouly_n) May 15, 2023