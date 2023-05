Los 6 signos que nacieron para estar solteros:

6 - GÉMINIS

La dualidad que caracteriza a Géminis también se traslada a las relaciones de pareja. Este signo está en la mitad: ni soltero ni en pareja, porque realmente funcionan bien con otra persona a su lado, pero también necesitan la libertad de la soltería.



Por esta razón, muchos geminianos son infieles, ya que prefieren seguir conociendo gente por fuera de su relación, pero sin cortar con su pareja.

5 - TAURO

Para Tauro la soltería no es un problema. Prefiere tener amantes que una relación fija, además de que sabe encontrar placer en las pequeñas cosas.

Encontrar a la persona perfecta es un desafío para este signo, dado que necesita de alguien con quien pueda conectar. Una contra: le cuesta salir de su rutina y dejar entrar a otro.

Acuario, Sagitario y Aries están entre los tres signos que nacieron para estar solteros.

4 - VIRGO

Las personas nacidas bajo el signo de Virgo saben que no necesitan de alguien en su día a día para hacer las cosas que les gusten, porque sabe gestionar muy bien sus emociones.



Además, son muy exigentes para conseguir pareja, por lo que no perderán tiempo con cualquier persona. Se toman las relaciones con mucha responsabilidad; si se enamora será por mucho tiempo, pero si no lo hace no dudará en terminar con eso.

3 - ARIES



Aries sabe que no necesita a nadie para conseguir lo que quiere, puede planear algo y llevarlo adelante de forma independiente. Su personalidad impulsiva y de poca paciencia hace que no aguanten que no lleven su ritmo.



De todas formas, sabe divertirse ya sea solo o acompañado. Para este signo tener pareja es todo un esfuerzo, que muchas veces no le da la satisfacción necesaria para establecer algo fijo.

2 - SAGITARIO



La soltería es algo que le sienta bien a los sagitarianos. Prefieren quedarse con su libertad y tener aventuras y experiencias en solitario. Es otro signo que siempre está preparado para conocer a otras personas pero sin “engancharse”.



La gente de Sagitario prefiere hacer cosas solo, pero si aparece alguien con sus mismos sueños lo más probable es que decida dejar la soltería de lado.



1 - ACUARIO



Sin dudas, Acuario es el signo que encabeza el ranking de los que nacieron para estar solteros. Estas personas aman su libertad y disfrutan no estar en pareja, dado que muchas veces se cansan de las responsabilidades de las relaciones.



Los acuarianos prefieren conocer gente y gozar de la compañía de distintas personas, ya que es un signo muy social, pero no a tal punto de compartir sentimientos amorosos. Además, una de sus cualidades es que no le tienen miedo a la soledad; siempre van a encontrar algo con qué ocupar su cabeza, pero si se sintiera solos no tardarán en buscar a alguien para pasar el rato.