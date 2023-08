No se puede negar que el fanatismo por el futbol en Argentina es algo único que no se repite en ningún otro país del mundo, de hecho, por el amor a la camiseta y la pasión por la pelota, miles de personas hacen cosas completamente locas con tal de que su equipo se haga de la primera posición.

Con el campeonato de la primera división ya terminado y con la consagración de River Plate como el gran ganador, los fanáticos de Boca Juniors decidieron apostar todo por la Copa Libertadores.

Luego del primer partido contra Nacional de Uruguay, en donde empataron ambos equipos, los bosteros consiguieron la diferencia en su estadio, las ilusiones se avivaron y muchos ya sueñan con la final en Río de Janeiro.

En este contexto, el comediante, Coco Martínez, aprovechó que una tarotista visitó el piso del programa de streaming Blender y le pidió que contactara con su abuela, quien había fallecido hace un año.

En medio del encuentro "energético", el columnista le preguntó a la difunta sobre el resultado de Boca en la competencia internacional y la respuesta se hizo viral.

¿Boca campeón de la Libertadores 2023?

Hace algunos días, Caro, una experimentada tarotista, visitó "Antes se Podía", el programa de streaming liderado por Agustín Fantasía, Juan Castro, Gabriel Acosta, Iván Liska, Hernán Cuevas, Coco Martínez y Lautaro Androszczuk.

A lo largo de la presentación de la joven pudieron indagar diferentes cuestiones, sin embargo, uno de los momentos más llamativos fue cuando la mujer aseguró que podía conectarse con personas que ya murieron. "Lamentablemente, tengo esa posibilidad", confesó la médium ante la sorpresa de todo el estudio.

Luego de contar un poco acerca de esta conexión con el más allá, Martínez le pidió establecer un diálogo con un ser querido. "El año pasado perdí a mi abuela, que fue la persona con la que básicamente me crie. Es una de las personas más importantes del mundo", comenzó explicando el columnista y Caro le consultó "¿Tenía el pelo medio ondulado y se teñía de rubio?".

Tras confirmar que la "nona" cumplía con esas características mencionadas, la tarotista indagó "¿Qué le querés preguntar?", y aseguró que la mujer se encontraba en el lugar junto con su nieto. Ante el hecho paranormal, Martínez sostuvo "Si tengo una sola cosa para preguntar, quiero saber si... ¿Boca gana la séptima?".

Entre las risas de todo el equipo de "Antes se Podía" y la crética de algunos de los compañeros por la insólita pregunta que le hizo a la difunta, Caro sostuvo "Gana". La respuesta dejó sin palabras a los chicos del programa de streaming y volvió a confirmar "Sí, va a ganar".

Ante la contundente afirmación, Martínez saltó en los aires y se acercó a abrazar a la tarotista que se había comunicado con su abuela difunta. La alegría de parte del equipo fue total y un usuario de Twitter llamado "Federico Osmos", compartió lo sucedido en la red social para reavivar las esperanzas de la hinchada bostera. "Elijo creer", afirmó el joven.

El video superó las 700 mil reproducciones, recolectó más de 8 mil "me gusta" y decenas de personas comentaron lo sucedido. "Me vas a hacer llorar loco. Vos sabés lo mucho que creo en estas cosas", expresó un chico y otro confirmó "Me ponen re esquizofrénico estas cosas. Me ilusioné".

"El exceso de mística y delirio son iguales o mayores a Qatar 2022... Solo queda aguantar hasta el final amigo, será un camino largo, pero coronado de gloria", compartió un fanático del Xeneize y otro hincha respondió "Listo, ya está. Me aferro completamente a esto como en 2021 que salió ese chat de WhatsApp que decís que ganábamos la del mundo".

Más allá de los comentarios esperanzadores de los seguidores de Boca y las chicanas de los fanáticos de otros clubes argentinos, muchos usuarios aprovecharon el momento para compartir los mejores memes.