Sorprende hoy a tu pareja, Aries, lánzate con esa idea que llevas en mente. Procura que tu seriedad no sea un obstáculo para el amor, Tauro, muéstrate más espontánea. Te va a ir muy bien divertirte junto a la persona que quieres, Géminis, échale imaginación. No te das cuenta cuando alguien te tira los trastos, Cáncer, pero desatas pasiones. Aprecia el gesto de quien tienes al lado, Leo, aunque no sea perfecto estará pensado con el corazón. Si hoy tienes una cita, Virgo, es con alguien que tiene muchos puntos para convertirse en algo más. Hoy es el día idóneo para olvidarte de tus celos, Libra, si logras evitarlos tu relación funcionará mejor. Estás en un período excelente para el amor, Escorpio, celebra San Valentín por todo lo alto. Reír junto a la persona con quien compartes todo, Sagitario, te irá hoy muy bien. Acertarás si sales hoy a la pura aventura, Capricornio, será un día inolvidable. Oportunidades de romance no te faltan, Acuario, elige bien y aprovéchalas. Estás en un ciclo de inmejorables perspectivas para el amor, Piscis, aprovéchalo.

Aries

Eres una enamorada del amor, Aries, y de hecho posees un magnetismo inigualable para el sexo opuesto que te ve a diario como una diosa inalcanzable. Y todo ello se potenciará todavía más desde hoy. Tu hombre ideal ha de ser divertido e inteligente a partes iguales. Eres más de romances que de compromiso y sueles enamorarte de flechazo, aunque ahora estés en un proceso de cambio en este aspecto y buscas a diario otros valores más en tu pareja. Como la diversión es un elemento esencial en tu vida, Aries, celebra hoy ese día de San Valentín con un plan de esos inesperados. Sorprende a tu pareja con una de tus “locuras” y que todo acabe en una noche de pasión de tirar cohetes. Y si todavía no tienes pareja o relación estable, busca entre los nativos de Libra. Para aventuras románticas, mejor los Leo. ¿Te consideras un signo fiel? Sal de dudas y descúbrelo con nuestro Horóscopo del Amor.

Tauro

Si el amor no ha llegado todavía, Tauro, está a un suspiro de hacerlo, podría ser hoy mismo. Y si ya tienes a tu lado a diario a esa persona que te enamora, ve despacito, saboreando todos y cada uno de los pasos de esta relación. Buscas en tu pareja, que además de ser discreta y amable, posea las cualidades que tu crees que no tienes, que te complemente y eres muy buena compañera de camino, sincera, de fiar y muy honesta, aunque también a veces tanta seriedad te hace parecer un tanto fría. En tu vida el amor ocupa el primer puesto a diario, Tauro, pero le falta algo de romanticismo. Hoy dáselo a tope. Si en estos momentos eres un corazón libre, para relaciones largas busca entre los Escorpio. Para divertirte, con los Virgo lo pasarás genial.

Géminis

Eres una adelantada a los tiempos y te cuesta un poco entrar en el amor, Géminis, aunque lo buscas a diario. Aún estando coladita por alguien y siendo tan pasional, no te gustan las manifestaciones amorosas en público. Eso lo guardas para la intimidad. Ten en cuenta hoy que necesitas desarrollar más la ternura y que te va muy bien divertirte mucho junto la persona que quieres. Este San Valentín para ti puede tener hoy dos vertientes, la divertida que puede ser un plan “loco” de última hora de la tarde, y la íntima, una noche de pasión en la intimidad. Échale imaginación, Géminis, bañera o ducha, música sensual, incienso y velitas… Ideas tienes a diario, ¡ponlas en práctica! Y mantén este espíritu a diario porque te sentirás feliz. Cuando busques una relación con futuro, busca entre los Sagitario. Y para romances y locuras, entre los Libra. Adelántate a los imprevistos, así te va a ir este año en el Amor.

Cáncer

Reconoce hoy que eres muy enamoradiza, Cáncer, pero no te gusta hacer sacrificios por amor. Intentas a diario ser feliz sin que te cueste demasiado. Sin embargo, esta forma de pensar muchas veces se desborda y si llega un amor, que casi nunca es de flechazo, poco convencionales, te dejas llevar por la vida y también por la intuición. Haces bien, Cáncer, porque lo que el destino te pone en bandeja es para eso, para que lo disfrutes a diario. De hecho nunca buscas el amor, pero el amor te encuentra a ti en todas partes. No te das cuenta cuando te tiran los trastos pero desatas pasiones. Tu día del amor déjalo hoy en manos de tu imaginación. La acertarás de lleno. Tu signo ideal para relaciones de largo recorrido es Capricornio. Y para diversión y romances cortos, busca entre los Escorpio.

Leo

Tu vida sentimental tiende ahora a estabilizarse, Leo, y a diario buscas la posibilidad de una relación duradera si es que hoy todavía no la tienes. A romántica y seductora no te gana nadie y además te gusta la armonía y la belleza. Con esta creatividad y este buen gusto, hoy puedes idear el plan ideal para celebrar ese día del amor con tu pareja o con tu amigo especial. Un detalle original y romántico, no necesariamente caro, será perfecto. Y la noche, maravillosa. Aprecia hoy también su gesto, Leo, sea el que sea, es posible que no sea lo que tú has estado imaginando pero estará pensado con el corazón. En las relaciones largas te irá bien con los Acuario y en los romances o aventuras pasajeras para pasártelo bien pero sin compromiso, busca entre los Sagitario.

Virgo

No puedes evitar ser una romántica empedernida, Virgo. Además eres sensual, cariñosa y posesiva, en busca a diario de la seguridad. Te gustan las relaciones serias y proteges a tu pareja contra viento y marea, aunque él no esté muy de acuerdo. Hoy has de intentar tener más en cuenta esos deseos, él puede valerse por sí mismo. De hecho eres un verdadero chollo como pareja formal, leal, atenta y dispuesta a diario a darlo todo por tu amor y por la familia. Conócete más a ti misma descubriendo cómo eres realmente en el amor. Hoy celebra este día como te guíe tu sensibilidad, piensa en ese detalle que le puede ilusionar y que no espera. Si eres libre y hoy tienes una cita, Virgo, es con alguien muy interesante, tiene muchos puntos para ser algo más. Para una relación de largo recorrido exitosa busca entre los nativos de Piscis. Con los Leo puedes vivir momentos muy divertidos.

Libra

Tú eres de las que en bastantes ocasiones te enamoras de flechazo, a primera vista, Libra, aunque a veces la pasión inicial no dure demasiado. Tu amor perfecto es el que no tiene complicaciones, que te da estabilidad y comodidad a diario, por eso hoy tu mejor forma de celebrar San Valentín será al estilo más tradicional. Un detalle elegido con sensibilidad, mensaje cargado de emotividad, cenita romántica y noche de pasión. Si tienes la suerte de haber dado finalmente con tu media naranja, Libra, un hombre detallista y que te da seguridad, hoy es el momento de corresponderle y de dejar ya atrás para siempre esos celos absurdos que experimentas a diario y que son el principal motivo de vuestros desencuentros. Tu signo más afín para relaciones largas es Aries y para romances puntuales, Acuario.

Escorpio

Estás en un período excelente para el amor, Escorpio. Hoy podrás resolver cualquier situación difícil que hayas estado experimentando. Eres muy romántica y soñadora, no te cansas de buscar a diario a tu príncipe azul, al amor de tu vida. No te gusta la gente estrecha de miras y quieres que tu pareja sea tolerante y tenga una visión realista de las cosas, aunque a veces tú carezcas de eso mismo. Buscas precisamente ese complemento ideal. Como a diario impregnas el romanticismo con buenas dosis de practicidad, hoy idea un buen plan para celebrar ese día de San Valentín. Un detalle de algo necesario y una cena en un buen restaurante sería ideal. Tu pareja puede sentirse feliz porque eres la compañera de vida ideal. Entre los Tauro puedes encontrar a tu alma gemela. Y para pasártelo en grande a diario, nadie mejor que un Piscis.

Sagitario

Eres muy apasionada, Sagitario, aunque no lo evidencies, pero te gustan las relaciones comprometidas, estructuradas, bien definidas. Eres muy sensible y algo frágil, por eso te lo piensas tanto antes de aceptar a una persona a tu lado, porque necesitas mucho cariño y ternura a diario. Pero hoy percibirás que están produciéndose cambios profundos en tus relaciones sentimentales. Tu carácter celoso no cambiará pero sí la forma de manifestarlo. Has visto que a veces no das lo que estás pidiendo y esto te hace ser más razonable. Si tienes pareja, Sagitario un buen regalo de San Valentín será invitarle a una actividad lúdica original. Reír juntos os hará hoy mucho bien. Luego, a seguir luchando a diario para que todo funcione y no aparezca la rutina. Si tu corazón está libre, busca a tu pareja ideal entre los Géminis y para viajar y divertirte, opta por los Aries.

Capricornio

Te sientes feliz y destilas simpatía, Capricornio, y esto es justamente lo que también le pides a la persona que esté a tu lado. Te gustan las relaciones informales, flexibles y que te den la libertad que necesitas a diario, la misma que ofreces. Pero es por esto que quizá eres más de romances cortos que de relaciones largas, aunque si te pillas de verdad por alguien, lo das todo. En el fondo, temes sufrir a diario si te enamoras de la persona equivocada. Para celebrar el día del amor, Capricornio, a ti te van los planes divertidos. Por eso quizá lo mejor es que hoy salgas a la pura aventura. No olvides que la pasión ese día es un elemento indispensable. Tu signo más complementario para el matrimonio es Cáncer y para relaciones menos trascendentales Tauro, con quien te lo puedes pasar genial.

Acuario

Estás viviendo una etapa de estabilidad, Acuario, quizá sin pareja formal porque no te gusta nada complicarte la vida a diario con amores sin importancia. Sin embargo, eres profundamente romántica, aunque a primera vista puedas parecer poco emotiva. No sueles enamorarte de flechazo y te cuesta darte cuenta de que quieres a alguien, pero cuando lo haces eres muy apasionada. La verdad es que cuesta un poco entender tu forma de pensar, pero hoy tienes potenciada tu belleza y atractivo y pretendientes no te faltan, ni oportunidades de romance. Tanto si estás saliendo a diario con alguien como si has establecido una relación seria, haz hoy de este San Valentín un día de lo más romántico. Tú sabes como tienes que enfocarlo, Acuario. Tu complemento ideal lo encontrarás entre los Leo, aunque te sientas muy atraída por los Géminis para romances breves.

Piscis

El éxito que tienes en el terreno profesional o laboral, Piscis, cautiva a tu pareja y esto es precisamente el efecto que quieres lograr a diario, a veces inconscientemente. Tu personalidad y tu forma de ver las cosas son tus mejores armas para ligar y para enamorar rendidamente a quien te propongas. Estás hoy en un ciclo de inmejorables perspectivas en este terreno, las mejores, y en un momento perfecto para las relaciones serias de diario, aunque en realidad tú prefieres una buena amistad a un mal amor. Tu día de San Valentín tiene que ser hoy espléndido, de tirar cohetes. Una salida a un lugar exótico u original el próximo fin de semana sería un regalo perfecto. Tu candidato para una relación larga está entre los Virgo y para romances puntuales, entre los Cáncer, con quien tienes muchos rasgos en común.