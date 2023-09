El periodista Eduardo Feinmann y el director del Banco Central, Agustin D'Attellis, debatieron este jueves 31 de agosto por la noche sobre diversos tópicos de economía y protagonizaron durante el encuentro momentos de máxima tensión, donde no faltaron las chicanas, las acusaciones y un sinfín de expresiones de alto voltaje. A la hora de analizar los índices de inflación y la pobreza, el conductor se encolerizó, calificó a los funcionarios del Gobierno como 'mamarrachos' y fue todavía más allá: "Este gobierno nos tomó de pelotudos cuatro años".

D'Attellis fue invitado al programa conducido por Feinmann en LN+ y desde el comienzo, el periodista presentó al director del Banco Central como uno de los funcionarios de un "gobierno que es campeón argentino de inflación".

"Un fenómeno...", ironizó Feinmann en la previa de un enérgico debate sobre economía.

Ante el silencio del invitado, el conductor prosiguió: “Ustedes nos relatan todo como ‘bueno, no nos queda otra, la pandemia, la guerra’. Estoy harto de esas pelotudeces para no decir que los grandes responsables son estos funcionarios del Gobierno”.

Agustin D'Attellis tomó la palabra y le dijo a Feinmann que lo notaba enojado y nervioso por el exabrupto que acababa de pronunciar. Asimismo, se refirió al impacto notable de la sequía en la economía local.

“Te noto un poco enojado. Y también te veo algo nervioso. Acabas de tener un exabrupto y decir una serie de estupideces. No sé qué palabra usaste exactamente. En realidad lo que se está explicando es un proceso… Lógico, vos podes estar de acuerdo o no… Pero yo estoy planteando una serie de eventos que ocurrieron. No podes negar que hubo una enorme sequía en la Argentina”, sugirió el invitado en los estudios de LN+.

Feinmann retrucó con el argumento de que muchos eventos de alcance internacional, como la pandemia, la sequía y la guerra en Ucrania, afectaron a muchos países, pero la pobreza y la inflación no evolucionaron de forma tan exponencial como en Argentina.

“Hay eventos que le ocurrieron a otros países y en esos países no pasó lo mismo. Ni con la guerra, ni con la pandemia, ni con la sequía. Acá al lado, Brasil tuvo sequía y sin embargo su inflación no pegó. El mundo entero tuvo la guerra. Ucrania que tiene metida la guerra, la invasión, no tuvo el problema económico que tuvo la Argentina porque ustedes, el gobierno es un mamarracho”, consideró el periodista.

Frente a las severas palabras del conductor, D'Attellis contestó: "Me invitaron para explicar qué es lo que está pasando con la economía. Me estás preguntando, te estoy explicando cómo funciona, cómo son los procesos y por qué las cuestiones están concatenadas una con otra. No es una excusa".

"Te estoy explicando cómo son las cosas, cómo se fueron dando y por qué ocurren. No te gusta la explicación, estás nervioso, agredís...", objetó el director del Banco Central.

Feinmann, contra el 'populismo ladri-progresista'

Eduardo Feinmann destrozó en vivo al director del Banco Central kirchnerista: "Le tengo bronca al populismo ladri progresista que vos representas. Es muy distinto el peronismo que el populismo asqueroso de Néstor Kirchner y Cristina que vos representas” �������� pic.twitter.com/DIzs2SV0kt — INDIGNADO (@indignadoxd) August 31, 2023

Sin embargo, Feinmann lo interrumpió con una fuerte advertencia: "No me vengas con la Néstor Kirchner: 'Feinmann, estás nervioso'. ¿Sabés qué? Estamos en un final de era gracias a Dios, es un final de era del cual vos participaste en estos cuatro años".

Por su parte. el invitado intentó llevar el debate hacia el terreno económico. "¿Cómo imaginás una Argentina en una economía donde desarmen como dicen la restricción de un día para el otro y donde avancen en un esquema de dolarización muy rápidamente hoy? ¿Vos imaginás que eso es una solución para Argentina, de verdad? Por más bronca que le tengas al peronismo...".

"Al peronismo no, no te equivoques. No le tengo bronca al peronismo. Le tengo bronca al populismo ladri-progresista que vos representás. Es muy distinto el peronismo del populismo asqueroso de Néstor Kirchner, Cristina y este cuarto gobierno ladri-progresista", disparó Feinmann.

"Soy vehemente, ¿Sabés por qué? Ustedes crearon una altísima inflación, destruyeron la economía y crearon 50% de pobres. Tu gobierno creó 6 de cada 10 chicos pobres en este país. De eso te tenés que avergonzar", insistió Eduardo Feinmann, furioso con su invitado.