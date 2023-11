La llegada de la Inteligencia Artificial, en particular del Chat GPT, trajo consigo numerosas ventajas y facilidades para las personas. Sin embargo, su uso se extendió más allá de lo esperado, y muchas veces para mal. En este sentido, recientemente una docente descubrió que algunos de sus estudiantes utilizaron la IA para hacer sus trabajos, y compartió la revelación en X (antes Twitter).

Como dice el dicho, '"hecha la ley, hecha la trampa". Este pensamiento debió haber rondado la mente de los alumnos de Luciana (@pakisoligarcas en X) antes de entregar sus trabajos. ¿Por qué esforzarse en algo que la IA puede realizar en cuestión de segundos? Sin embargo, lo que las y los chicos nunca imaginaron es que su maestra demostraría ser más astuta de lo que habían pensado.

"Les pedí que escriban un cuento de terror y son pibes que no redactan tan bien. Lo pasé por el detector. Y sí, fija", escribió Luciana en la red social de la equis blanca. Y remató: "A mamá mona con bananas verdes, no".

Asimismo, la joven adjuntó una imagen con los resultados que mostraban el porcentaje de probabilidad del uso del IA en los trabajos de 6 grupos. Los números llamaron la atención de todos, ya que los primeros dos y el sexto obtuvieron un 100%, mientras que el tercer grupo alcanzó el 78 por ciento y el cuarto grupo el 73 por ciento. Por otro lado, el quinto grupo sorprendió al obtener un 0% de probabilidad de haber utilizado IA en su tarea.

¿Qué opinan los usuarios de X sobre las tareas hechas con IA?

La docente señaló que las y los niños tienen entre 13 y 14 años y expresó: "A un profe viejo choto que no sabe nada de tecnología te acepto que lo quieras pasar así, ¿pero justo a mí? Pase al frente, explíquele a la clase el cuento".

La publicación provocó grieta entre los usuarios de X: algunos internautas expresaron su enojo por la actitud de la docente al "denunciar" a los estudiantes, mientras que otros lamentaron que los jóvenes no pudieran aprovechar su creatividad en la escritura.

"Nada me parece más lindo que escribir algo a pura imaginación. No puede ser que ni siquiera lo intenten, salga como salga. El laburo desde el profe tiene que ser motivarlos para que elijan hacerlo ellos mismos...", escribió una usuaria, mientras que otro lanzó: "Que al pedo que están algunos profesores la verdad".

"'¿Yo? hincha del grupo 5"; "En ese cuento se nota aunque no lo pases por detector"; "La tecnología está para acompañar, no debería ser medio para que los expongas así"; "Yo directamente les pongo un 0, nada de pedirles que me lo expliquen", fueron otros comentarios en la red social.

La publicación tuvo casi 79 mil visualizaciones en X y abrió un intenso debate sobre la pedagogía y el uso de herramientas inteligentes.