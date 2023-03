Prepárate para exponer tus ideas. Aries, supondrá un cambio importante en tu vida. Aunque tu ritmo ahora sea lento, Tauro, llegarás a tu meta con seguridad. Entras en una etapa que traerá cosas muy positivas, Géminis, también en el amor. Queda hoy con los amigos, Cáncer, será la mejor forma de empezar el fin de semana. Si ya tienes pareja y alguien te tira los trastos, Leo, no te dejes vencer por la vanidad. Quizá te apetezca hoy pasar tiempo a solas, Virgo, puede funcionarte muy bien. Estás en un momento dulce en el amor, Libra, la persona que gusta se interesa por ti. No te conviene ahora ser ambiciosa, Escorpio, queriendo ganar más dinero podrías perderlo. Proyecta tu fin de semana en un lugar lejos de la ciudad, Sagitario, será el entorno perfecto. Puede surgirte una propuesta de cita inesperada, Capricornio, si ya tienes pareja, el peligro acecha. Si estás en una relación estable, Acuario, entras en una etapa fantástica. Eres tú quien ha de tener el mando de las cosas que influyen en tu vida, Piscis, nadie puede decidir por ti.

Aries

En el trabajo hoy puedes encontrarte con algunas complicaciones, Aries, pero mantén la confianza porque eres muy capaz a diario de resolverlo todo. Si te convocan a una reunión con tus jefes o superiores, aprovecha el momento para exponerles tus ideas, estas posibilidades que estás madurando desde hace un tiempo. Tienes un gran poder de convicción si lo explicas con detalle y ordenadamente. Prepárate la reunión, porque de ella puede salir un cambio importante en tu vida profesional. A la salida, no dejes de reunirte hoy con los amigos. Son importantes en tu vida y deberías hacer que lo supieran. Te han dado su apoyo a diario y lo seguirán haciendo, Aries. Esto sí que es una verdadera riqueza. Por cierto, uno de ellos quizá esté metido en un buen lío. Intenta hablar con esa persona y ayudarle a cambiar el chip.

Tauro

Te espera hoy un buen día, Tauro, siempre y cuando sepas conectar bien con las personas que te rodean,porque te harán el trabajo más fácil y agradable. Además entenderán que en estos momentos no estés tan activa como sueles estar a diario, que te estás moviendo más lentamente que de costumbre. No estás perdiendo el tiempo, pero hay veces en que hay que hacer las cosas despacio y cuidar bien todos los detalles. Velocidad y precisión no suelen ir unidas. Sigue en este ritmo y llegarás a tu meta con seguridad. Esto es lo que has de transmitir a diario a las personas de tu entorno, Tauro. Si hoy un amigo te pide ayuda para hacer algo como pintar su salón, o cosas parecidas, aunque pienses que es un palo no te niegues. Seguramente se lo debes. Para no quedarte con ninguna duda, comprueba qué te deparará el resto de 2023 consultando el horóscopo anual.

Géminis

Te sientes hoy invadida por la tristeza, Géminis, quizá por algún amor o posible amor que has perdido, que se ha alejado, pero dentro de nada empezarás a superarlo. Acepta que no todo sale siempre como una espera, pero que las posibilidades son infinitas a diario. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Entrarás ahora en una buena etapa que te traerá montones de cosas positivas y también amor. Lo tienes todo a tu favor para empezar a pensar y decidir a diario lo que quieres hacer en este ciclo tan bueno que te espera, Géminis, y en el que ha de tener cabida la diversión y las salidas con tus amigos. Últimamente te has ido aislando y ahora podrás conocer gente nueva y otras formas de ver la vida. Hoy anímate y reúnete con tu gente a la salida del trabajo.

Cáncer

Aunque hoy el día amanezca de lo más insípido para ti, Cáncer, en realidad te esperan situaciones que serán muy agradables y que repercutirán positivamente adiario en tu futuro. Si te proponen quedar con los amigos a la salida del trabajo, acude, porque es viernes y es una buena forma de estrenar el fin de semana y también porque coincidirás con personas que todavía no conoces y que serán positivas a diario para tu negocio o profesión e, incluso, para el tema sentimental. Hoy puedes conocer a alguien que más adelante será muy importante en el futuro. Si encuentras a alguien interesante en este sentido, Cáncer, no te cortes a la hora de preguntarle cosas sobre su vida y su forma de pensar. Temas superficiales pero que te permitan conocerle más a fondo. Si encaja con tus ideas, perfecto.

Leo

Tendrás hoy una jornada espléndida en el trabajo, Leo, e incluso te van a felicitar por algo que has logrado sacar adelante a diario cuando nadie confiaba en ello. Esto será un gran estímulo para ti. Estás en el camino del éxito. Visualizar la meta a diario te ayudará a conseguirla. Ahora no es el momento de detenerse, pon la directa y sigue por el camino que has iniciado. Esfuérzate un poco más y estará al alcance de tu mano. Además, hoy alguien te dará un muy buen consejo sobre algo que se te resiste. Agradece a esa persona su sugerencia. En el terreno sentimental, una persona de tu círculo de amistades te está tirando los trastos descaradamente, Leo. Si tienes una relación, aunque sea muy halagador, no deja de ser un problema. No te dejes vencer por la vanidad.

Virgo

No retrocedas ante cualquier tropezón, Virgo. Todo camino en la vida tiene sus baches y sus piedras en las que todos tropezamos. La gracia está en sortearlos y seguir caminando a diario hacia la meta que te has propuesto. Aunque te cuesta creerlo, tienes el poder para luchar por lo que quieres, así que si encuentras hoy un obstáculo, no retrocedas y te encierres en ti misma, ¡sigue adelante! Hoy quizá te levantes algo negativa, con ganas de pasar tiempo a solas. Es perfectamente normal. En ocasiones necesitamos compañía y en otras, sobre todo cuando hay que pensar, es mejor la soledad. Suele ir bien a diario aislarse y reflexionar sobre alguna decisión importante que hay que tomar. Si no te va bien hacerlo hoy, Virgo, déjalo para mañana, que ya es fin de semana.

Libra

Estás hoy animada, Libra, para ponerte manos a la obra y realizar esas mejoras en casa con las que sueñas a diario, para hacerla tu hogar más confortable y acogedor. Si no dispones de suficiente dinero que te cubra el presupuesto, recuerda que en muchos sitios dan facilidades de pago. Otra posibilidad es pedir un crédito bancario pero cuenta bien lo que te sale más a cuenta, porque los intereses pueden variar mucho y te puedes ahorrar un buen dinerito. En el amor, estás en un momento dulce, Libra, parece que la persona que te interesa te está haciendo caso y las cosas funcionan a diario. Quizá en un futuro próximo puedas formalizar una relación que os haría muy felices a ambos. Recuerda hoy que todo lo que hagas tiene que ir encaminado a que él sienta que también forma parte de estos proyectos.

Escorpio

Hoy, Escorpio no es buen día para correr riesgos de ningún tipo y menos en el aspecto económico. Si tienes un negocio o un comercio, no firmes ni compres nada que signifique una inversión importante de dinero, es más, aunque la inversión sea pequeña, abstente. Podrías perder lo que te ha costado tanto ganar a diario. No seas tan ambiciosa ahora, no te conviene. Una persona de tu círculo más próximo está pasando por un mal momento económico y puede que no se atreva a pedirte ayuda, pero te enterarás de ello hoy a través de terceros. Si no puedes prestarle la cantidad que necesita, ayúdale a encontrar quien le financie, Sagitario. Te manejas bien a diario en estos temas y seguro que le podrás sacar del apuro. No te preocupes porque se trata de alguien honrado que lo va a devolver.

Sagitario

Siempre te ha atraído la naturaleza, Sagitario, pero hoy estás pensando en un entorno de ese tipo con más fuerza que nunca. Vivir a diario fuera de la ciudad, de manera sencilla es algo que tú necesitas de forma urgente. Pero es cierto que en la ciudad lo tienes ahora todo montado. Quizá te valdría la idea de pasar largos fines de semana en un lugar lejos del mundanal ruido, comprar una parcela, construir una casita y disfrutarla con la gente que quieres. Con tu pareja éste sería un plan de lo más romántico. Este fin de semana vete al campo y experimenta estas sensaciones que estás echando de menos en tu vida de diario. Hoy intenta hacer una visita a la familia, Sagitario, te sentirás bien emocionalmente y también podrás comentarles tus intenciones o tu deseos. Habrá alguien que te apoyará totalmente.

Capricornio

El ambiente laboral está en calma a diario, Capricornio, pero quizá hoy tengas entre manos un trabajo que no podrás entregar en el plazo previsto. No te agobies ni te preocupes por si creen que eres demasiado lenta. Tendrás una respuesta positiva por parte de tus superiores si les explicas bien los motivos por los que el trabajo no está terminado. Te convendría relajarte un poco, ahora y también en general, vives a diario demasiado pendiente de tus obligaciones y te tomas pocos momentos de descanso. Apuntarte a un curso de algo que te gratifique o hacer talleres de vez en cuando de actividades que te gusten te iría de maravilla, Capricornio, y podrías ampliar conocimientos. Hoy también puede surgir una cita inesperada, si estás en una relación, ve con cuidado, el peligro acecha.Podrías caer en la tentación y las consecuencias serían negativas. Consulta el ranking de los signos más fieles para no encontrarte sorpresas en tu vida sentimental.

Acuario

Hoy, Acuario, puedes tener una conversación con alguien que estuvo muy presente a diario en tu pasado y a quien no veías desde hace mucho tiempo. Será un encuentro provechoso porque te permitirá darte cuenta de cómo has evolucionado y cómo ha cambiado tu forma de pensar desde entonces. Ahora eres mucho más positiva. En el amor, si tienes una relación estable, entras en una etapa fantástica. Estás en un buen momento económico y tu pareja parece que también. Esto os facilita muchas cosas y os ofrece muchas opciones para disfrutar a tope de vuestro amor a diario. Agradécele al Universo esta posibilidad, afortunada Acuario. Tienes en tu mano que esto se prolongue en el tiempo si tomas las decisiones adecuadas. Ahora tienes la suerte de cara y lograrás triunfar también en este terreno si te lo propones.

Piscis

Hoy tendrías que reflexionar un poco, Piscis. Vives un ciclo de buena suerte en muchos aspectos de tu vida y tienes que aprovecharlo a diario. Sin embargo, estás aflojando un poco a la hora de tener el control sobre ciertos aspectos y te das cuenta de ello porque estás permitiendo que otros decidan por ti. No permitas que esto pase, eres tú quien ha de tener a diario el mando sobre las cosas que pueden mejorar o empeorar tu existencia. En el terreno sentimental, si eres un corazón libre, hoy es posible que te cruces con una persona muy especial con la que puedes tener una bonita historia de amor, Piscis. Con esa persona puedes vivir un momento íntimo inolvidable. Si ya estás comprometida, hoy es un buen día para sincerarte con tu pareja. Cuéntale tus penas y deja que te consuele.