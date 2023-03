En las redes sociales, los usuarios suelen mostrar diferentes situaciones de su vida privada o exponer cosas que no les gustan e incluso algunas de ellas se vuelven virales. En este caso, una joven confesó que descubrió la infidelidad de su pareja gracias a un pequeño detalle que percibió en una foto que él le mando mientras estaba en un viaje.

La usuaria de Twitter Karol Pabón (@kypabon) compartió en un tuit algunas capturas de pantalla de la conversación que mantuvo una pareja mientras él se hospedaba en un hotel.

En el chat, se logra ver que la pareja estaba conversando sobre la habitación de hotel, donde el joven se quedaría durante su viaje. Sin embargo, en la foto que envió el joven se notaba que había algo en la cama que demostraba que no se encontraba sólo. "A ese hombre se le olvidó hasta el español después de esa cagada", expresó la usuaria en la publicación.

A ese hombre se le olvidó hasta el español después de esa cagada

La joven en la conversación le pregunta con quién estaba en la habitación de hotel en la que se hospedaba, a lo que él respondió: “Solo, pero es una habitación de business entonces hay dos camas”.

El novio le envió una foto a la joven y en ella se logra percibir que encima de una de las camas hay una cartera de mujer. Ante este pequeño detalle, el muchacho tratar de explicarle a su pareja qué fue lo que sucedió “pero no ella en mi cama, nos encontramos en el avión y pedimos un taxi”.

“¿Y la llevaste a tu habitación?”, le consultó la chica, a lo que su novio le respondió mezclando español con inglés: “Sí, pero nada. She carried her suitcase and now she is back with her friend". Traducido al español sería “cargó su maleta y ahora está de vuelta con su amiga”.

La publicación se hizo viral en Twitter. Hasta el momento cuenta con más de 11 millones de visualizaciones, cerca de 92 mil me gusta y más de tres mil comentarios de usuarios que estaban sorprendidos por el modo en el que descubrieron la infidelidad.

“Se le olvidó hasta el español”, "Ya te mienten en otro idioma", “Los hombres son muy inútiles para mentir y casi para todo”; “Ya te mienten en otro idioma”; “Uno de hombre es muy hueva”; “La creen a una boba”; “Para engañar a una mujer debes actuar como un agente de la CIA”, fueron sólo algunos de los comentarios y reacciones de las personas a este increíble viral.

